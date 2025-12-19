歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

冬至禁忌迷思大拆解:冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？...
影視娛樂 風水蔣知識

冬至禁忌迷思大拆解:冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？...
食用安全警示 │ 男子長期保溫杯裝咖啡致鉛中毒身亡？醫生揭7...
醫學通識 健康解「迷」

食用安全警示 │ 男子長期保溫杯裝咖啡致鉛中毒身亡？醫生揭7...
政經專訪

【專訪】洪灝：A股倍升股只看不買，黃金泡沫與比特幣的買入時點（普通話視頻．繁體字幕） #洪灝 #洪灝策略
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
防詐騙公告：提防冒認本台節目之Facebook假專頁及AI偽造影片
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
美國不再做霸主，戰略「退守」西半球
國際評論

美國不再做霸主，戰略「退守」西半球

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　美國總統特朗普12月4日發布本屆政府《國家安全戰略》（National Security Strategy）。該文件每幾年不定期公布一次，作用為概括地總結美國國家安全戰略。

 

　　今年這份《戰略》很有歷史意義，因為它很可能是一個標誌著美國從霸權滑落的里程碑。

 

　　《戰略》有不少地方仍充滿著自我吹噓，大言炎炎，但讀者也不難發現，美國政府已在採取退縮策略。今次有個新的詞語，「門羅主義」的「特朗普推論」（Trump Corollary of the Monroe Doctrine）。眾所周知，「門羅主義」是指由美國主導南北美洲的理念，而「特朗普推論」則是他想歷史留名，使人記得他把美國國際關係的重點退縮回西半球之上。

 

當「世界一哥」成本巨，美難負擔

 

　　為何說美國是在退縮？《戰略》直指在冷戰後，美國的戰略精英一直深信雄霸全球才是最符合美國利益，但今天看來，這是錯誤的計算，當世界一哥，成本極大，美國人其實不願承擔，也無力擔得起這個包袱，不如及早撤退，把重點放回在西半球自己後園中。

 

　　以美國政客的性格，當霸主本是他們的天然嗜好，為何要認低威？說穿了，是他們感到力不從心。聯邦政府欠債38萬億美元，製造業產值不及中國一半，貿易額總量比不上中國，以購買力平價計，GDP也屈居中國之後，哪裏還願意在事不關己的地方花冤枉錢？

 

　　當美國見到中國有能力把1.3萬億美元的貿易盈餘借給世界中低收入國家，美國卻無錢，還談甚麼影響力？就算是軍事上，美國突然發現自己的武器系統雖然先進，但十分耗錢，在應付別人廉價的無人飛機或其他便宜的武器時，虧便吃大了。

 

　　不過，當慣了霸主，面子還是要的，輸人不輸陣，退縮時，總還要裝出狂妄自大，以免別人看穿了，樹倒猢猻散，其盟國紛紛離棄。霸主要走下坡路，從來都是不好走，充滿尷尬的。美國態度上雖脫不了惡習，仍把各主權國家都看成是可以隨便拿揑的工具，她倒要清醒一點，自己還有沒有這個實力？沒有的話，便只是自說自話，自討沒趣。

 

美國不再做霸主，戰略「退守」西半球美國總統特朗普（中）在最新一份《國家安全戰略》雖有不少地方仍充滿着自我吹噓，但會發現美國政府已採取退縮策略，把重點放回在西半球自己後園中。（AP圖片）

 

 

逼南美多國棄華，美又無力補償

 

　　《戰略》中闡述了對世界各地區的新戰略。現時重點是放在忽視了很久的西半球，並表明不能容許別的國家（應是指中國）在這地區有太大影響力，老大一定要是美國，不是其他。但我們只需看看貿易額便知美國的不切實際。中國是南美洲多個國家的最大貿易夥伴，美國要這些國家放棄從中國得到的利益，自己又不夠實力補償，外交摩擦自然會出現。美國能靠的，只是軍力，但這又與《戰略》中宣稱尊重其他國家主權自相矛盾。

