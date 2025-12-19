歡迎回來

香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

THE MONSTERS十周年巡展香港站 必搶Labubu限定禮盒充電器

購物兵團
購物兵團

　　紅透半邊天的Labubu最近又有新搞作，現正舉辦THE MONSTERS十周年巡展香港站，展場位於金鐘的亞洲協會香港中心，場內特設有CHARGESPOT 設置的 Labubu 主題充電器租借站，讓粉絲一邊欣賞藝術，一邊輕鬆充電，還有一系列粉絲專屬活動，當中必搶Labubu限定禮盒充電器及展覽限定貼紙！

 

THE MONSTERS十周年巡展香港站 必搶Labubu限定禮盒充電器

 

　　在這THE MONSTERS十周年展裏，CHARGESPOT為Labubu的粉絲帶來一系列專屬活動： 

 

。於現場設置 Labubu 主題充電器租借站，用戶每次於現場租借充電器，均可獲贈限量版貼紙，分別有銀色版本及立體光柵版本，或可透過手機應用程式以積分兌換。 

 

。12月15日至19日期間參加CHARGESPOT有獎遊戲，即有機會贏取THE MONSTERS 十周年巡展香港站門票

 

。忠實粉絲限定禮盒 

　　限量版 THE MONSTERS 十週年限定充電禮盒，內含一個 Labubu 特別版充電器及一張金屬製 CHARGESPOT 三個月通行證，每張均刻有獨立編號，極具收藏價值

 

THE MONSTERS十周年巡展《精靈天團：此刻與未來》香港站

日期：2025年12月15日（一）至2026年1月4日（日）

時間：星期一至五 1pm-8pm；星期六、日及假期 12nn-8pm

地點：亞洲協會香港中心（金鐘正義道9號）

備註：CHARGESPOT 的 Facebook 和 Instagram

 

Tags:#藝術展覽#The Monsters#Labubu#Chargespot#香港#亞洲協會香港中心#充電器#貼紙
