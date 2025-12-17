歡迎回來

51歲翁嘉穗出席活動重聚佘詩曼，自爆曾患產後抑鬱自救經歷
娛樂新聞

51歲翁嘉穗出席活動重聚佘詩曼，自爆曾患產後抑鬱自救經歷

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　最近無綫熱播的台慶劇集《新聞女王2》於本周播出結局，劇中靈魂人物Man姐由佘詩曼飾演，隨即成為熱門談論人物。日前在劇集宣傳活動上，重遇當年1997年一齊參選港姐的翁嘉穗。二人在娛樂圈有不同發展，港姐冠軍翁嘉穗一早結婚嫁入豪門做少奶育有兩兒，早前曾上節目自爆生細仔時患產後抑鬱，要諗方法自救。

 

Read more：新聞女王2｜「方太」龔慈恩多層次演技 獲網民力推最佳女配角！曾為保持知名度 拍性感出浴戲

 

　　佘詩曼於劇集《新聞女王2》成為風頭人物，劇集已播出大結局，她於宣傳活動上與同屆參選香港小姐的翁嘉穗再度碰頭，她們同樣參加1997年的香港小姐，當年冠軍得主是翁嘉穗、亞軍李明慧及季軍佘詩曼。

 

51歲翁嘉穗出席活動與同屆港姐佘詩曼重聚，自爆曾患產後抑鬱諗方法自救

 

　　當晚，翁嘉穗以產品公司代表身份出席，還把握機會與佘詩曼合照，並在社交平台分享照片，「今年對我來講比較特別，接受了一些新的任務，新的挑戰，但總有機會再見一些很久沒有見的朋友。繼早前和我的港姐朋友李珊珊飯敘之後，昨晚我也和與我同一屆香港小姐的佘詩曼見面，還有《新聞女王2》的主角們及台前幕後工作人員，因為昨晚是《新聞女王2》結局篇播映活動，而我就代表公司出席！所以特別開心，希望此劇集再創佳績，在1月的萬千星輝頒獎典禮，獲得更多殊榮！」

 

51歲翁嘉穗出席活動與同屆港姐佘詩曼重聚，自爆曾患產後抑鬱諗方法自救

 

　　兩人在1997年參加香港小姐比賽後入行，在娛樂圈各有發展，佘詩曼不斷拍劇，亦有不少代表作品，包括《新聞女王》、《十月初五的月光》、《鳳凰四重奏》、《絕代雙嬌》、《宮心計》等，被捧成當家花旦，演技被受認同。

 

　　至於51歲翁嘉穗是罕有參選港姐後並沒有拍劇的藝人，她於1999年在美國拉斯維加斯嫁給比自己年長20年的七海化工集團有限公司主席鄔友正，婚後息影育有兩子，大仔鄔謨雲（Jason）及細仔鄔謨風（Kaspar）全心全意做少奶奶。

 

　　生活幸福美滿的翁嘉穗，現時大仔已經25歲，已投身社會工作，她間中也會出席丈夫的生意活動，日前於下午婦女節目《流行都市》亮相，並自揭誕下細仔時患上產後抑鬱：「10年前差唔多我生完細仔，有產後抑鬱，當初唔舒服嘅時候，個人情緒好低落，而且思緒好亂。」她提到有時也會差點控制不到情緒，自己想到個方法，以繪畫使自己集中精神，而且讓自己平靜下來。

 

51歲翁嘉穗出席活動與同屆港姐佘詩曼重聚，自爆曾患產後抑鬱諗方法自救

 

　　翁嘉穗和丈夫鄔友正各自也找到興趣，鄔友正早前有腳傷仍堅持參加《中年好聲音4》的海選面試，而翁嘉穗將繪畫變成興趣，早前曾經在畫展上展示自己的畫作，憑作品表達自己的內心世界。

 

Tags:#佘詩曼#翁嘉穗#鄔友正#產後抑鬱#影視娛樂#娛樂新聞#香港小姐
