歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
1周部署｜李偉傑：美CPI數據提振大市 憧憬粉飾櫥窗效應？港股下年續部署高息股？
股市動向
理財智慧

1周部署｜李偉傑：美CPI數據提振大市 憧憬粉飾櫥窗效應？港股下年續部署高息股？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：天風國際 李偉傑

 

　　美國通脹逾四年來最低，CPI數據提振大市，減息預期升溫，港股、美股齊升！

 

　　下年港股方面，收息股仍係一大主題？但要留意美國債息數據？

 

 

影片網址：https://youtu.be/ohp3quhMrxo

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#1周部署#美股#港股#恒指#李偉傑
Add a comment ...Add a comment ...
1周部署 | 黃偉豪：港股觀望味濃，續行反覆上落格局？科技股估值高宜部署審慎！
更多市場最熱點文章
1周部署 | 黃偉豪：港股觀望味濃，續行反覆上落格局？科技股估值高宜部署審慎！

投票區

美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
113
|
3

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

12%
不會
88%
無意見
0%
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處