 

　　把資源抽調到西半球，其他地方便要放棄或半放棄了，這在歐洲至為明顯。特朗普的態度是歐洲諸國要把軍費加至GDP的5%（比美國還高），援助烏克蘭對抗俄羅斯？歐洲要貴客自理，美國不想把錢用在與己無關的事上。

 

　　不過，將來若是掠奪烏克蘭的資源，我相信美國不會缺席。烏克蘭這個國家也真倒楣，妄圖加入北約，最終是國破家亡。在大灣區的朋友告知，不少烏克蘭工程師移民到那裏，對中國科技及製造業頗有貢獻。

 

　　中東是火藥庫，此形勢英國要負上重大責任。百年前英國若非採用分而治之的策略，哪會替世界留下個爛攤子？美國對中東本有極大關注，但現在卻減弱了，原因是美國自己已成為石油淨輸出國。《戰略》中說明，美國在中東搞局，是不想別的國家得到石油，另一原因便是要維護以色列的利益。從此可見，《戰略》中雖有提到不願花錢在與己無關的別國身上，美國政客總是會自相矛盾，不敢得罪以色列。

 

　　《戰略》對非洲著墨不多，但說明以前是要向非洲輸出美式意識形態，現在關注點是它的礦藏。若要得到更大資源，則要化解國與國之間的戰亂。

 

美不想花錢，促歐日韓加大軍費

 

　　美國並不想就此便退出亞洲，因此地利益巨大，西半球填不飽美國胃口。她對中國十分忌憚，關稅戰對中國起不到美國預期的效果，中國對美出口是減少了，但對低收入國家出口，從2020年至2024年卻猛增一倍。中國的貿易盈餘去年12個月是9,000億美元左右，今年頭11個月卻已過萬億美元。南中國海的航運佔了世界總航運的三分一，美國害怕中國能隨時收路費或關閉此航道。

 

　　對台政策《戰略》中並無新意，只是重申反對改變台海現狀，但卻強調日本及南韓都應加大軍費，分擔美國的包袱，要發展能嚇阻中國進入第一島鏈的實力。這與我在此欄的觀點符合，美國還是希望日本、南韓有力削弱中國，但最好不要把事情搞大，拖美國落水。若真的發生戰事，我相信美國的航母會首先離開基地，遠離戰場，以免被擊沉，日本、南韓哪能起到作用？

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 

【知識庫】美《國家安全戰略》涉華內容

 

　　－美國12月4日公布最新版《國家安全戰略》文件，對中國的政策從「全面戰略競爭」轉為「競爭性共存」。

　　－文件不再使用「修正主義力量」或「最重大地緣政治挑戰」等高度對立表述，反映對華政策語氣明顯降溫。

　　－文件明確將「經濟」視為美中競爭的「最終賭注」，強調要「重新平衡」美中經濟關係。

　　－新版淡化對中國意識形態與人權問題的公開批評，分析認為特朗普政府更傾向將對華政策聚焦於利益與實力競爭，而非價值與制度的對抗。

　　－文件把重點放回在西半球，表明不能容許別國在西半球有太大影響力，實際是針對中國在拉美的基建與投資布局。

 

（本文原載於12月19日《香港經濟日報》）  

Tags:#外交政策#唐納德·特朗普#美國#國家安全戰略#門羅主義#地緣政治#全球影響力#國際關係#中國#貿易#軍事#經濟#債務#GDP#烏克蘭#中東#以色列#非洲#歐洲#日本#南韓#台灣海峽#特朗普#川普#雷鳴天下#大國博弈
Add a comment ...Add a comment ...
中國提升軟實力，國際形象勝美國
更多雷鳴天下文章
中國提升軟實力，國際形象勝美國

投票區

美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
115
|
3

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

12%
不會
87%
無意見
1%
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處