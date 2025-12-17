消委會︱測試8款座枱式水機︰$749小米媲美$6,488飛利浦？最大溫差逾10°C＋選購貼士

冬天想短時間飲熱水，不少人會選購座枱式水機，最近消費者委員會與機電工程署合作測試 8 款樣本，結果顯示所有樣本的安全滿分。值得留意的是，$749小米與$6,488飛利浦同獲4.5星，但價錢達8倍，究竟功能上有咩分別？另外，有樣本在連續製作數杯熱水時，平均水溫最多可相差 10.3°C，而一款水箱容量差異達 8%，普遍來說，座枱式水機首杯熱水溫度有普遍唔夠熱的情況，即睇消委會提供選購及使用貼士。

消委會公佈座枱式水機（包括購買飲水機瀘芯的個案）投訴比去年同期1月至11日增加5 宗，去年相關投訴21宗，今年稍為增加至26個個案，而2022年起合計75宗座枱式水機（包括購買飲水機瀘芯的個案）投訴。

8 款座枱式水機樣本提供的多段水溫選擇由 4 個至 62 個，水箱額定容量由2.5 升至 6 升不等， 8 款樣本均通過防觸電保護、溫升、絕緣及結構等測試。當中 2 款的標示有待改善，包括接地標誌欠穩妥或沒有標示正常運作的環境溫度。

具備過濾功能座枱式水機(左至右)： Philips (ADD6922CG/97)、Toshiba (TWP-W2265THK(W))、Watsons (WWS 88)、Yohome (YH-019)，售價由$2,588 至$6,488。

沒有過濾功能座枱式水機(左至右)： Rasonic (RWD-HC3400/W)、Xiaomi (MJMY23-A)、Fachioo (Helena-C1)、Bruno (BAK801) ，售價由$749 至$1,980。

總評4.5星具備過濾功能座枱式水機︰Philips (ADD6922CG/97)

總評4.5星沒有過濾功能座枱式水機︰Rasonic (RWD-HC3400/W)、Xiaomi (MJMY23-A) Fachioo (Helena-C1)



熱水度不勻 最大溫差 10.3°C

冬天用座枱式水機梗係想短時間內得到指定溫度的熱水，是次測試中各樣本首次輸出熱水的速度非常快，由少於 1 秒至 2.5 秒，其中 6 款不多於 1 秒。有樣本在連續製作數杯熱水時的出水溫度不太均勻，撇除平均溫度較低的首杯，即使同一款樣本的其後 3 杯熱水在出水口所量得平均水溫亦有差別，其中 1 款樣本每杯間最大的溫差有 10.3°C，另外 2 款每杯間最大溫差亦有 5°C 以上，表現較不平均。



Philips (ADD6922CG/97)熱水均勻度表現遜色，測試中其中2杯間最大的溫差有 10.3°C，只有3.5分。



Xiaomi (MJMY23-A)每杯熱水量得的平均水溫非常接近，獲5 分。



Fachioo (Helena-C1)每杯熱水量得的平均水溫非常接近，獲5 分，但熱水出量偏差較大，實際出水量比設定多出 23.4 毫升（約 9.4%），熱水或有機會從容器中溢出。

水箱容量差異達 8%

效率方面，測試參考美國能源之星飲水機的測試方法，根據兩次熱水測試量得的耗電量、出水量及水溫計算樣本的加熱效率。8 款樣本製作熱水時的平均加熱效率介乎 85.6%至 91.9%，整體表現不俗。Philips (ADD6922CG/97)、Rasonic (RWD-HC3400/W)、Fachioo (Helena-C1)的加熱效能都高於89%，獲4.5分以上。



Rasonic (RWD-HC3400/W) 水箱容量差異達 8%

值得留意，Fachioo (Helena-C1)的熱水出量偏差較大，實際出水量比設定多出 23.4 毫升（約 9.4%），熱水或有機會從容器中溢出。至於水箱容量，所有樣本量得的數值均較標示為低，差距由 0.2%至 8%，Rasonic (RWD-HC3400/W) 水箱容量差異達 8%，宜多加留意。

首杯熱水溫度普遍唔夠熱

消委會指出在最高溫度設定下，所有樣本首杯熱水的平均溫度均較其後 3 杯為低，而其後 3 杯在出水口量得的平均水溫與水機上的標示的最高溫度存在一定差距，最多可達 7.7°C。水溫差異或會影響沖泡食物或飲品的風味或口感，如重視沖泡效果，建議將首段熱水用其他器皿盛載作其他用途，再以後續溫度較高的熱水沖調。





Yohome YH-019設有自動清洗功能，清洗方便，獲4.5分

由於各樣本標示的最高水溫的量度方法和位置各有不同，今次測試不納入評分。除此之外，部分樣本設冷水及過濾功能，但因 5 款樣本的冷水設計各異，亦因個別樣本的過濾功能因特殊設計而未能進行過濾重金屬測試，故此該2 個測試項目沒有給予評分。消委會提醒，由於濾芯效能會隨時間下降，用家應按機身上的濾芯更換顯示燈定期更換濾芯，選購時宜同時考慮後續成本。

選購及使用座枱式水機貼士

1. 檢視型號提供的水溫及水量選擇是否符合其飲用習慣，確認水箱容量能否滿足日常使用，並考慮家中空間是否足以擺放

2. 製作熱水時功率較高，不應與其他高耗電量的電器共用插座

3. 留意水機是否設有自動清洗功能，以及水箱或接水盤是否容易拆卸及清潔

4. 按照說明書指示使用及定期保養，例如清除水垢

5. 長期不使用時，應關掉電源並清空水箱及淨水壺

6. 具逆滲透過濾技術的水機在濾水過程中會產生廢水，並經水箱排出；當缺水顯示燈亮起時，應先倒掉水箱內的廢水，切勿直接向水箱加水