歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

12
十一月
尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦 尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦 "Magical Christmas "
推介度：
12/11/2025 - 04/01/2026
免費
16
十二月
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪 西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry ...
推介度：
16/12/2025 - 11/01/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
防詐騙公告：提防冒認本台節目之Facebook假專頁及AI偽造影片
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
婚禮演化 2.0｜摒棄傳統流程，自創自主化＋社交媒體化婚禮 
辦公室求生術

婚禮演化 2.0｜摒棄傳統流程，自創自主化＋社交媒體化婚禮 

我做Marketing
Michael & Derek
我做Marketing

　　早年筆者談及疫情期間婚禮marketing嘅變化，疫情期間搞婚禮除咗遇到禁止外出 / 聚集等問題外，年青人對婚禮儀式亦開始睇得好化，所以當時出現不少「網上婚禮」、「隔離式婚禮」，簡化儀式而符合當時政策要求。疫情過後，婚禮又換來一個新趨勢。類似疫情期嘅「輕婚禮」今天持續，新人們比以前睇得更化之餘，加上經濟不景氣，婚禮需盡量慳錢。而特別在新人們將社交媒體嘅精髓注入婚禮之上，自創出一套自己嘅婚禮。 

 

　　新一代新人開始唔再跟隨傳統婚禮一貫標準流程，冇早上接新娘、冇晚宴播成長片段、冇進場切餅、更冇司儀攝影師等等。例如新人趨向唔再請司儀或攝影師，改為自己做主持，同時邀請所有賓客作攝影師用手機拍攝。而流程上更會加入互動環節，當新人發表感受、簡單交換戒指後，會即時邀請每位賓客上台分享點滴。最後喺社交媒體上以hashtag 結集所有UGC內容（user generated content）變成相集。外國亦有新人以「生日派對」為名邀請好友到場，眾人到場後先發現原來係一場驚喜婚禮，而且新人明言唔收禮金，更會抽獎送禮。呢類「社交媒體 + 體驗」式婚禮，除慳錢之餘新人能避免嘅壓力，能創造話題性同增加同各位賓客間情感張力，有深刻回憶。由以前「俾面派對」變成今日「真誠聚會」。

 

　　場地選擇亦見到另一個新趨勢，傳統婚禮場地已經滿足唔到新一代新人嘅想像力，佢哋願意花心思去搵有故事、有意義、有打卡嘅地方舉行婚禮。國內愈來愈多新人由酒店或中式酒樓，改為海底撈、麥當勞等餐廳包場，以珍珠奶茶或汽水代酒，全場自助任食，玩味十足。歐美地區亦開始有藝術中心同畫廊可供出租辦婚禮，毋須太多裝飾佈置，自然建築美已遠勝酒店。除此之外，另類花車巡遊亦十分受歡迎。新人租用開篷觀光巴士以取代傳統名車作花車。更有新人一行20至30人坐地鐵到會場，盡量唔影響途人及地鐵情況下，沿途向路人派喜糖，車廂內拍自然snapshot，盡用「打卡able/ IGable」場景。可見未來成功嘅婚禮場地，唔一定係最大、最豪華，而係最故事性、最上鏡。
 

　　未來婚禮營銷會趨向「自主化」同「社交媒體化」，新人要創新而貼地嘅方案，同時亦要將方案模組化，拆細成不同小方案為新人提供更多彈性，唔能夠再迫佢哋買一大堆交功課嘅服務。豪華、體面、靚、長老們喜歡等，唔再係未來婚禮嘅定義，「我哋喜歡」先係重點。 

 

Tags:#婚禮#社交媒體#互動#籌備婚禮#結婚#真誠聚會#婚禮營銷#自主化#Marketing#Pantry熱話
Add a comment ...Add a comment ...
經濟不景下的盲盒熱潮｜情緒消費的虛幻與挑戰：如何實現可持續發展？
更多我做Marketing文章
經濟不景下的盲盒熱潮｜情緒消費的虛幻與挑戰：如何實現可持續發展？

投票區

美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
117
|
3

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

12%
不會
87%
無意見
1%
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處