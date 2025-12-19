日本在12月18日加息應是板上釘釘事，市場應已消化得差不多，未消化的，是之後日本的加息速度（路向就不用講，定是加、加、加）及之後日圓轉強的力度。

日圓強太快將引致美元/日圓間的套息交易崩塌，帶來環球性的金融危機，中港股市亦將受害。

12月加息已成為普遍預期，但市場注意力將迅速轉向植田和男對前景的表述。市場渴望明確日本央行最終打算將利率提高到甚麼水平，但預計官員們會拒絕提供明確訊號。相反，日本央行可能會重申其長期立場，即未來的行動將取決於經濟和通脹對先前加息的反應。

即使在加息後，實際利率仍將保持為負值，這凸顯了日本央行偏向於漸進主義而非預設的加息路徑。

匯率動態仍是關鍵風險因素。雖然日本央行淡化了將日圓作為直接政策目標的作用，但官員們敏銳地意識到，劇烈的匯率波動會影響通脹預期和公眾信心。如果日圓在會議後或明年初迅速貶值，可能會逼使決策者加快收緊步調。在這種情況下，下一次加息的預期可能會提前。

雖然目前多數投資者的基準預期是2026年中後期跟進加息，但日圓的再次貶值可能會將時間推向2026年4月，前提是通脹具有韌性且工資增長保持強勁。

日圓兌美元匯率在11月下旬觸及了10個月高點。雖然受加息預期影響，該匯率在12月初有所回落，但仍處於高位附近。近期政府官員的口頭干預威脅對日圓的支撐作用有限。

儘管加息預期已基本被市場消化，但如果日本央行發出更多鷹派訊號，日圓可能會走強。不過，華僑銀行分析師指出，日圓若要實現持久復甦，不僅需要日本央行提供更強有力的指引，還需要決策者表現出財政審慎，且美元保持疲軟。

影響日圓的另一個主要因素是對高市早苗執政下財政條件更加寬鬆的押注，尤其是其政府推出了18.3萬億日圓（約1180億美元）的支出計劃。投資者對東京方面如何籌集這筆資金表示質疑，這引發了日本國債的持續下跌。

配置高息股，關注新質生產力

浦銀國際認為短期來看，預計市場將維持震盪態勢，風格和投資主線或將出現輪動。短期缺乏新的催化劑，加上2026年美聯儲局減息的不確定性將影響外部流動性，增量資金配置或更集中於稀缺性資產，而估值擴張空間有限，這些因素都會加劇市場波動，因此盈利端的表現將更可能決定市場的走勢。短期投資交易策略上建議攻守兼備，「科技+紅利」的槓鈴策略依然有效。

建銀國際認為2025年底前逢低吸納，為2026年初的春季行情做好準備，並於2026年初逐步加強進攻，可基礎配置高息股，重點關注新質生產力和結構改革主題，精選科技、高端製造、氫能核能等新能源和內需股（消費及服務業等）。

日息升，日圓升，這才是最要命的後續結果，日圓升幅會主宰2026年環球金融市場的榮枯。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）