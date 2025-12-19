AI智能眼鏡｜HTC VIVE Eagle語音操作、即時翻譯與拍攝，打造免提生活新體驗

近年 AI 智能眼鏡愈來愈流行，HTC亦推出了AI智能眼鏡VIVE Eagle進入市場，以「眼鏡」作為日常穿搭載體，再把Google Gemini等大型語言模型帶入免提場景，主打即時翻譯、拍攝與語音助理體驗。香港更是繼台灣後，第二個發售VIVE Eagle的地區。

VIVE Eagle走精品眼鏡路線，設計貼合亞洲人臉形，備有M、L兩種尺碼，連鏡片重量約48.8克至51.5克。M尺碼提供黑、灰、咖啡及紅色選擇，而L尺碼則有黑及灰色，並提供ZEISS UV400太陽鏡片或防藍光透明鏡片版本，更可按需要配搭自家度數鏡片。鏡框用上TR-90材質，兼顧耐用、輕便與抗過敏特性，講求重量平衡，提升長時間佩戴的穩定與舒適度。操作上，鏡架左右兩側均設有實體按鍵，用以啟動AI助理及拍攝之用，更有觸控位置用作控制音樂播放。

VIVE Ultra提供黑、灰、咖啡及紅色選擇。

鏡框用上大量不同的元件。

VIVE Eagle走精品眼鏡路線，設計貼合亞洲人臉形。

鏡片左側設有1,200萬像素鏡頭。

VIVE Eagle採用開放式耳機設計，鏡框左右兩側均設有揚聲器。

鏡框左右兩側均設有實體按鍵，用以啟動AI助理及拍攝之用。

設有觸控位置用作控制音樂播放。

右鏡片旁有顯示燈顯示充電或開啟狀態。

VIVE Eagle用上磁吸式快充設計，兼以USB-C介面連接手機或火牛作充電。

跟機有專用眼鏡袋保護。



VIVE Eagle採用Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1平台，配備4GB記憶體及32GB儲存空間，支援Wi-Fi 6E及藍牙5.3，具備IP54防塵防潑水能力。眼鏡內置235mAh電池，最長可待機36小時及播放音樂4.5小時，並採用磁吸式快充設計，10分鐘可充電約50%，亦可邊充邊用。VIVE Eagle左側配備1,200萬像素鏡頭，可拍攝3:4比例的照片及30FPS影片，同時鏡框加入拍攝提示燈設計，強調使用時的私隱提醒與防誤拍考量。

VIVE Eagle需要配合手機VIVE Connect 應用程式使用，負責裝置配對、帳戶登入、功能設定、資料同步及韌體更新等。眼鏡主打與Google Gemini等語言模型整合AI體驗，使用時只要說出Hey VIVE啟動AI助理，再透過語音即可進行問答、摘要與整理重點、生成備忘與提醒，以及把行程或事項整理後寫入日程管理，亦可在旅遊情境中進行即時翻譯與解說。

VIVE Eagle需要配合手機VIVE Connect 應用程式使用。

所有經過AI查詢的內容均會儲存在應用程式供日後參考。

經VIVE Eagle拍攝的照片或影片均可透過VIVE Connect傳送至手機。

實體按鍵的AI功能可作個人化選擇。

另外還有導覽功能介紹眼鏡的AI功能可以做到甚麼。

眼鏡可拍攝3:4比例的照片及30FPS影片。

總結

筆者覺得這類AI智能眼鏡是未來趨勢，即使平時沒有佩戴眼鏡的人，也可借助智能眼鏡的免提便利提升生活效率，甚至把它當作普通眼鏡或太陽眼鏡使用亦無不可。隨着語音能力、本地化與硬件形態日漸成熟，AI智能眼鏡有望繼智能手機與各式穿戴式裝置之後，成為另一個市場主流的消費性產品。

值得留意的是，VIVE Eagle 目前主要支援普通話及英文，官方表示將於 2026 年初加入廣東話支援，屆時更貼近香港用家的日常使用習慣。隨機亦會附送溥儀眼鏡$500鏡片優惠券，同時可獲贈24個月 VIVE AI Plus服務（價值$600），並透過1O1O、csl、SmarTone及溥儀眼鏡等渠道發售。

處理器：Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1

記憶體：4GB RAM / 32GB ROM

通訊：Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,200 萬像素

電池：內置 235mAh

重量：含鏡片：48.8克 (M) / 51.5克 (L) / 不含鏡片：42.8 克 (M) / 45.5 克 (L)

售價：$3,988