安祖蓮娜祖莉登《時代雜誌》法國版，首度公開雙乳切除疤痕，揭母親乳癌遺傳風險
娛樂新聞

安祖蓮娜祖莉登《時代雜誌》法國版，首度公開雙乳切除疤痕，揭母親乳癌遺傳風險

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　50歲荷里活影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）因家族基因患乳癌機會率較高，所以於2013年接受預防性雙乳切除手術以降低患癌風險。她近日登上《時代雜誌》法國版創刊號封面，在訪問內首度公開手術疤痕，並呼籲女性要正視這個疾病。

 

Read more：奧斯卡州長頒獎禮｜湯告魯斯獲頒終身成就獎，與Debbie Allen瘋狂跳舞！

 

　　荷里活影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的母親Marcheline Bertrand抗癌10年，於2007年離世，終年56歲。安祖蓮娜祖莉曾透露子女們擔心她患癌風險高，所以經過基因測試及根據醫生評估，她罹患乳癌機率達87%，而罹患卵巢癌的風險則為50%，所以她接受了預防性雙乳切除手術，把罹患乳癌的機率降至5%。

 

安祖蓮娜祖莉登《時代雜誌》法國版，首次展示雙乳切除手術疤痕，母親乳癌遺傳風險高

《時代雜誌》法國版創刊號。

 

　　今次安祖蓮娜祖莉登上《時代雜誌》法國版創刊號，首次展示了手術後的疤痕，並且呼籲讀者要正視乳癌，每個人都應該要提前預防疾病：「不應該因為財力或居住地局限任何人獲得疾病篩查或醫療照顧的權利。」 

 

安祖蓮娜祖莉登《時代雜誌》法國版，首次展示雙乳切除手術疤痕，母親乳癌遺傳風險高

安祖蓮娜祖莉因母親早年患乳癌，不時提醒大眾要預防疾病。

 

　　在訪問內，安祖蓮娜祖莉表示所有事情也有告知六位子女，不想子女們擔心她患乳癌而突然失去母親；並重提當日做手術後9星期，便接受乳房重建手術，術後留有小疤痕，她表示很多女性也會因為不同原因而留有各種疤痕，但她看著各人分享傷疤時也會被感動。

 

安祖蓮娜祖莉登《時代雜誌》法國版，首次展示雙乳切除手術疤痕，母親乳癌遺傳風險高

 

　　安祖蓮娜祖莉演技精湛，而她的情史也相當豐富，1996年她與日裔美籍名模清水珍妮拍《惡女幫》飾演同性戀人，之後二人真的相戀。不過在當年她選擇跟英國演員Jonathan Lee Miller結婚，但婚姻只維持了18個月。她曾在訪問時表示，當年若不是嫁給Jonathan Lee Miller，便會跟清水珍妮結婚。

 

安祖蓮娜祖莉登《時代雜誌》法國版，首次展示雙乳切除手術疤痕，母親乳癌遺傳風險高

 

　　1999年，安祖蓮娜祖莉和Billy Bob Thornton閃婚，當時婚後她領養了柬埔寨男孩，不過在2003年離婚，直至2004年拍《史密夫決戰史密妻》與畢彼特傳緋聞，及後承認拍拖，並在2005年正式公開戀情，2006年懷孕誕下女兒、2008年誕下龍鳳胎。她很愛小孩，曾3次領養小孩，所以現在總共有6名子女。

 

安祖蓮娜祖莉登《時代雜誌》法國版，首次展示雙乳切除手術疤痕，母親乳癌遺傳風險高

 

　　而且安祖蓮娜祖莉很有善心，不時做善事，在兩次生小孩之後，也把子女的初生照片賣給美國雜誌《People》作慈善用途，如龍鳳胎初生照片就以1億港元賣給雜誌社。

