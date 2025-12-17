歡迎回來

中九龍繞道｜城巴新路線A28X  最快45分鐘將軍澳康城直達機場
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

中九龍繞道｜城巴新路線A28X  最快45分鐘將軍澳康城直達機場

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:城巴

　　隨著中九龍繞道（油麻地段）12月21日通車，以後將軍澳街坊搭早機去旅行或機場返工都可以大大得受惠，因為全新城巴機場快線A28X 12月22日開通，最快45分鐘已經可以由將軍澳康城直達機場！留意，城巴全新A28X班次限於星期一至五指定班次，最啱早機外遊及機場通勤！

 

中九龍繞道｜城巴新路線A28X  最快45分鐘將軍澳康城直達機場

 

　　城巴將於12月22日（星期一）開辦首條取道中九龍繞道的機場巴士路線 ── 城巴機場快線A28X，將軍澳及日出康城居民前往機場及港珠澳大橋香港口岸的公共交通又多個選擇，新班次提供更頻密的清晨班次（05：50、06：35、07：20（將軍澳站開）），由日出康城上車最快 45 分鐘便可直達機場，較其他路線快一倍時間、較鐵路轉乘多次更快、更舒適、更實惠，早機外遊及機場通勤首選！

 

中九龍繞道｜城巴新路線A28X  最快45分鐘將軍澳康城直達機場

 

　　留意，全新城巴機場快線A28X班次限於星期一至五提供服務，新路線於國泰城設有巴士站，更切合機場島員工的通勤需要，使用「機場及港珠澳口岸員工乘車優惠計劃」的合資格八達通，可享車費低至約六折優惠。

 

中九龍繞道｜城巴新路線A28X  最快45分鐘將軍澳康城直達機場

 

　　全新城巴機場快線A28X車費幾錢呢？$44，乘客亦可預先選購城巴機場快線來回車票，以八折車費優惠，即港幣 70 元乘搭兩程往返機場及市區的指定城巴機場快線，更多城巴機場快線A28X轉乘優惠詳情可查閱城巴專屬網頁。

 

　　城巴表示，預計中九龍繞道通車有助減輕中九龍地區的交通負荷，途徑龍翔道、亞皆老街、太子道西、漆咸道北或界限街等路線，例如 20、20A、793 號線，將有望受惠於縮短行車時間，進而提高公共交通效率。此外，城巴計劃於中九龍幹線及 T2 主幹道全面通車後，安排往返將軍澳工業邨及長沙灣的路線 795 號線行經繞道。

 

城巴機場快線A28X 

服務範圍：將軍澳、調景嶺、尚德及日出康城

班次：05：50、06：35、07：20（將軍澳站開）

車費：$44 

www.citybus.com.hk

 

