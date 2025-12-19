歡迎回來

生活
DIVA
生活
主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和
娛樂新聞

主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　週中的3場英格蘭聯賽盃8強賽事，車路士、曼城與紐卡素均順利贏波；以往聯賽盃被視為雞肋，但今年強隊都全力出擊，證明在成績主導下，豪門都要搶盃仔。

 

　　這3場比賽都有一個共通點，就是陣容深度，成為勝負關鍵。

 

　　車路士擊敗卡迪夫城，實力差距固然是最大原因，但即使車路士派出的是輪換陣容，球隊仍保持穩定節奏，並在比賽後段利用反擊與後備球員的貢獻，鎖定勝局。

 

主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和

車路士雖然出副選，但仍有13次射門，並又18次攔截，加上整體傳球成功率達到 86%，證明即使是後備力量，車路士球員質素仍非常高。

 

　　曼城對賓福特，甚至有7名輪換球員，但球隊仍以65%控球率壓制對手，並透過典型的短傳戰術製造進攻機會。

 

　　夏蘭特連後備登場都沒有，但入球的卓基與沙維奧，證明球隊深度和即戰力十足。曼城不僅是技術性擊倒對手，更是展現豪門成熟體系的優越性。

 

　　紐卡素擊敗富咸，並非是自主輪換，而是因為傷兵多，迫於無奈之舉；幸好臨完場前由年輕球員邁利的入球晉級。

 

　　雖然並不是主動輪換球員，但紐卡素同樣贏在陣容深度。

 

主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和

曼城幾乎出動年輕球員應戰，但控球率仍超過6成，15次射門有7次中目標，傳球成功率更高達9成，創造入球機會12次。假以時日，這班小將定可以承擔起重任。

 

　　這3場比賽證明，深度陣容與戰術紀律是豪門在多線作戰中的致勝基礎。

 

　　豪門以往對待聯賽杯，多數都是練兵居多，但今時今日，雖然仍是排出輪換陣容，但輪換不等於次級，反而能夠在善用輪換的情況下，仍是贏波而回，證明強隊體系成熟的象徵。

 

　　贏波不能單靠11個人，賽季漫長，「誰能在輪換下保持穩定」才是真正強隊成功的關鍵。

 

本週焦點

 

　　剛晉級聯賽杯四強的紐卡素和車路士會在本週正面交鋒。

 

　　從陣容深度看，紐卡素挑戰較嚴峻，後防傷兵滿營，正選中堅和門將都受傷，影響防守穩定性。

 

　　相較之下，車路士雖然都有傷兵，但人腳從來豐厚，替補球員質素也更佳。

 

主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和

紐卡素今季主場出戰8場，錄得5勝1和2負的成績，場均積分2分，場均入球1.75個，場均射門14次，證明其主場威力不俗。

 

　　紐卡素已連續9場有失球，今場首要做好防守。車路士近況回勇但畢竟穩定性不足，今場先要做好控球。

 

　　兩隊勢均力敵，紐卡素若能憑主場優勢與死球戰術取得進球，應該可求不敗；車路士表現飄忽，能否技術性擊倒紐卡素，都在球場上球員一念之間。

 

主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和

曼聯的明奈上季踢得不錯，但今季缺乏上陣機會，上一場賽事中，明奈哥哥更身穿印有讓明奈離開的字樣的T-Shirt；名宿堅尼就批評，此舉不但不適合，更呼籲明奈應該要堅持留下來爭取正選。

 

主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和

華迪一而再以行動展示他赴意甲發展，並不是「養老」，憑上月的出色表現榮膺意甲11月最佳球員，成為首名英格蘭球員得此榮譽。

 

主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和

沙拿近期與利物浦鬧得很僵，阿仙奴名宿亨利就坦言，即使有多少不滿，應該公開批評球會；亨利表示自己當年也有與雲加等多位領隊意見不合的時候，但從不會公開隊中矛盾，因為這會對士氣做成很大影響。

 

Tags:#足球#紐卡素#車路士#英格蘭聯賽盃#曼城
利物浦續頹勢，維拉搶分；車仔作客強勢，熱刺力拒
利物浦續頹勢，維拉搶分；車仔作客強勢，熱刺力拒

人氣
