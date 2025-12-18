萬千星輝頒獎典禮 2025｜視帝、視后10強走勢預告，宣傳片大玩《宮心計》、《花樣年華》變奏

無綫電視即將在明年的1月4日舉行《萬千星輝頒獎典禮 2025》，早前大會公布了「最佳劇集」、「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」等12個獎項的10強入圍候選名單，更找來當中的7位候選人物拍攝宣傳短片，去年視后得主龔嘉欣更壓軸登場。

即將舉行的《萬千星輝頒獎典禮 2025》將於1月4日於澳門頒發各獎項給過去一年努力的演員。日前，無綫公布「最佳劇集」、「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳男、女主持」、「飛躍進步男、女藝員」、「最佳電視歌曲」 合共12個獎項的10強名單。

坊間對於今屆的視帝、視后、最佳劇集、男女配角等獎項都有不少揣測，在最佳劇集方面，當然是剛播完的台慶劇《新聞女王2》，以及由郭晉安率一眾後輩藝人演出的《金式森林》，以這兩套劇的話題性最高，同時亦是最有機會奪獎劇集，而《巨塔之后》則有宣萱助陣，亦是受歡迎的作品。

視帝方面，以郭晉安《金式森林》、林保怡《刑偵2》、陳山聰《奪命提示》等人最深資力，而後生一輩入圍10強的有周嘉洛《痞子無間道》，不過外間猜測會是郭晉安和林保怡之爭，林保怡更被指無綫有意拉攏修補關係，故比郭晉安更有優勢。不過，後來追上的其實有黃宗澤《新聞女王2》，他憑此劇中飾演奸人一角，流露自然的演技，突然變得很搶鏡。

視后方面，陳煒《巨塔之后》、佘詩曼《新聞女王2》以及宣萱《巨塔之后》之爭，三位好戲之人，在戲中也表演突出，不過李施嬅在《新聞女王2》中演技同樣被受讚賞，亦被睇高一線。而已離巢的李佳芯《麻雀樂園》雖有入圍，但並未能擠身入10強。

大會拍攝新一輪的宣傳影片，有7位候選藝人演出，分別是「男主角」候選人陳展鵬及張振朗、「女主角」候選人傅嘉莉、「女配角」候選人陳自瑤、「男飛躍」候選人何廣沛及黃庭鋒、「女飛躍」候選人陳楨怡，還有去年視后得主龔嘉欣及姚子羚。

一分鐘的宣傳片以「影像可以由科技打造，但係感動只能夠由人心創造」作為開場白，之後便是連串演技及拳腳對壘，張振朗、黃庭鋒兩人對打至飛起；何廣沛、陳楨怡上演浪漫唯美愛情小品；陳自瑤、姚子羚玩金錢版《宮心計》；傅嘉莉、陳展鵬玩變奏版《花樣年華》。

同時，宣傳片亦將人與科技完美融合，但強調的始終是演員的「堅持」、「專業」，以及對製作團隊的「信任」，影片最後龔嘉欣霸氣出場，以一句：「呢一晚，佢哋以最耀眼嘅姿態，聚集埋一齊，以作品回饋觀眾對佢哋嘅期望。」今屆頒獎禮宣傳片共有5條，之後4條將會是4個小故事的「加長版」，每條時長 30 秒。

入圍10強名單：

1.最佳劇集

《奔跑吧！勇敢的女人們》

《痞子無間道》

《奪命提示》

《刑偵12》

《執法者們》

《麻雀樂團》

《俠醫》

《巨塔之后》

《金式森林》

《新聞女王2》

2.最佳男主角

周嘉洛《痞子無間道》

陳山聰《奪命提示》

張振朗《奪命提示》

林保怡《刑偵12》

馬國明《執法者們》

陳豪《俠醫》

陳展鵬《巨塔之后》

郭晉安《金式森林》

羅子溢《金式森林》

黃宗澤《新聞女王2》

3.最佳女主角

吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》

劉佩玥《奪命提示》

傅嘉莉《刑偵12》

蔡潔《執法者們》

張曦雯《俠醫》

宣萱《巨塔之后》

陳煒《巨塔之后》

陳曉華《金式森林》

佘詩曼《新聞女王2》

李施嬅《新聞女王2》

4.最佳男配角

朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人們》

林子善《奪命提示》

羅子溢《執法者們》

姜大衛《麻雀樂團》

丁子朗《俠醫》

徐榮《金式森林》

羅天宇《金式森林》

鄧智堅《新聞女王2》

何廣沛《新聞女王2》

吳業坤《新聞女王2》

5.最佳女配角

賴慰玲《奔跑吧！勇敢的女人們 》

劉穎鏇《奪命提示》

陳自瑤《刑偵12》

劉佩玥《俠醫》

吳若希《巨塔之后》

郭柏妍《金式森林》

高海寧《新聞女王2》

王敏奕《新聞女王2》

蔣祖曼《新聞女王2》

龔慈恩《新聞女王2》