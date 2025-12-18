婚禮演化 2.0｜摒棄傳統流程，自創自主化＋社交媒體化婚禮 

早年筆者談及疫情期間婚禮marketing嘅變化，疫情期間搞婚禮除咗遇到禁止外出 / 聚集等問題外，年青人對婚禮儀式亦開始睇得好化，所以當時出現不少「網上婚禮」、「隔離式婚禮」，簡化儀式而符合當時政策要求。疫情過後，婚禮又換來一個新趨勢。類似疫情期嘅「輕婚禮」今天持續，新人們比以前睇得更化之餘，加上經濟不景氣，婚禮需盡量慳錢。而特別在新人們將社交媒體嘅精髓注入婚禮之上，自創出一套自己嘅婚禮。

新一代新人開始唔再跟隨傳統婚禮一貫標準流程，冇早上接新娘、冇晚宴播成長片段、冇進場切餅、更冇司儀攝影師等等。例如新人趨向唔再請司儀或攝影師，改為自己做主持，同時邀請所有賓客作攝影師用手機拍攝。而流程上更會加入互動環節，當新人發表感受、簡單交換戒指後，會即時邀請每位賓客上台分享點滴。最後喺社交媒體上以hashtag 結集所有UGC內容（user generated content）變成相集。外國亦有新人以「生日派對」為名邀請好友到場，眾人到場後先發現原來係一場驚喜婚禮，而且新人明言唔收禮金，更會抽獎送禮。呢類「社交媒體 + 體驗」式婚禮，除慳錢之餘新人能避免嘅壓力，能創造話題性同增加同各位賓客間情感張力，有深刻回憶。由以前「俾面派對」變成今日「真誠聚會」。

場地選擇亦見到另一個新趨勢，傳統婚禮場地已經滿足唔到新一代新人嘅想像力，佢哋願意花心思去搵有故事、有意義、有打卡嘅地方舉行婚禮。國內愈來愈多新人由酒店或中式酒樓，改為海底撈、麥當勞等餐廳包場，以珍珠奶茶或汽水代酒，全場自助任食，玩味十足。歐美地區亦開始有藝術中心同畫廊可供出租辦婚禮，毋須太多裝飾佈置，自然建築美已遠勝酒店。除此之外，另類花車巡遊亦十分受歡迎。新人租用開篷觀光巴士以取代傳統名車作花車。更有新人一行20至30人坐地鐵到會場，盡量唔影響途人及地鐵情況下，沿途向路人派喜糖，車廂內拍自然snapshot，盡用「打卡able/ IGable」場景。可見未來成功嘅婚禮場地，唔一定係最大、最豪華，而係最故事性、最上鏡。



未來婚禮營銷會趨向「自主化」同「社交媒體化」，新人要創新而貼地嘅方案，同時亦要將方案模組化，拆細成不同小方案為新人提供更多彈性，唔能夠再迫佢哋買一大堆交功課嘅服務。豪華、體面、靚、長老們喜歡等，唔再係未來婚禮嘅定義，「我哋喜歡」先係重點。