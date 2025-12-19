歡迎回來

《阿凡達3》因大埔火災延至明年1月上映、梁詠琪《逆轉上半場》提早檔期、舒淇《尋她》挑戰倔強農婦
娛樂新聞
電影推介

《阿凡達3》因大埔火災延至明年1月上映、梁詠琪《逆轉上半場》提早檔期、舒淇《尋她》挑戰倔強農婦

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　原定在聖誕檔期推出的《阿凡達：火與燼》（Avatar : Fire And Ash），因11月尾大埔宏福苑大火而宣布延期上映，電影發行商及戲院需要改期、提早或延遲配合。聖誕檔期上映的唯一一套港產片、由梁詠琪、陳湛文、凌文龍、梁雍婷（Rachel）、朱栢康等人主演的《逆轉上半場》提早在這個星期上映。

 

Read more：12月Netflix片單：《艾蜜莉在巴黎：第5季》多角戀，閨蜜搭上前男友！金高銀《認罪之罪》成殺人狂魔？

 

　　占士金馬倫與金像級製作團隊再度合作製作《阿凡達：火與燼》，原本安排這個星期在香港再次見觀眾，不過電影因大埔的宏福苑大火，為尊重受影響巿民而決定把電影推遲至明年的1月8日才上映。

 

1.《逆轉上半場》12月20日上映

　　發行商及戲院立即作出應變措施，部分電影延期或提早推出，當中港產片《逆轉上半場》便變陣提早於本月20日上映，今天晚上舉行首映禮。電影由梁詠琪、陳湛文、凌文龍、梁雍婷（Rachel）、朱栢康等人主演。

 

《阿凡達3》因大埔火災推遲明年1月上映，梁詠琪《逆轉上半場》就檔期提早見面，舒淇《尋她》倔強農婦

《阿凡達3》因大埔火災推遲明年1月上映，梁詠琪《逆轉上半場》就檔期提早見面，舒淇《尋她》倔強農婦

 
 

　　故事以足球比賽比喻人生，透過幽默情節展現克服逆境、面對誘惑與挑戰、學會自我原諒的歷程。以「成年人的下半場，扭轉孩子的上半場」為主題，傳遞正能量。電影在之前優先場已經大獲好評，相信這套戲可為觀眾帶來溫暖的聖誕。

 

2.《尋她》 12月18日上映

　　由陳仕忠執導，舒淇主演、並親自擔任出品人的台灣電影《尋她》，舒淇在戲中飾演一個同時肩負母親、女兒、妻子等多重身份的農婦，劇情描述農婦陳鳳娣（舒淇 飾）與丈夫甘耀祖（白客 飾）與另一位孕婦林申（郎月婷 飾）在診所待產，一場突如其來的暴風雨，沖垮了圍籬，將兩個剛出生的女嬰捲入池塘，鳳娣的女兒因此失蹤，她的世界從此支離破碎。在流言、懷疑與偏見的包圍下，她不信命運、不肯停步，獨自踏上尋女之路。然而那條通往真相的路途，將迫使她面對一個接著一個被埋藏的殘酷現實。舒淇演出後表示很多時代女性在會有同感，為了生存在各個範疇也要忍耐，壓抑自己情感而感到很束縛。」

 

《阿凡達3》因大埔火災推遲明年1月上映，梁詠琪《逆轉上半場》就檔期提早見面，舒淇《尋她》倔強農婦

《阿凡達3》因大埔火災推遲明年1月上映，梁詠琪《逆轉上半場》就檔期提早見面，舒淇《尋她》倔強農婦

 

　　舒淇演農婦一角，儘管對紫外線過敏的她，仍堅持在烈日當空下在甘蔗林外景拍攝。她多年來受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝，讓她不得不暫停工作，讓皮膚好好休養。當她得知自己在《尋她》中要扮演農婦時，起初心中也曾猶豫，但深深被故事吸引，決定挑戰拍攝。

 

3.《交換禮物》12月18日上映

　　曾志偉女兒曾寶儀與導演林明謙，花長達4年拍攝與劇組進行探索之旅，走訪全球而完成的紀錄片《交換禮物》，透過訪問探討多種關於癌症治療的不同議題，使一般人忌諱談及的「癌病」，讓觀眾重新思考生命的意義與價值。

 

《阿凡達3》因大埔火災推遲明年1月上映，梁詠琪《逆轉上半場》就檔期提早見面，舒淇《尋她》倔強農婦

《阿凡達3》因大埔火災推遲明年1月上映，梁詠琪《逆轉上半場》就檔期提早見面，舒淇《尋她》倔強農婦

 

　　曾寶儀於訪問過程中被不少受訪者感動。對於癌症病人她是感受至深，因早年有感身邊不少親友受癌病折磨而影響生活，當中最愛的母親王美華便曾三度患癌。寶媽媽於2004年做健康檢查，發現罹患早期甲狀腺癌並接受切除手術。2016年再患病，切除淋巴結上兩顆腫瘤，到2019年11月，身體檢查時發現肺部有腫瘤，同年聖誕節當天開刀。

 

12月上映電影名單：

𝟮𝟬𝟮𝟱年𝟭𝟮月𝟭𝟴日上映

1.《尋她》
2.《山河為證》
3.《交換禮物》
4.《賽德克．巴萊．太陽旗》 
5.《旅行的意義》
6.《狼的孩子雨和雪 (4K修復版)》

 

𝟮𝟬𝟮𝟱年𝟭𝟮月𝟭𝟵日上映 
1.｛美傭誘罪》
2.《賽德克．巴萊．彩虹橋》

 

𝟮𝟬𝟮𝟱年𝟭𝟮月𝟮𝟬日上映 
1.《逆轉上半場》
2.《萬王之王》

 

Tags:#梁詠琪#陳湛文#凌文龍#梁雍婷#朱栢康#舒淇#曾寶儀#阿凡達#逆轉上半場#尋她#交換禮物#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
