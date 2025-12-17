奧斯卡最佳國際影片｜《破‧地獄》出局，日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱爭入5強

由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的電影《破‧地獄》，早前獲香港電影製片家協會推薦，代表香港角逐《第98屆奧斯卡金像獎》，官方公布了12個獎項提名初選名單，《破‧地獄》卻未能入圍「最佳國際電影」。另有內地電影《南京照相館》亦有報名角逐，在激烈競爭下同時亦未能成功入圍。至於獲美國影星Tom Cruise（湯告魯斯）力撐的日本電影《國寶》，今年成為大熱入圍，並在下月爭取提名5強。



《第98屆奧斯卡金像獎》剛公布了12個獎項提名初選，本地電影《破‧地獄》獲得香港電影製片家協會推薦代表香港出賽，角逐「最佳國際電影」，可惜未能打入15強，踏上國際舞台夢碎。除了《破‧地獄》之外，亦有報名爭取角逐「最佳國際電影」的內地電影《南京照相館》，同時亦未能入圍。

「最佳國際電影」獎項提名分別有86個地區的電影，大會暫時公布了入圍的15強電影名單，而最後入選的5強，則會在明年香港時間1月22日公布。在15強電影名單中，亞洲地區入圍電影有台灣製作電影《左撇子女孩》，同時亦有日本賣座電影《國寶》（Kokuho），以及韓國電影《選擇有罪》，這幾套電影亦是今年的大熱之選。

其他地區亦被視為熱門電影的包括巴西電影《The Secret Agent》、法國電影《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）、挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）以及西班牙電影《末世狂沙》（Sirât）。

台灣電影《左撇子女孩》由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝等人主演，故事講述5歲小朋友宜靜（葉子綺 飾）跟媽媽淑芬（蔡淑臻 飾）和姊姊宜安（馬士媛 飾）由鄉下地方搬到台北居住，小朋友宜靜走進多姿多彩大城巿生活，卻因為自己慣用的左手變成阻滯，被外公（陳慕義 飾）禁止使用左手，被罵是「魔鬼手」，她卻反叛以魔鬼手搗亂。同時母親喪夫後孭起養家責任，到夜市擺攤卻生意欠佳。家姐宜安在檳榔攤工作，跟有婦之夫展開不倫之戀。以三位女性的角度，透視身份認同的題目。

《左撇子女孩》在多個國際影展上也報捷，已經入圍超過15個國際影展，並在羅馬影展獲「最佳電影」獎項。馬士媛在斯德哥爾摩國際影展獲得「最佳女演員」，她同時在剛過去的台灣金馬獎頒獎禮上奪得「最佳新演員」。

日本賣座電影《國寶》（Kokuho）在日本至今已售出超過1,230萬張戲票，票房突破173億日圓（約8.62億港元），打破當地維持22年的紀錄，成為日本影史最高票房真人電影。電影在世界各地播出，在亞洲也掀起「國寶熱潮」，於香港也大受歡迎。《國寶》預計明年2月於北美上映，早前在美國洛杉磯舉行放映會，影星湯告魯斯（Tom Cruise）也被吸引，以主持人身份現身支持。

故事跨越半世紀，講述黑道之子喜久雄（吉澤亮 飾）因父親遇害，被歌舞伎名門花井半二郎（渡邊謙 飾）收養，踏入傳統歌舞伎世界。他與花井家繼承人俊介（橫濱流星 飾）從並肩成長到競爭對手，兩人複雜的情感糾葛貫穿全片。電影最動人之處在於探討「女形」（男扮女裝的歌舞伎演員）的身份掙扎，喜久雄雖然天賦異稟，卻因沒有世襲血統而備受煎熬。

同時入圍今屆《金球獎》角逐3獎的韓國電影《選擇有罪》，也是今屆奧斯卡的大熱電影。電影由孫藝珍和李炳憲主演 ，是導演朴贊郁執導的韓國黑色驚悚劇情片，改編自美國作家Donald E. Westlake經典小說《斧頭》。這套電影同時亦大受歡迎，它入選第82屆威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎。李炳憲更憑這套電影入圍角逐《金球獎》的「最佳男主角」。