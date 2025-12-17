美國戰略安全大博弈－－是三分天下，還是製造戰爭？

美國特朗普政府在2025年尾聲，推出《國家安全戰略(NSS)》報告，為其第二個總統任期對國際形勢的總結和展望，作了重要註解。由於這份報告釋出美國正從「單極霸權」轉入「戰略收縮」的訊號，從而引發了一種輿論看法，就是特朗普有意在大國間推進某種「大交易(Grand Bargain)」，從而實現中美俄三分天下。

從當前的國際形勢來看，特朗普政府也確似在推動這種趨勢——在拉美，他們正利用龐大的網絡力量和經濟實力，協助阿根廷、巴西、智利等國的極右政治勢力，贏得大選並鞏固政權，同時在軍事上向委內瑞拉、哥倫比亞等左翼政府施壓；在歐洲，他們支持克里姆林宮向烏克蘭提出割地的一紙和約，美俄在對歐洲事務上展現了高度一致。

特朗普推出安全戰略報告時，積極向委內瑞拉軍事施壓。（美聯社）

而在亞洲，他們似乎也正在擺出從第一島鏈戰略後撤的姿態，並以此為由，向日韓兩個區域盟國自主強化軍力，甚至發展核動力潛艇開綠燈。但是，根據上述特朗普政府的表面動作，來判斷美國將在國際事務中自我削權，顯得過於草率和樂觀，更何況所謂的大國「三分天下」，本身就是一種過時的觀點。

過時且危險的地緣觀點

在地緣政治上，它忽略了拉美、亞歐、非洲各國的主權地位和經濟發展需求，使得國際社會由「全球治理」的新趨勢，倒退至少數列強劃分勢力範圍的舊帝國殖民時代，而事實證明，透過列強劃分勢力範圍來「分治天下」，並不能令世界和平——無論是一戰、二戰，還是冷戰期間的核對峙，都是各國爭奪殖民地或勢力範圍，並展開陣營對抗的結果，同時它也引發了被殖民國家的反抗。

再者，21世紀的國家以至全球政治、經濟、社會及安全體系，都已經進入立體、多元的「後現代時期(Postmodern)」，超出了傳統的地緣政治概念。例如近年不斷被重提的「海權」和「陸權」鬥爭，就忽略了主權國家在「空天」、「網絡」、「文化軟實力」等多維層面的競爭與利益重疊。美國拜登、特朗普兩任總統試圖禁止TikTok營運，卻遲遲未能成功，就是例子。

美國和菲律賓海軍在南海舉行聯合演習，表達「航行自由」。（美聯社）

特朗普所代表的美國極右保守政治勢力，以及其草根「MAGA（讓美國再次偉大）」基本盤，顯然都未能認識到在上述前提下，引領全球化進程以實現持久發展與和平的重要意義。他們為求將國內矛盾轉移至國外，輕易開啟了歷史倒車。於是從大博弈的角度來看，特朗普政府所提出、被某些輿論視為「三分天下」的安全戰略報告，就不僅是過時的，而且還因此是危險的。

危險的火苗已經在燃燒：在拉美，特朗普如果想重建「門羅主義」，就有必要對委內瑞拉等左翼國家發動政變和戰爭，從而在其「後花園」製造更多殖民及反殖民的流血及仇恨；在歐洲，烏克蘭在歐洲列國支持下，拒絕全盤接受美俄閉門造車的28點停火方案；在亞洲，日本高市內閣在特朗普的默許下，踩進「台灣有事論」的雷池，也導致了中日關係的空前惡化。

美日共享殖民話術

以中日矛盾為例，其實也是殖民與反殖民鬥爭的一環——日本自一個多世紀前「脫亞入歐」，本質上即追隨西方的殖民思想。彼國先是在1895年強迫清廷割讓台灣，佔據日本對外擴張史上第一個重要殖民地，爾後胃口不斷擴大，進侵朝鮮半島，試圖從歐美手中全盤搶奪中國及東南亞資源及市場，才最終導致了被美國原爆。

日本力爭成為美國在亞洲區的軍事代理人（資料圖片）

這個例子再次說明了世界重回大國分治的危險——如果沒有中國作為二戰勝利國一員，美國和日本間的戰爭性質，只能算是列強之間的殖民利益爭奪戰。而在抗戰勝利80年之後，日本在美國的默許下，再次透過宣示「台灣有事即日本有事」，其實就是在美國支撐下，宣告把台灣重新劃為其勢力範圍。

基於日本早在「脫亞入歐」之時，就是學歐美靠殖民擴張起家，因此美歐和日本之間是共享著「殖民主義話術」的，必將在未來繼續為日本開綠燈。美日殖民主義復辟的結果就是，中國也可能被迫採用日本同樣的邏輯，視「中國台灣有事即大陸有事」、「琉球有事即中國有事」，並以此判斷日方動作是否引發中國「存亡事態」。那麼，中國在必要時也會採取先發制人行動嗎？

美俄地緣利益存持久衝突

即使目前美俄在歐洲政策上表面靠近，但兩者間若以陳舊的地緣概念來考慮問題，則兩國間的蜜月期恐怕也難長久。原因在於，俄羅斯作為一個延續了沙俄和蘇聯的大國，其影響力的投射範圍必然不會局限於歐洲，而還會覆蓋中東和遠東，美俄在此領域的所謂「地緣利益」是存在持續的衝突和擠壓的。

根據這套舊思路，大國間解決地緣利益衝突的唯一方法就是強權：美國可以隨時武力進犯委內瑞拉，而毋須理會對中國石油輸入的影響；但與此同時，美國及其盟友卻要求維持對台海和南海的「航行自由」。同理，美國和以色列可以出兵中東，但俄羅斯卻不能出兵烏東。

美俄表面靠近，但無法化解地緣利益衝突。（資料圖片）

由此可見，美國新安全戰略並不是促成和平，而是製造新的衝突與分裂。尤其是以我們較為切身的亞歐大陸來說，中日之間一衣帶水，安全距離高度接近，走「共同治理」則持久和平在望，搞「殖民復辟」則戰爭迫在眉睫；俄羅斯和歐洲列強在克里米亞同樣出現近距離摩擦，搞勢力範圍爭奪及對抗將持久地消耗雙方。

在國力相對衰退的背景下，美國此份戰略報告表面「收縮」，將殖民主義和冷戰思維包裝成「多極化」糖衣，試圖迷惑中、俄及全球南方國家，實則掩飾其重組霸權體系的大博弈，延續維持G7主導的全球秩序。

特朗普治下的美國安全戰略，一方面以「下放權力」之名，誘使日本、德國等盟國充當軍事代理人，加劇區域衝突；另一方面，又試圖分而治之，裂解「一帶一路」貿易及全球南方發展的勢頭。如果這套策略獲得成功，在推動代理人戰爭、陣營對抗與劃分勢力範圍過程中，恐怕會有更多國家和地區，步烏克蘭後塵，淪為新冷戰祭品。