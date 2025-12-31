職場女王︱辦公室生存必讀︰拒絕「我以為」溝通誤區＋遠離是非＋學識讚美＋心態調整全攻略

職場打滾，就好似玩一場大型 online game，唔單止要 level up技能，仲要識得點樣同其他玩家（同事同老細）互動。

溝通篇：唔好俾「我以為」害死你

喺職場，最常見嘅「鑊」就係溝通失誤。你以為自己講得好清楚，但人哋可能 get 錯晒。

Dos （要做） 講重點：時間寶貴，直接講重點，少啲兜圈。

Don'ts （唔好做） 假設人哋明：唔好假設人哋有讀心術，重要嘢要白紙黑字寫低 （e.g. email）。

Dos （要做） 主動 re-cap：開完會或者傾完重要嘢，用一兩句總結返，確保大家理解一致。

Don'ts （唔好做） 帶情緒溝通：有火都忍一忍，冷靜落嚟先處理問題。

Dos （要做） 多啲聆聽：了解對方諗乜，有時比你講十句更有用。

Don'ts （唔好做） 怕問問題：唔明就問，好過做錯晒成件事。

人際篇：識做人好過識做事

做得嘢係基本，但識得處理人際關係先係令你行得更遠嘅關鍵。記住，你唔係要同個個做 friend，但至少要做到和平共處。

保持專業距離：唔好亂咁分享自己嘅私事，亦唔好隨便打探人哋嘅秘密。Office 冇秘密，今日你講，聽日全公司都知。

遠離是非：邊個同邊個唔啱、邊個又俾老細鬧... 呢啲嘢聽完就算，千祈唔好加把口。記住「謠言止於智者」，你唔需要做是非嘅傳聲筒。

學識讚美同感謝：無論係同事幫咗你一個小忙，定係合作順利，一句「唔該晒」、「做得好！」唔單止可以令對方開心，仲可以為你儲低「人品 credit」。

心態篇：玻璃心請留喺屋企

職場係一個訓練你心臟強度嘅地方。被人鬧、揹鑊、工作壓力大，都係家常便飯。

犯錯要認，打就企定：無人唔會犯錯，最緊要係敢於承認，然後提出解決方案，最後由錯誤中學習。推卸責任只會令你形象插水。

Focus on 解決問題：遇到難題，與其花時間怨天尤人，不如集中精神諗下點樣解決。你嘅價值在於解決問題，而唔係製造問題。

Work-Life Balance 唔係口號：收工就真係收工，放假就好好放鬆。叉足電，先有精力返工打仗。

職場女王話： 記住，職場無絕對嘅方程式，最緊要係搵到一個最適合你嘅生存之道。