YouTube獲奧斯卡播映權，免費直播紅地氈與頒獎禮盛況
娛樂新聞
電影推介

YouTube獲奧斯卡播映權，免費直播紅地氈與頒獎禮盛況

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　隨著時代變遷，愈來愈多人選擇在串流平台收看娛樂節目，奧斯卡金像獎頒獎禮亦決定放棄跟美國廣播電視台（ABC）多年來合作，而是跟YouTube簽下協議，由2029年至2033年起YouTube得到奧斯卡金像獎頒獎禮全球獨家串流播放權，屆時會直擊奧斯卡公布名單、紅地氈盛況及場館內直擊頒獎禮的歷史時刻。

 

Read more：奧斯卡最佳國際影片｜《破‧地獄》出局，日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱爭入5強

 

　　美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）公布，正式跟串流平台YouTube合作並已簽署合作協議，由2029年起至2033年YouTube將取得奧斯卡金像獎頒獎禮的全球獨家串流播放權，屆時將免費直播整個頒獎禮盛況。

 

YouTube獲奧斯卡金像獎播映權，免費直播紅地氈、頒獎禮盛況

YouTube獲奧斯卡金像獎播映權，免費直播紅地氈、頒獎禮盛況

 
　　YouTube獲得整個頒獎禮的直播權，同時成為奧斯卡的官方平台，播出提名名單公布、直擊紅地氈現場盛況。美國影藝學院行政總裁Bill Kramer及學院主席Lynette Howell Taylor在聯合聲明中指出，學院屬國際組織，今次合作可讓學院作品接觸到全球最大規模的觀眾，對學院成員及電影界均有裨益。  YouTube行政總裁Neal Mohan形容奧斯卡是重要的文化機構，與影藝學院的合作將在延續奧斯卡傳統的同時，啟發新一代創作人及影迷。

 

YouTube獲奧斯卡金像獎播映權，免費直播紅地氈、頒獎禮盛況

奧斯卡在官方網頁公布新合作計劃。

 

　　以往每年的奧斯卡金像獎頒獎禮由美國廣播公司（ABC）獲得播映權，兩者之間合作半世紀，現時合作只餘下往後3屆播映權，包括播出2028年的第100屆奧斯卡。奧斯卡跟美國廣播公司（ABC）合作以來，近年收視不斷下跌，只有在2025年稍有回升，約有1,970萬人收看，不過相比以往，於1998年第70屆頒獎禮創下佳績，有逾5,500萬觀眾收看，這年由《鐵達尼號》奪得最佳影片。

 

YouTube獲奧斯卡金像獎播映權，免費直播紅地氈、頒獎禮盛況

去年，由ViuTV播映奧斯卡頒奬禮。

 

　　至今，美國四大頒獎禮：奧斯卡、格林美獎、艾美獎及東尼獎，已逐一跟串流平台合作，而奧斯卡將會是首個完全放棄電視直播的頒獎禮。這情況同時會在全球起變化，以香港為例，以往香港電視台也會出動爭取地區的直播權，昔日多數由無綫電視奪得，但2022及2024年沒有任何一個香港電視台播出奧斯卡，而2023年ViuTV首次取得播映權，安排於英語頻道ViuTVsix直播。2025年ViuTV再次為頒獎禮進行現場直播，還有直播紅地氈盛況。

 

Tags:#奧斯卡金像獎#頒獎禮#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介#YouTube
宏福苑大火｜張敬軒低調送歌迷多疊千元現金，鄧兆尊揭藝人高調捐錢原因
宏福苑大火｜張敬軒低調送歌迷多疊千元現金，鄧兆尊揭藝人高調捐錢原因

