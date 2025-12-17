歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

肝癌治療奇蹟|74歲婦末期僅剩3個月命，靠2種療法腫瘤消失
醫學通識 健康解「迷」

肝癌治療奇蹟|74歲婦末期僅剩3個月命，靠2種療法腫瘤消失
開市Good Morning

港股上日跌少截 持倉有高息股唔洗驚？比亞迪最壞時候已過？銀娛業績解讀！
順德大食遊:「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥/...
美食 肥碌大食遊

順德大食遊:「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥/...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
奧斯卡最佳國際影片｜《破‧地獄》出局，日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱爭入5強
娛樂新聞
電影推介

奧斯卡最佳國際影片｜《破‧地獄》出局，日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱爭入5強

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的電影《破‧地獄》，早前獲香港電影製片家協會推薦，代表香港角逐《第98屆奧斯卡金像獎》，官方公布了12個獎項提名初選名單，《破‧地獄》卻未能入圍「最佳國際電影」。另有內地電影《南京照相館》亦有報名角逐，在激烈競爭下同時亦未能成功入圍。至於獲美國影星Tom Cruise（湯告魯斯）力撐的日本電影《國寶》，今年成為大熱入圍，並在下月爭取提名5強。


Read more：《破‧地獄》代表香港出戰奧斯卡最佳國際影片，黃子華寄望本土文化引起共鳴

　　《第98屆奧斯卡金像獎》剛公布了12個獎項提名初選，本地電影《破‧地獄》獲得香港電影製片家協會推薦代表香港出賽，角逐「最佳國際電影」，可惜未能打入15強，踏上國際舞台夢碎。除了《破‧地獄》之外，亦有報名爭取角逐「最佳國際電影」的內地電影《南京照相館》，同時亦未能入圍。

 

《破‧地獄》出戰奧斯卡最佳國際影片失敗！日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱下月爭入5強

 

　　「最佳國際電影」獎項提名分別有86個地區的電影，大會暫時公布了入圍的15強電影名單，而最後入選的5強，則會在明年香港時間1月22日公布。在15強電影名單中，亞洲地區入圍電影有台灣製作電影《左撇子女孩》，同時亦有日本賣座電影《國寶》（Kokuho），以及韓國電影《選擇有罪》，這幾套電影亦是今年的大熱之選。

 

　　其他地區亦被視為熱門電影的包括巴西電影《The Secret Agent》、法國電影《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）、挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）以及西班牙電影《末世狂沙》（Sirât）。

 

《破‧地獄》出戰奧斯卡最佳國際影片失敗！日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱下月爭入5強

《破‧地獄》出戰奧斯卡最佳國際影片失敗！日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱下月爭入5強

 

　　台灣電影《左撇子女孩》由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝等人主演，故事講述5歲小朋友宜靜（葉子綺 飾）跟媽媽淑芬（蔡淑臻 飾）和姊姊宜安（馬士媛 飾）由鄉下地方搬到台北居住，小朋友宜靜走進多姿多彩大城巿生活，卻因為自己慣用的左手變成阻滯，被外公（陳慕義 飾）禁止使用左手，被罵是「魔鬼手」，她卻反叛以魔鬼手搗亂。同時母親喪夫後孭起養家責任，到夜市擺攤卻生意欠佳。家姐宜安在檳榔攤工作，跟有婦之夫展開不倫之戀。以三位女性的角度，透視身份認同的題目。

 

　　《左撇子女孩》在多個國際影展上也報捷，已經入圍超過15個國際影展，並在羅馬影展獲「最佳電影」獎項。馬士媛在斯德哥爾摩國際影展獲得「最佳女演員」，她同時在剛過去的台灣金馬獎頒獎禮上奪得「最佳新演員」。

 

《破‧地獄》出戰奧斯卡最佳國際影片失敗！日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱下月爭入5強

《破‧地獄》出戰奧斯卡最佳國際影片失敗！日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱下月爭入5強

 

　　日本賣座電影《國寶》（Kokuho）在日本至今已售出超過1,230萬張戲票，票房突破173億日圓（約8.62億港元），打破當地維持22年的紀錄，成為日本影史最高票房真人電影。電影在世界各地播出，在亞洲也掀起「國寶熱潮」，於香港也大受歡迎。《國寶》預計明年2月於北美上映，早前在美國洛杉磯舉行放映會，影星湯告魯斯（Tom Cruise）也被吸引，以主持人身份現身支持。

 

　　故事跨越半世紀，講述黑道之子喜久雄（吉澤亮 飾）因父親遇害，被歌舞伎名門花井半二郎（渡邊謙 飾）收養，踏入傳統歌舞伎世界。他與花井家繼承人俊介（橫濱流星 飾）從並肩成長到競爭對手，兩人複雜的情感糾葛貫穿全片。電影最動人之處在於探討「女形」（男扮女裝的歌舞伎演員）的身份掙扎，喜久雄雖然天賦異稟，卻因沒有世襲血統而備受煎熬。 

 

《破‧地獄》出戰奧斯卡最佳國際影片失敗！日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱下月爭入5強

 

　　同時入圍今屆《金球獎》角逐3獎的韓國電影《選擇有罪》，也是今屆奧斯卡的大熱電影。電影由孫藝珍和李炳憲主演 ，是導演朴贊郁執導的韓國黑色驚悚劇情片，改編自美國作家Donald E. Westlake經典小說《斧頭》。這套電影同時亦大受歡迎，它入選第82屆威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎。李炳憲更憑這套電影入圍角逐《金球獎》的「最佳男主角」。

 

Tags:#奧斯卡#衛詩雅#許冠文#朱栢康#黃子華#影視娛樂#破地獄#電影推介#娛樂新聞
Add a comment ...Add a comment ...
南紅罕有復出演出｜91歲泰國登台表演折子戲，公開長壽養生秘訣
更多娛樂文章
南紅罕有復出演出｜91歲泰國登台表演折子戲，公開長壽養生秘訣

投票區

美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
83
|
3

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

12%
不會
88%
無意見
0%
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處