酒店下午茶｜香港JW萬豪 x Marimekko下午茶，配襯浪漫櫻花粉紅色Unikko印花餐具／家品
美食情報

酒店下午茶｜香港JW萬豪 x Marimekko下午茶，配襯浪漫櫻花粉紅色Unikko印花餐具／家品

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty Wu 

　　香港JW萬豪酒店將與芬蘭知名設計品牌Marimekko聯手推出「花悅綻放」主題下午茶，由2026年1月5日起至3月31日，可於時尚雅致的The Lounge品味這場味覺與視覺享受兼備的限定驚喜饗宴。下午茶的甜點將會採用Marimekko全新2026春季家品系列的色調，亦會使用櫻花粉Unikko印花圖案的餐具及家品，非常浪漫，Marimekko fans別錯過這個打卡的好機會！

 

　　「花悅綻放」主題下午茶的鹹甜點會以Marimekko的絢麗色彩及北歐風情為靈感，點亮新一年的美滿篇章。在和熙暖陽與繁華都市美景映襯下，最為人熟悉的經典印花Unikko圖案家品系列將The Lounge寬敞開揚的空間注滿繽紛藝術氣息，昇華用餐氛圍。

 

酒店下午茶｜香港JW萬豪 x Marimekko下午茶，配襯浪漫櫻花粉紅色Unikko印花餐具／家品

 

　　精緻甜點採用映照Marimekko全新2026春季家品系列的色調，配襯櫻花粉Unikko印花圖案，為味覺及視覺旅程帶來驚喜。「雲呢拿血橙棒棒糖」中酸甜有致的血橙果醬及果蓉洋溢冬日柑橘風味，喚醒味蕾；「士多啤梨慕絲」蘊藏香甜的士多啤梨果醬、幼滑的士多啤梨奶油與細膩的杏仁海綿蛋糕，天然果香誘人；「藍莓乳酪芝士」以輕盈的乳酪芝士襯托甜美的藍莓果醬，散發北歐森林氣息；「抹茶柚子蛋糕」一口嚐到抹茶的溫潤醇厚與日本柚子的明亮果香，味道清雅。

 

酒店下午茶｜香港JW萬豪 x Marimekko下午茶，配襯浪漫櫻花粉紅色Unikko印花餐具／家品

 

　　下午茶的鹹點則以現代手法巧妙詮釋北歐傳統風味──「鮮蝦飛魚籽撻」以北歐特色蝦沙律為基調，綴以晶瑩剔透的飛魚籽，誘發鹹鮮滋味；「煙燻挪威三文魚」在薄鬆餅上放置柔滑的三文魚與香葱，呈現經典配搭；「醃希靈魚配洋葱刁草沙律」同樣充滿北歐色彩，以酸忌廉帶出獨特鮮味；「烤和牛配芥末籽醬」將矜貴的和牛盛於黑麥吐司上，味道層次鮮明；「手撕豬肉撻配菠蘿乾」中酸甜焦香的菠蘿乾與香濃多汁的肉絲搭配完美平衡，口感豐富；「茅屋芝士慕絲」輕盈柔滑，綴以開心果、葡萄乾及芳香的紫蘇葉油，為鹹點系列畫上完美句號。

 

　　完美的下午茶體驗不少得經典的英式鬆餅。自家製原味及紅莓鬆餅濕潤鬆軟，可配搭Alice Marriott紅桑子果醬及奶油忌廉一起品嘗。呷一口Tea WG香茗或香濃咖啡，或享用香檳（每杯另加$130），享受微醺午後時光。

 

酒店下午茶｜香港JW萬豪 x Marimekko下午茶，配襯浪漫櫻花粉紅色Unikko印花餐具／家品

 

「花悅綻放」下午茶

地址：香港金鐘道88號太古廣場 香港JW萬豪酒店The Lounge

供應日期：2026年1月5日至3月31日

供應時間：每日3:30pm-5:30pm

價錢：$708兩位用

預訂：按此


　　另外，香港JW萬豪酒店更提供「Marimekko喜悦逸居」住宿體驗，升級翻新的Infinity客房時尚雅致，精挑細選的Marimekko家品融入客房的每個角落，展現品牌經典繽紛的印花美學，愉悅氛圍油然而生。住宿體驗包括Marimekko Tote Bag兩個和馬克杯兩個作專屬禮品、靈感源自JW蔬苑的甜點，以及豐盛早餐，締造趣意盎然又煥發活力的度假時光。賓客亦可升級享受行政酒廊禮遇，臻享極致舒適的旅程。

 

酒店下午茶｜香港JW萬豪 x Marimekko下午茶，配襯浪漫櫻花粉紅色Unikko印花餐具／家品

酒店下午茶｜香港JW萬豪 x Marimekko下午茶，配襯浪漫櫻花粉紅色Unikko印花餐具／家品

 

「Marimekko喜悦逸居」住宿體驗

網址：按此

 

Tags:#美食情報#香港JW萬豪酒店#酒店下午茶#Staycation#JW Marriott#Unikko#Marimekko
