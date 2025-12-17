歡迎回來

科技助力災後救援：大埔宏福苑火災3D修復與信息共享撫平傷痛
數碼創科

科技助力災後救援：大埔宏福苑火災3D修復與信息共享撫平傷痛

智叻生活
Ada Chow
智叻生活

　　在災難發生時，科技的有效運用能夠顯著提升應對能力和救援效率。

 

　　信息共享在災後應對中至關重要。社交媒體平台，如IG和Facebook，能夠迅速傳播災害信息、預警和避難所位置。在災難初期，這些平台提供即時的警報，幫助公眾瞭解情況並採取積極行動。受災者可以通過社交媒體實時更新自己的位置和狀態，使得親友之間的聯繫更加緊密，有助於救援隊伍跟蹤受困者的信息。

 

　　另外，開發專用的移動應用程序也是有效的策略。這些應用可以集中提供實時資訊更新，包括緊急避難所、食物和水源的位置，甚至救援熱線的聯繫方式，提升救援工作效率，減輕現場的混亂情況。

 

　　無人機和遙感技術在災後評估中發揮著重要作用。無人機可以迅速獲取受災區域的高清影像，幫助救援團隊評估損失並確定優先救助區域。這種高效的圖像採集不僅可以提供全面的損害情況，還能協助評估建築物的安全性。

 

　　在傳統通信網絡癱瘓的情況下，建立多個通信渠道能夠減少信息斷層，提升救援效率。例如，結合移動應用與社交媒體進行信息更新，即使某一渠道出現問題，其他渠道仍能發揮作用。

 

　　物聯網技術的應用使得災害監測和應對更加精準。在高風險區域部署傳感器，可以實時監測自然災害的發生，並及時向相關機構報告。水位傳感器能夠監測洪水情況，為及時預警提供數據支持。同時，智能家居技術能夠在災害發生時自動關閉燃氣和電源，幫助家庭提高安全性。

 

　　區塊鏈在資源管理和透明化方面具有明顯優勢。利用區塊鏈技術可以追蹤救援物資的分配和使用，確保每筆捐款和資源的公平利用。這樣的透明度不僅增加了公眾的信任感，也提升了捐贈的積極性，確保受災地區獲得必要支持。

 

　　大埔宏福苑火災撕裂了無數家庭的心靈，在這場突如其來災難中，烈焰不僅吞噬建築物，由外科顧問醫生范寧創辦的非牟利機構「毋忘愛」，為受難家屬免費提供喪葬禮儀服務及相關支援，協助度過創傷期。 與他們同行，在溫馨的告別儀式上，親人們緊握著彼此的手，淚水在眼中閃爍，卻充滿了對逝者的深切懷念和感恩。那張熟悉的臉龐，像是一扇窗，打開了通往美好回憶的通道。過去的笑聲、溫暖的時光如電影般在腦海中重現，讓人心中充滿溫暖與寧靜。

 

科技助力災後救援：大埔宏福苑火災3D修復與信息共享撫平傷痛

 

　　而其中一項特別服務，是為死者提供3D面容打印及遺體修復，讓親人之間的最後告別充滿了無限的溫情與力量。至今已有7位逝者和2隻寵物受惠，另有3名罹難者接受遺體修復，在這樣的時刻，3D修復技術猶如一束璀璨的光芒，照亮了那些在黑暗中迷失的靈魂，為告別提供了一條溫暖而寧靜的路徑。大埔宏福苑大火帶走許多家屬見上摯愛最後一面的心願，讓家屬見到一張完整、安詳的臉龐，成為撫平傷痛的關鍵一步，繼續前行。

 

　　在大埔火災的陰影中，數碼港培育初創梵掃科技(Ubivox)專注發展3D掃描技術 ，行政總裁馮兆恒說: 「提供服務有關宏福苑火災罹難者的3D打印服務，而其服務集中在重塑頭部。會按家屬提供的照片或影像，進行1:1建模，按家屬看後的要求調整，我們樂意在去修改，然後進行打印。打印完成後，面皮交殯葬公司處理，包括為逝者佩戴和加上假髮等，遺體修復師、化妝師完成可修復部位，因為最重要是讓在世的人心裏舒服。」

 

　　當家屬們站在那熟悉的面容前，心中的淚水不再只是悲傷的象徵，而是滿載著深情的思念。他們看到的不僅是冰冷的軀體，而是那曾經鮮活的笑聲和溫柔的目光，彷彿逝者依然陪伴在旁，向他們輕聲訴說著未了的情感。

 

　　每一個細節都被細緻入微地修復，唇角的微笑、眼中的溫柔，似乎都在傳達著無盡的愛與關懷。這樣的技術，讓告別不再是冰冷的儀式，而是一個充滿暖意的團聚時刻。在大埔火災後，難以言表的痛楚在無數家庭中彌漫。失去親人的那一瞬間，仿佛整個世界都在崩塌，心中充滿了無法彌補的空缺。這樣的告別，給予家屬們一份安心，讓他們在無盡的哀痛中找到了一絲慰藉。

 

　　通過社交平台和數字工具，可以吸引志願者和當地居民共同參與重建，增強社區的凝聚力。社區成員可通過這些平台分享資源，促進互助與合作。

 

　　科技在風險管理和災後恢復中的作用不可或缺。通過信息共享、數據分析、無人機技術、物聯網等手段，能夠提升應對效率和應急反應。

 

　　在此一刻，人與人之間的溫度、真正的關懷及陪伴無法被任何科技取代。在這份陪伴中，宗教的寄託也成為了心靈的寄居之所。無論是祈禱、默念或是共同信仰的儀式，都讓我們在靈性上獲得聯繫，感受到逝者的靈魂依然在我們身邊守護。當我們在一起分享信仰的力量，彼此傳遞愛與安慰時，心靈的重聚為告別賦予了更深的意義。

 

　　因此，無論何時，人的情感交流、真摯關懷和宗教的寄託，都是在面對生命中痛苦時，最為珍貴的資源。這份情感的深度和靈性的寄託，使我們得以在失去中重拾希望，讓心靈得以安放與重新啟航。

 

　　在那一瞬間，家屬們感受到：親情從未真正離去，愛是永恆的紐帶。

 

科技助力災後救援：大埔宏福苑火災3D修復與信息共享撫平傷痛

 

