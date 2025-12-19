聖誕好去處2025︱全港18大聖誕樹合集︰中環冬日小鎮最璀璨＋迪士尼樂園勁浪漫＋商場卡通主題打卡

全城聖誕氣氛愈來愈濃厚，大家計劃好去邊玩未？無論你去商場、西九海傍或中環冬日小鎮，各大熱點的聖誕樹主題佈置皆有特色，今個聖誕與最愛珍惜當下，於聖誕樹前好好感受相聚的快樂，即睇全港18大聖誕樹合集！

1中環 冬日小鎮20米高戶外聖誕樹

耍數最靚聖誕樹，個人力推旅發局聯同置地公司呈獻的「冬日小鎮．中環」20米高戶外聖誕樹勁靚，入夜後聖誕樹變色，燈光效果配合音樂好有節日氣氛，加上巨型玩具主題的「聖誕天地」打卡位，大人小朋友來到童心大爆發。指定日子及時間聖誕天地將有聖誕頌歌表演及聖誕老人出現。晚上睇埋沉浸式創意視聽匯演「光影匯・中環」，簡直完美！

聖誕好去處2025︱中環八大地標光影匯演＋最佳觀賞位置＋聖誕市集＋遮打道星光長廊





聖誕好去處2025︱中環20米高聖誕樹亮燈！巨型玩具＋聖誕老人打卡＋聖誕市集

2 灣仔利東街8米高幻彩聖誕樹

今年灣仔利東街燈飾靚喎！現場佈置以歐洲嘉年華為靈感，中庭矗立8米高幻彩聖誕樹及巨型空中摩天輪、飛天熱氣球及旋轉木馬好有歡樂氣氛，林蔭步道掛滿巨型聖誕鈴及球形燈飾，打卡超搶眼睛！即日起，每晚舉行燈光音樂匯演「Luminous Symphony」，12月指定日子更有飄雪匯演，一齊感受白色聖誕。

聖誕好去處2025︱利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪

3大館 古蹟內12米高聖誕樹

即日起至2026年1月4日，「馬會 x 大館──小心意•大眾樂2025」以璀璨燈飾展開序幕，大館檢閱廣場搖身一變，成為閃爍的冬日景致。12米高的聖誕樹矗立其中，成為焦點打卡位。「玩轉大館馬戲季」載譽歸來，繼續以世界級藝術水準及破格演出，一次過欣賞多個國際及本地頂尖馬戲團隊。



4 迪士尼樂園 夢想成真聖誕樹

聖誕節去迪士尼樂園最開心！每年必睇「夢想成真聖誕樹亮燈禮」今年加入全新20周年及《魔雪奇緣》主題元素，加上飄雪好浪漫！

聖誕好去處2025︱迪士尼樂園聖誕樹亮燈＋夢幻飄雪＋限定美食精品＋$879雙重入園優惠

5 西九 12米海傍戶外聖誕樹

講到九龍區，一定少不了每年都好歡迎的西九聖誕樹，絕對是打卡熱點之一！西九文化區聖誕森林充滿童趣的聖誕森林，除與高達12米的海邊戶外聖誕樹打卡，聖誕森林內有逾60棵小聖誕樹，可愛的小動物穿梭於樹屋歡迎你，海邊的旋轉木馬裝置增添浪漫氣氛。西九聖誕小鎮更是寵物友善場地，各位主人齊與毛孩度過溫暖冬日時刻。

聖誕好去處2025︱西九聖誕小鎮開幕！12米高聖誕樹＋聖誕老人見面會＋飄雪表演

6 海港城 9米高奇妙聖誕樹

尖沙咀一向是聖誕人氣旺區，今年海港城「Magical Christmas @海港城」好吸引，打卡冇停手！焦點打卡位首選海運大廈露天廣場9 米高奇妙聖誕樹，旁邊迪士尼好友巡遊派對主題裝置勁有聖誕氣氛，步上正門大樓梯更可與安娜、愛莎及小白打卡。Duffy 與好友 fans必到Duffy 與好友聖誕小屋 selfie，以及購買多款限定紀念品。另外，海港城聯同風靡全球的泰國超人氣插畫組合 Sundae Kids啟動「Threads of Love」聖誕企劃甜蜜啟動，於港威商場設巨型粉紅禮物屋、4米高「雲」暖聖誕樹打造全城最甜打卡熱點。





聖誕好去處2025︱海港城迪士尼9 米高奇妙聖誕樹，米奇/Duffy 與好友/魔雪奇緣世界打卡位＋快閃店

7 啟德體育園 BT21璀璨聖誕樹

即日起至2026年1月4日啟德體育園零售館2舉行的全球首個《BT21 THE JOURNEY 主題體驗館 @ 啟德體育園》，一眾宇宙明星BT21召集各位 UNISTARS於《BT21 SWEET HOLIDAY》為主題的7米高戶外BT21璀璨聖誕樹打卡，場內更有新品率先發售。

8 AIRSIDE聖誕喵樂園



即日起至2026年1月1日，AIRSIDE「聖誕喵樂園」設泰國萌喵BADMEAW四大互動體驗，打卡必到巨型吹氣三色貓、BADMEAW笑笑小列車。

10 時代廣場《優獸大都會2》聖誕樹

時代廣場《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》阿力Nick與朱迪Judy聯同一班新舊朋友以1:1 人偶造型設計現身同慶，電影場景重現眼前，配合閃亮燈飾及4.8米高聖誕樹陪你打卡。

聖誕好去處2025︱時代廣場《優獸大都會2》 角色打卡位＋電影場景＋互動體驗遊戲

11花園道三號 10米高聖誕樹

即日起至2026年1月2日，聖誕花園道三號的10 米高聖誕樹首次添上色彩，而聖誕樹連同樓梯周邊的璀璨燈海已經亮燈。

12 圍方 Chubbi Sweetie Xmas 9米高糖霜聖誕樹

即日起至2026年1月4日，圍方聯乘本地潮玩設計師呈獻「Chubbi Sweetie Xmas」，包括6大沉浸式甜蜜打卡區及9米高夢幻糖霜聖誕樹 。

13 THE SOUTHSIDE 10米高星光聖誕樹

即日起至2026年1月4日THE SOUTHSIDE 「Dazzling Christmas」10米高巨型星光聖誕樹，並有華麗聖誕舞台閃爍登場。

14 新都會廣場 萬朵聖誕花與聖誕樹

新都會廣場即日起至2026年1月4日化身成最溫暖迷人的夢幻花園，逾10,000朵聖誕花綻放成連綿紅海，及高達2.5米的光影耀紅聖誕樹。

15 屯門市廣場6米TOMICA紅白車盒聖誕樹



即日起至2026年1月4日屯門市廣場x TOMICA 55周年聖誕慶典 ，商場設五大打卡場景與兩大遊樂區，以及全港首棵6米高TOMICA紅白車盒聖誕樹 。

16 合和商場 x歡樂天地 6米高聖誕樹

即日起，灣仔合和商場與歡樂天地攜手呈獻「冬日飄雪嘉年華」，於6米高聖誕樹與漫天飄雪下打卡外，更可玩吹氣彈床及巨型滑梯。

17 南豐紗廠 The Mills Bros慢調聖誕

即日起至2026年1月1日，首次亮相的南豐紗廠原創角色Mill & Jack Jack為大家帶來「The Mills Bros慢調聖誕」，其巨型裝置已驚喜現身地下中庭。

18 黃埔天地 4.5米鏡映星語聖誕樹



即日起，黃埔天地華麗化身為聖誕夢幻舞台，高達4.5米的「鏡映星語聖誕樹」最矚目。