中九龍繞道｜九巴新增特快路線33X及252S＋5條巴士更改早上黃昏路線

中九龍繞道（油麻地段）將於12月21日通車，由油麻地去九龍灣車程由繁忙時間約30分鐘銳減至約 5 分鐘，以後返工返學更方便！九巴將於中九龍繞道通車後翌日（即12月22日，星期一）安排7條中九龍繞道特快路線行駛，包括開辦2條新路線，33X [荃灣西站 ⇋ 油塘]，及252S [屯門（恒順園）⇋ 觀塘碼頭]，即睇中九龍繞道特快路線詳細，下星期出一門通勤時間更有預算！

Read More：中九龍繞道｜城巴新路線A28X 最快45分鐘將軍澳康城直達機場

九巴將開辦2條新路線，33X [荃灣西站 ⇋ 油塘]，及252S [屯門（恒順園）⇋ 觀塘碼頭]，方便新界西乘客往返九龍東商貿區通勤。

全新中九龍繞道特快路線33X及252S

全新路線33X [荃灣西站 ⇋ 油塘] 及252S [屯門（恒順園）⇋ 觀塘碼頭] 將於12月22日中九龍繞道通車後首個工作日啟航，於平日早上及下午繁忙時間服務。路線33X由荃灣西出發，途經沙咀道、龍德街後，便會直接沿全新通車的中九龍繞道，直達九龍灣、觀塘及油塘。全程收費$15。

33X 荃灣西站 ⇋ 油塘服務時間星期一至五（公眾假期除外）荃灣西站開08:05，油塘開17:55 全程收費$15

路線252S則由屯門恒順園出發，途經香港黃金海岸、掃管笏、小欖、大欖涌及屯門公路轉車站後，經中九龍繞道直達九龍灣及觀塘商貿區。全程收費$20.8

252S 屯門（恒順園） ⇋ 觀塘碼頭 服務時間星期一至五（公眾假期除外）屯門恒順園開07:00，觀塘碼頭開18:00 全程收費$20.8

另外，九巴5條現行路線均會改經中九龍繞道，包括258X [屯門（寶田邨） ⇋ 觀塘碼頭]、259S [屯門（龍門居） ⇋ 觀塘碼頭]、 259X [屯門（龍門居） ⇋ 觀塘碼頭]、268P [元朗（山水樓）/ 朗屏站 ⇋ 觀塘碼頭] 及 269S [天水圍市中心 ⇋ 觀塘碼頭]），其中路線259S會新增下午繁忙時間由觀塘碼頭開出的班次。以上巴士路線全程收費$20.8。

258X屯門（寶田邨） ⇋ 觀塘碼頭 服務時間星期一至五（公眾假期除外）屯門（寶田邨）開07:35，觀塘碼頭開18:05

259X屯門（龍門居） ⇋ 觀塘碼頭 服務時間星期一至五（公眾假期除外）屯門（龍門居）開07:00、07:15、07:30，觀塘碼頭開17:50、18:20 ，臨華街遊樂場開17:30

259S屯門（龍門居） ⇋ 觀塘碼頭 服務時間星期一至五（公眾假期除外）屯門（龍門居）開07:20，觀塘碼頭開（新增班次）17:40

269S天水圍市中心 ⇋ 觀塘碼頭 服務時間星期一至五（公眾假期除外） 天水圍市中心開0715、0735 07:20（特別班次經天水圍北）觀塘碼頭開17:40、18:00 18:10（特別班次經天水圍北）

268P元朗（山水樓）/ 朗屏站 ⇋ 觀塘碼頭服務時間星期一至五（公眾假期除外）元朗（山水樓）開07:10、07:20、07:30，觀塘碼頭開17:50、18:10

https://www.kmb.hk/