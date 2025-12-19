安祖蓮娜祖莉登《時代雜誌》法國版，首度公開雙乳切除疤痕，揭母親乳癌遺傳風險

50歲荷里活影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）因家族基因患乳癌機會率較高，所以於2013年接受預防性雙乳切除手術以降低患癌風險。她近日登上《時代雜誌》法國版創刊號封面，在訪問內首度公開手術疤痕，並呼籲女性要正視這個疾病。

荷里活影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的母親Marcheline Bertrand抗癌10年，於2007年離世，終年56歲。安祖蓮娜祖莉曾透露子女們擔心她患癌風險高，所以經過基因測試及根據醫生評估，她罹患乳癌機率達87%，而罹患卵巢癌的風險則為50%，所以她接受了預防性雙乳切除手術，把罹患乳癌的機率降至5%。

今次安祖蓮娜祖莉登上《時代雜誌》法國版創刊號，首次展示了手術後的疤痕，並且呼籲讀者要正視乳癌，每個人都應該要提前預防疾病：「不應該因為財力或居住地局限任何人獲得疾病篩查或醫療照顧的權利。」

在訪問內，安祖蓮娜祖莉表示所有事情也有告知六位子女，不想子女們擔心她患乳癌而突然失去母親；並重提當日做手術後9星期，便接受乳房重建手術，術後留有小疤痕，她表示很多女性也會因為不同原因而留有各種疤痕，但她看著各人分享傷疤時也會被感動。

