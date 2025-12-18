歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
網上情緣騙案｜70歲婆婆損失超過$400萬！騙徒WhatsApp扮舊朋友，誘開戶投資黃金
理財智慧

網上情緣騙案｜70歲婆婆損失超過$400萬！騙徒WhatsApp扮舊朋友，誘開戶投資黃金

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty Wu

　　追求晚年幸福與陪伴，本是人之常情，但這份真摯的渴望，往往成為騙徒的目標！最近就有一名70歲的婆婆，誤墜騙徒的網戀陷阱，損失超過400萬港玩！12月警方已接獲逾50宗網上情緣騙案，涉款逾1,600萬港元，其中超過4成受害人是50歲或以上人士。

 

　　近日，一名70歲女士主在WhatsApp收到陌生人訊息，對方假冒舊相識開展對話，表示希望與事主成為朋友。騙案自稱從事貿易，聲稱自己離婚、與事主年齡相約，並以投資黃金獲利豐厚為由，吸引她的注意，然後發展成為網上戀人。

 

　　及後，騙案訛稱為事主開設投資帳戶，表示可代為操作賺錢，誘使事主提供資金。事主信以為真，多次按指示透過櫃員機存款至指定戶口。隨後，騙徒再以繳交利得稅為由索取更多金錢，事主繼續存款，直至對方突然失聯，才驚覺受騙。

 

　　短短3個月內，事主先後逾60次存款至數十個不同個人戶口，不僅損失30多萬港元積蓄，更因此向子女及親友借貸，最終損失超過400萬港元！

 

　　本月至今（2025年12月1-17日），警方已接獲逾50宗網上情緣騙案，涉款逾1,600萬港元，其中超過4成受害人是50歲或以上人士。

 

　　提防網上情緣騙案，警方有以下建議：

 

●    切勿輕信初相識的陌生人

●    保持理性，勿被甜言蜜語沖昏頭腦，避免作出金錢承諾

●    對聲稱高回報的網上投資平台保持戒心

●    進行任何金錢交易前，應與家人或可信賴的朋友商量

●    使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話或帳號等資料作風險評估

 

網上情緣騙案｜70歲婆婆損失超過$400萬！騙徒WhatsApp扮舊朋友，誘開戶投資黃金

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#網上情緣騙案#騙案#騙徒#WhatsApp#理財智慧#理財#熱話#防騙視伏App#防騙視伏器#網戀騙案#網上投資騙案#守網者
Add a comment ...Add a comment ...
騙徒假冒速遞公司客服WhatsApp視像通話，要求展示銀行信用卡正面及背面，受害人損失過100萬港元
更多騙局大拆解文章
騙徒假冒速遞公司客服WhatsApp視像通話，要求展示銀行信用卡正面及背面，受害人損失過100萬港元

投票區

普京：中俄關係是世界穩定的極重要因素
97
|
2

你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？

可以
84%
不可以
15%
無意見
1%
投票期：2025-12-22 ~ 2026-01-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處