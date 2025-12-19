簽約前必備Checklist（一）｜5分鐘快速掃描英文合約重點，避免墮入賣身契陷阱

無論你是開Cafe的老闆、Freelance設計師，還是初創公司的合夥人，總會遇上要簽英文合約的時刻。面對動輒數十頁、充滿艱澀術語的法律文件，非法律專業人士往往只能硬著頭皮簽署，或付出高昂律師費來審閱每一份文件。然而，商業合約中真正關鍵的條款往往只有幾項。掌握辨識這些「高危條款」的能力，已成為現代職場人及創業者的核心生存技能。這不是要你變成法律專家，而是讓你擁有「風險嗅覺」，知道何時必須喊停、何處需要協商，為自己設立一道基本的防火牆。

Credit: https://stock.adobe.com/

為此，筆者為大家準備了一份「合約急救包」，直擊6個最常見、最危險的商業合約陷阱。我們會用最直白的方式，拆解那些你看得懂key words，卻不懂其殺傷力的法律條款。每項解析都包含實際條款樣例、解讀、以及應對策略，讓你即使沒有法律背景，也能在關鍵時刻保護自己的權益。為免資訊過量，本指南將分為（一）、（二）兩部分，本周先為大家深入剖析頭三個陷阱。Let’s go!

陷阱一：模糊的「合理」讓你做到死都未完工

· 高危條款原文："The Contractor shall provide all reasonable assistance to complete the project."

· 字面意思：「承辦商應提供所有合理協助以完成項目。」

· 解讀：問題出在 "reasonable"（合理）這個字。對方可以不斷要求額外工作，只要他主張這些要求「合理」，你就很難拒絕。這可能讓你無償加班、超支預算。

· 自救對策：要求將工作範圍具體化。爭取改為："The Contractor shall provide the specific services listed in Schedule A."（承辦商應提供附件A列明的具體服務），並確保附件清晰列出交付項目及完成標準。

陷阱二：「賠到傾家蕩產」的無限責任條款

· 高危條款原文："The Consultant shall be liable for any and all losses suffered by the Client."

· 字面意思：「顧問應對客戶遭受的任何及所有損失負責。」

· 解讀："Any and all"（任何及所有）是極度危險的字眼。這代表你不僅要賠直接損失，連客戶的生意損失、信譽損失等間接且難以估量的損失都可能要你負責。責任完全無上限。

· 自救對策：這是談判重點。務必爭取加入 「責任上限」。例如改為："The Consultant's total liability shall not exceed the total fees paid under this Agreement."（顧問的總責任不應超過本協議項下支付的總費用），至少將賠償金額鎖定在你收取的報酬範圍內。

陷阱三：錯過一天就自動「賣身」多年

Credit: https://stock.adobe.com/

· 高危條款原文："This agreement will automatically renew for an additional one-year term unless written notice is given at least 90 days prior to expiration."

· 字面意思：「本協議將自動續期一年，除非在到期日至少90天前發出書面通知。」

· 解讀：繁忙工作中極易忘記這個通知期限，導致你想結束合作時，合約已自動生效綁死你下一年。許多健身會籍、軟件服務合約都設有此類陷阱。

· 自救對策：簽約後第一時間在日曆設定提醒。更好的是，在談判時要求縮短通知期（例如改為30天），或刪除自動續期，為「renewal requires mutual written agreement 需雙方書面同意方可續期」。

以上三種陷阱，包括「模糊責任」、「無限賠償」與「自動續約」，都是利用文字的模糊性或嚴苛的程序來使你處於不利位置。掌握辨識它們的技巧，是保護自己的第一步。然而，合約中的風險遠不止這些。是否覺得「耳猶未盡」？下周我們將繼續揭曉餘下三個更隱蔽、甚至「表面著數、實則坑人」的合約陷阱，包括可能讓你「永遠拿不到最優價」以及「創作心血一夜歸零」的條款。記得鎖定下篇，為你的權益完成最後一塊拼圖。下期見！