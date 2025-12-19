美國不再做霸主，戰略「退守」西半球

美國總統特朗普12月4日發布本屆政府《國家安全戰略》（National Security Strategy）。該文件每幾年不定期公布一次，作用為概括地總結美國國家安全戰略。

今年這份《戰略》很有歷史意義，因為它很可能是一個標誌著美國從霸權滑落的里程碑。

《戰略》有不少地方仍充滿著自我吹噓，大言炎炎，但讀者也不難發現，美國政府已在採取退縮策略。今次有個新的詞語，「門羅主義」的「特朗普推論」（Trump Corollary of the Monroe Doctrine）。眾所周知，「門羅主義」是指由美國主導南北美洲的理念，而「特朗普推論」則是他想歷史留名，使人記得他把美國國際關係的重點退縮回西半球之上。

當「世界一哥」成本巨，美難負擔

為何說美國是在退縮？《戰略》直指在冷戰後，美國的戰略精英一直深信雄霸全球才是最符合美國利益，但今天看來，這是錯誤的計算，當世界一哥，成本極大，美國人其實不願承擔，也無力擔得起這個包袱，不如及早撤退，把重點放回在西半球自己後園中。

以美國政客的性格，當霸主本是他們的天然嗜好，為何要認低威？說穿了，是他們感到力不從心。聯邦政府欠債38萬億美元，製造業產值不及中國一半，貿易額總量比不上中國，以購買力平價計，GDP也屈居中國之後，哪裏還願意在事不關己的地方花冤枉錢？

當美國見到中國有能力把1.3萬億美元的貿易盈餘借給世界中低收入國家，美國卻無錢，還談甚麼影響力？就算是軍事上，美國突然發現自己的武器系統雖然先進，但十分耗錢，在應付別人廉價的無人飛機或其他便宜的武器時，虧便吃大了。

不過，當慣了霸主，面子還是要的，輸人不輸陣，退縮時，總還要裝出狂妄自大，以免別人看穿了，樹倒猢猻散，其盟國紛紛離棄。霸主要走下坡路，從來都是不好走，充滿尷尬的。美國態度上雖脫不了惡習，仍把各主權國家都看成是可以隨便拿揑的工具，她倒要清醒一點，自己還有沒有這個實力？沒有的話，便只是自說自話，自討沒趣。

美國總統特朗普（中）在最新一份《國家安全戰略》雖有不少地方仍充滿着自我吹噓，但會發現美國政府已採取退縮策略，把重點放回在西半球自己後園中。（AP圖片）

逼南美多國棄華，美又無力補償

《戰略》中闡述了對世界各地區的新戰略。現時重點是放在忽視了很久的西半球，並表明不能容許別的國家（應是指中國）在這地區有太大影響力，老大一定要是美國，不是其他。但我們只需看看貿易額便知美國的不切實際。中國是南美洲多個國家的最大貿易夥伴，美國要這些國家放棄從中國得到的利益，自己又不夠實力補償，外交摩擦自然會出現。美國能靠的，只是軍力，但這又與《戰略》中宣稱尊重其他國家主權自相矛盾。

把資源抽調到西半球，其他地方便要放棄或半放棄了，這在歐洲至為明顯。特朗普的態度是歐洲諸國要把軍費加至GDP的5%（比美國還高），援助烏克蘭對抗俄羅斯？歐洲要貴客自理，美國不想把錢用在與己無關的事上。

不過，將來若是掠奪烏克蘭的資源，我相信美國不會缺席。烏克蘭這個國家也真倒楣，妄圖加入北約，最終是國破家亡。在大灣區的朋友告知，不少烏克蘭工程師移民到那裏，對中國科技及製造業頗有貢獻。

中東是火藥庫，此形勢英國要負上重大責任。百年前英國若非採用分而治之的策略，哪會替世界留下個爛攤子？美國對中東本有極大關注，但現在卻減弱了，原因是美國自己已成為石油淨輸出國。《戰略》中說明，美國在中東搞局，是不想別的國家得到石油，另一原因便是要維護以色列的利益。從此可見，《戰略》中雖有提到不願花錢在與己無關的別國身上，美國政客總是會自相矛盾，不敢得罪以色列。

《戰略》對非洲著墨不多，但說明以前是要向非洲輸出美式意識形態，現在關注點是它的礦藏。若要得到更大資源，則要化解國與國之間的戰亂。

美不想花錢，促歐日韓加大軍費

美國並不想就此便退出亞洲，因此地利益巨大，西半球填不飽美國胃口。她對中國十分忌憚，關稅戰對中國起不到美國預期的效果，中國對美出口是減少了，但對低收入國家出口，從2020年至2024年卻猛增一倍。中國的貿易盈餘去年12個月是9,000億美元左右，今年頭11個月卻已過萬億美元。南中國海的航運佔了世界總航運的三分一，美國害怕中國能隨時收路費或關閉此航道。

對台政策《戰略》中並無新意，只是重申反對改變台海現狀，但卻強調日本及南韓都應加大軍費，分擔美國的包袱，要發展能嚇阻中國進入第一島鏈的實力。這與我在此欄的觀點符合，美國還是希望日本、南韓有力削弱中國，但最好不要把事情搞大，拖美國落水。若真的發生戰事，我相信美國的航母會首先離開基地，遠離戰場，以免被擊沉，日本、南韓哪能起到作用？

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【知識庫】美《國家安全戰略》涉華內容

－美國12月4日公布最新版《國家安全戰略》文件，對中國的政策從「全面戰略競爭」轉為「競爭性共存」。

－文件不再使用「修正主義力量」或「最重大地緣政治挑戰」等高度對立表述，反映對華政策語氣明顯降溫。

－文件明確將「經濟」視為美中競爭的「最終賭注」，強調要「重新平衡」美中經濟關係。

－新版淡化對中國意識形態與人權問題的公開批評，分析認為特朗普政府更傾向將對華政策聚焦於利益與實力競爭，而非價值與制度的對抗。

－文件把重點放回在西半球，表明不能容許別國在西半球有太大影響力，實際是針對中國在拉美的基建與投資布局。

（本文原載於12月19日《香港經濟日報》）