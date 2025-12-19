歡迎回來

北上玩樂︱WeChat Pay HK深圳商場免費換「鮑師傅」美食＋南頭古城送$88優惠券
Jetso
著數優惠
大灣區旅遊
玩樂旅遊熱話

北上玩樂︱WeChat Pay HK深圳商場免費換「鮑師傅」美食＋南頭古城送$88優惠券

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:WeChat Pay HK,深圳領展中心城,南頭古城, 鮑師傅

　　聖誕有幾日連假，打算北上食買玩的朋友留意了，WeChat Pay HK與深圳旅遊熱點合作推出聖誕獎賞，凡到訪深圳領展中心城有機會免費換領鮑師傅烘培美食，或遊覽南頭古城可享$88電子優惠券，即睇換領詳情。

 

聖誕限定！大派鮑師傅海苔小貝

 

　　由2025年12月24日至26日期間，一連三日，WeChat Pay HK攜手深圳領展中心城，以「誕願美好，感恩相伴」為主題，向用戶大派人氣烘培品牌「鮑師傅」美食，一同慶祝聖誕佳節。凡於商場內透過WeChat Pay HK消費滿HK$50，並向現場工作人員出示WeChat Pay HK交易紀錄即可免費換領鮑師傅海苔小貝或栗子燒一盒四件。數量有限，先到先得，送完即止。
 

北上玩樂︱WeChat Pay HK深圳商場免費換「鮑師傅」美食＋南頭古城送$88優惠券

深圳領展中心城
 

北上玩樂︱WeChat Pay HK深圳商場免費換「鮑師傅」美食＋南頭古城送$88優惠券

領鮑師傅海苔小貝

 

換領詳情

日期：2025年12月24日至26日

時間：12nn -7pm

地點：深圳市福田區領展中心城G層 名創優品前面

交通：深圳地鐵1號線或4號線會展中心站B出口

 

北上玩樂︱WeChat Pay HK深圳商場免費換「鮑師傅」美食＋南頭古城送$88優惠券

 

深圳文創區南頭古城送$88電子優惠券

 

　　想聖誕假期北上chill吓兼欣賞歷史建築及嶺南廣府建築風格的朋友，推介深圳市南山區的南頭古城，它是新舊交融的旅遊打卡勝地，部份區域被活化成文創空間及個性小店，大家可慢遊黑膠唱片店，體驗手繪畫像，選購生活雜貨，甚至歎杯咖啡及手工雪糕，非常適合一日遊。

 

 

北上玩樂︱WeChat Pay HK深圳商場免費換「鮑師傅」美食＋南頭古城送$88優惠券

 

　　即日起至12月31日，WeChat Pay HK 用戶到訪深圳人氣文創區南頭古城，即可使用WeChat掃描推廣活動海報上的二維碼，領取最多 6 張總值 HK$70 的內地消費連環獎賞，而新用戶 （從未使用WeChat Pay HK在內地交易過的用戶） 更可額外獲得總值 HK$18 的內地迎新獎賞。最著數係優惠券可在內地任何商戶透過WeChat Pay HK消費時使用，好方便。

 

北上玩樂︱WeChat Pay HK深圳商場免費換「鮑師傅」美食＋南頭古城送$88優惠券

 

