網上情緣騙案｜70歲婆婆損失超過$400萬！騙徒WhatsApp扮舊朋友，誘開戶投資黃金

追求晚年幸福與陪伴，本是人之常情，但這份真摯的渴望，往往成為騙徒的目標！最近就有一名70歲的婆婆，誤墜騙徒的網戀陷阱，損失超過400萬港玩！12月警方已接獲逾50宗網上情緣騙案，涉款逾1,600萬港元，其中超過4成受害人是50歲或以上人士。

近日，一名70歲女士主在WhatsApp收到陌生人訊息，對方假冒舊相識開展對話，表示希望與事主成為朋友。騙案自稱從事貿易，聲稱自己離婚、與事主年齡相約，並以投資黃金獲利豐厚為由，吸引她的注意，然後發展成為網上戀人。

及後，騙案訛稱為事主開設投資帳戶，表示可代為操作賺錢，誘使事主提供資金。事主信以為真，多次按指示透過櫃員機存款至指定戶口。隨後，騙徒再以繳交利得稅為由索取更多金錢，事主繼續存款，直至對方突然失聯，才驚覺受騙。

短短3個月內，事主先後逾60次存款至數十個不同個人戶口，不僅損失30多萬港元積蓄，更因此向子女及親友借貸，最終損失超過400萬港元！

本月至今（2025年12月1-17日），警方已接獲逾50宗網上情緣騙案，涉款逾1,600萬港元，其中超過4成受害人是50歲或以上人士。

提防網上情緣騙案，警方有以下建議：

● 切勿輕信初相識的陌生人

● 保持理性，勿被甜言蜜語沖昏頭腦，避免作出金錢承諾

● 對聲稱高回報的網上投資平台保持戒心

● 進行任何金錢交易前，應與家人或可信賴的朋友商量

● 使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話或帳號等資料作風險評估

