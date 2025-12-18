澳門馳名紅街市明哥牛雜 逾50年街邊檔終遷入舖！

唔知幾時開始，澳門嘅名物必定唔少得牛雜，旅遊區嘅牛雜更加賣到成百蚊一份，真係想食嘅話，我會選擇去紅街市搵明哥，拮兩串牛雜都係20蚊，平過食魚蛋。

小時候跟父母到紅街市買餸，途經旁邊的橫巷，遠遠已聞到牛雜的香味，加上那剪牛雜的噹噹聲，拉著母親的手便賴著不走了，記得雖然那時侯吃的只是較便宜的魚蛋，但浸過香濃的牛雜汁之後，已足以讓小孩子大飽口福，到現在搵明哥除了食牛雜之外，仍不忘拮返兩串而家只賣十蚊15粒嘅魚蛋。

講起喺紅街市旁邊擺檔幾十年嘅明哥牛雜，早幾日口痕又落去諗住幫襯下，點知去到先知原來已經搬咗，旁邊花檔嘅阿姐熱心地教我，指住前面成衣檔嗰條橫街話：「就搬咗去前面，好近㗎咋，行幾步就到。」原來明哥搬咗舖不足半個月，好彩搬得近，如果唔係之後都唔知去邊度搵佢。

就在紅街市後有一排綠色鐵棚的成衣檔，穿過當中的檔口便可見明哥牛雜的新舖。

搬咗新舖之後，仍有不少舊街坊嚟搵食，人龍不斷。

賣了牛雜幾十年，明哥話搬舖都搵返紅街市附近，目的就係想成日可以見返啲熟客。

明哥牛雜可以話係唔少澳門人嘅童年回憶，最初係明哥的伯伯經營，自六七十年代已經推住車仔在街頭沿途叫賣，1972年才固定在紅街市旁的橫巷擺檔，到1987年，明哥開始跟阿伯入行賣牛雜，轉眼至今差不多40年。

喺新檔口搵到明哥，先嚟一碗牛雜粥，本來以為搬咗入鋪，應該會加價啦！點知牛雜粥依然係賣20蚊，印象中呢個價錢近兩三年都係一樣，諗住一邊食粥一邊同明哥傾吓偈，點知搬咗去新舖嘅牛雜檔，依然熟客不斷，見明哥一直剪住牛雜冇停手，不斷有熟客寒暄話，「原來牛雜檔搬咗嚟呢度，我喺紅街市門口唔見你，以為你執咗㖭呀！」

牛雜粥係熱賣，每碗廿蚊，粥底較稀，但牛雜份量不少。

原來因為牌照嘅問題，加上之前嘅拍檔退休，明哥幾經考慮，才選擇搬入舖繼續經營：「其實自己當時都諗過退休，但係又唔捨得啲老街坊，好多熟客都叫我千祈唔好唔做，如果唔係佢哋就冇得食喎。揀返而家呢個咁近嘅舖位，都係希望啲舊街坊熟客容易搵到我哋，雖然而家租金成本高咗，但因為以前工場在渡船街，每朝開檔前都要由工場用車仔推住幾桶炆好嘅牛雜，行十幾廿分鐘嚟紅街市擺檔，而家工場就設在店面後邊，唔使搬嚟搬去咁辛苦。」

由街邊檔做到入舖，價錢依然同三年前一樣沒加價。

明哥話，每日賣出的牛雜大約有百多二百斤。

鍾意食明哥嘅牛雜，是因為當中不會加入太重的醬料，吃得出牛雜的原味，「我哋牛雜嘅味道幾十年都冇乜點變，一直沿用之前嘅老味道，都係一般滷水料，比較家庭式的冇咁多醬汁，冇咁多乜醬乜醬㗎，屬於比較清的調味。」雖然說來簡單，但要煮出一鍋味道香濃的牛雜，背後的工夫卻不少，每天七點收檔之後，單是清洗牛雜便要花上三個多小時，特別是牛腸和牛肺就更花時間，需要不停多次灌水才能清洗乾淨，完全去除異味。到了第二朝一早七點左右，就要開始炆牛雜同煲白粥，一炆就要幾個鐘，搞掂先可以開檔做生意，真係做到冇停手。

一般牛雜檔較少有的牛脆骨，軟骨脆口，旁邊伴著油脂滿滿的肉，吃的時候別忘了加黃芥末。

另一個喜歡幫襯明哥的原因，是這裏的牛雜種類特別多，由最普通的牛肺、牛筋、牛腩、牛肚、牛腸和牛蒡等，到比較少見的牛脷、牛心椗、牛脆骨、牛隔膜、牛沙瓜都有。「以前澳門賣牛雜嘅檔口得兩三檔，劏牛嘅數量又比較多，要搵本地牛雜嘅貨源都易好多，就連牛鞭、牛薑間唔中都會有，而家澳門劏牛嘅數量少咗，好在我哋做咗幾十年，總算供貨量穩定。」喺呢度買牛雜仲可以揀唔同部位，想食乜嘢唔食咩？只要同明哥講一聲就得啦！

大牛雜份量不少，我最喜歡加入黃芥末和辣醬，特別惹味。澳門幣50

明哥牛雜的好處是可以任選喜歡的部位。

喜歡拮一串串嘅都可以，只係十蚊。牛肚夠腍，牛心椗爽口。

牛脷是我的推薦，必食。

每日拎住把大鉸剪，剪咗牛雜幾十年養起一頭家，其實都可以退休享下清福，不過最近開始在舖頭幫手的明嫂就話：「佢都唔係冇諗過退休，不過最初一頭半個月應該都幾爽嘅，但時間長咗好悶㗎啦，啲熟客又唔捨得我哋，都係喺舖頭同啲客傾吓偈開心啲。」

明哥呢把較剪係紅街市響咗幾十年，佢話因為呢個檔仔令佢識咗唔少朋友。

紅街市明哥牛雜

地址：澳門罅些喇提督街市北街（龍華酒樓附近）

營業時間：1:30pm-7pm