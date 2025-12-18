麥當勞派對套餐最平$48！$88炸雞餐配麥樂雞＋$118分享桶組合

麥當勞最新美食優惠，最啱節日大班朋友開心share！12月18日起麥當勞App帶來$48麥麥分享組合、$88開心歡聚二人餐 以及$118派對狂歡組合，美食派對隨時加多個餐食飽啲，狂歡慶祝！

全新節日派對優惠任你自選麥炸雞口味，包括全新升級版原味麥炸雞、蜜糖BBQ麥炸雞或全新辣辣麥炸雞。辣辣麥炸雞是馬來西亞麥當勞最暢銷的皇牌炸雞美食，香辣滋味是原味麥炸雞的三倍辣度，網上討論度高！全新升級版原味麥炸雞調整炸製時間，令口感更香脆；蜜糖BBQ麥炸雞的裹粉工序及醃製配方同樣升級，帶來更濃蜜糖味口感。





辣辣麥炸雞是是原味麥炸雞的三倍辣度！

$48麥麥分享組合包含麥炸雞兩件（自由任選3款口味，包括全新升級版原味麥炸雞、蜜糖BBQ麥炸雞或全新辣辣麥炸雞）及麥樂雞9件，一至兩人淺嚐剛剛好。



$48麥麥分享組合

$88開心歡聚二人餐則包含兩個麥炸雞（2件）超值套餐及麥樂雞9件，有齊炸雞、薯條和汽水，而$118派對狂歡組合為3色麥炸雞分享桶（6件），再加麥樂雞9件及蘋果批4件，讓大家同時以炸雞和甜品滿足味蕾！

$88開心歡聚二人餐

$118派對狂歡組合