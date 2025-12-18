仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

澳洲新南威爾斯的邦迪海灘恐襲案，震驚全球，澳洲總理阿爾巴尼斯還來不及開聲，以色列總理內塔尼亞胡便搶著企圖一錘定音，指這就是由於澳洲政府承認巴勒斯坦國而煽動出激烈的反猶主義，然後把這指控也落到那些支持巴勒斯坦建國的國家頭上，並責難她們縱容國民為巴人吶喊，抹黑以色列，加劇反猶情緒。

諷刺的是，可能內塔尼亞胡太忙於「抽水」，面對奮不顧身阻止槍手行兇的敘利亞裔澳洲新移民，誤以為是猶太裔而大加讚賞他是猶太人之光。看著他非常興奮地侃侃而談，不禁令人猜想，今次恐襲，誰是最大的得益者和受害者？明顯地，無辜的澳洲猶太人是最大的受害者，但穆斯林也不好過，由於槍手被懷疑屬「伊斯蘭國」成員，人們擔憂出現新一波的「伊斯蘭恐懼症(Islamophobia)」。好了，那麼誰是最大的得益者？

悉尼邦迪海灘的恐襲造成至少16人死逾40人傷 (AP)

今次內塔尼亞胡的表現猶如找到最有利他的幾個策略上機會，合理化他和他的內閣對巴人所做的一切，以及借勢標籤所有指控加沙屠城的抗議者為反猶人士，又打擊「兩國論」的合理性，認為這一切都是邁向反猶之惡。相信澳洲總理暫不會提巴勒斯坦國，而為巴人發聲的行動亦大有可能受到限制，這豈不正中內塔尼亞胡的下懷？推而廣之，其他國家亦受到極大的道德壓力吧。

因此，內塔尼亞胡有可能藉此大力扭轉輿論的方向，利用恐襲事件再度引發全球對安全問題的重新關注，加強他在國際舞台上的立場，好為以色列安全的必要性提供額外支持，從而影響加沙的和平進程步伐和其公平性。特別在內氏大呼打擊反猶主義之下，以色列將要求和其他國家加強安全和反恐方面的合作，這樣的合作可能使相關國家更加猶豫從事支持巴勒斯坦的舉措。

內塔尼亞胡有可能藉今次恐襲事件，合理化保衛以色列安全的種種行徑。(AP)

有一點我們不得不承認，自加沙屠城發生以來，反猶情緒的確有所升溫，像今次針對猶太人的澳洲恐襲不是第一次，過去兩年已發生了好幾宗類似事件。但政客面對恐怖主義的一貫態度只停留在表象，令到過去的反恐行動愈反愈恐，今次是否應該尋根究柢，查看有甚麼因素孕育出恐怖主義？仇恨的環境無疑是恐怖主義的溫床，但又是誰在製造仇恨的環境？再者，政客和主流傳媒的焦點集中在游擊式的恐怖主義行為，可是，我們又怎樣看待國家恐怖主義所釋出的仇恨？是否比前者更具破壞性，影響更深遠？

我們不要忽視物理學的鐘擺效應，打壓愈大，反擊愈大，當兩者都訴諸於盲目的暴力，不少無辜者會受牽連，被拖進仇恨的深淵，甚至無法翻身。有評論批判內塔尼亞胡政府的一套極右猶太復國主義手段，恰恰是推動了不公不義的仇恨環境，為反猶主義加火添油。有比這樣更諷刺嗎？極端猶太復國主義原來是反猶主義的推手之一。

澳洲政府嚴控反猶行為，只能治標不治本。(AP)

澳洲政府於今次恐襲後，宣布加強槍枝管制和情報及執法行動，嚴懲仇恨言論和煽動暴力，以及嚴控簽證管理和加大對高校反猶行為的監督，可惜這只能治標不治本。一味只講反猶表象卻避談深層次原因，恐怕到頭來還是野火燒不盡，春風吹又生，唯有創造和平公義互相尊重的環境，才能煞停報復的惡性循環，杜絕恐怖主義的孳生。