歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
AI運算搬上太空？軌道數據中心是AI供電、散熱的完美解決方案，還是假大空的工程幻想？
數碼創科

AI運算搬上太空？軌道數據中心是AI供電、散熱的完美解決方案，還是假大空的工程幻想？

智城物語
方展策
智城物語

　　全球首富馬斯克、Google執行長皮查伊最近不約而同地提出，要在太空中建造AI數據中心。其構想很直白：把「發電」與「運算」搬到太空軌道上，利用連續日照供電給AI晶片，然後將運算過程中產生的廢熱排向外太空，最終透過雷射光通訊把運算結果傳回地面。聽起來像是把地面數據中心最難的兩件事（供電與散熱），換到另一個物理環境去解決。但問題在於即使技術上辦得到，是否等同商業上可行呢？

 

Read More

AI軍備競賽開打！科技巨頭狂建數據中心，掏空全球電網！缺電危機如何改寫AI產業遊戲規則？

ChatGPT耗盡地球水資源？揭露AI數據中心真實用水量！拆解科技巨頭如何進行補水大作戰！

 

太空發電效率較地面提高8倍

 

　　為實現軌道數據中心（Orbital Data Centers）方案，Google已在2025年11月啟動「太陽捕手計畫」（Project Suncatcher）：以太陽能供電給人造衛星，驅動內置的AI晶片TPU（Tensor Processing Unit）執行運算，再透過雷射光束把多枚衛星串接成龐大的太空運算網絡。當衛星部署在條件合適的軌道，太陽能板可長時間維持日照輸入，發電效率可望較地面環境提高8倍。

 

　　Google執行長桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）強調，太陽在太空中釋放的能量是全球總發電量的100兆倍。這正是Google提出軌道數據中心方案的重要理據之一，旨在利用太空中的高密度太陽能供應來解決AI運算的供電壓力。該公司計劃跟太空科技公司Planet Labs展開合作，預計2027年前發射數顆原型衛星，在軌道環境中進行運算測試。

 

AI運算搬上太空？軌道數據中心是AI供電、散熱的完美解決方案，還是假大空的工程幻想？

Project Suncatcher的核心構想是，把AI運算與能源供給從地面約束中抽離，藉由軌道上的連續日照，實現近乎全天候的太陽能供電運算。（圖片來源：Google Gemini生成圖片）

 

太空幅射散熱效率低於地面對流

 

　　另一方面，AI數據中心在運作時會產生大量廢熱，必需依賴冷卻系統持續將熱量帶走，以免AI晶片因過熱而燒毀。一座大型數據中心平均每日冷卻用水約50萬加侖或以上，對水資源消耗極大，促使部分地方政府更嚴格審查數據中心建案，以避免對當地水資源與環境造成不可逆的壓力。因此，適合興建數據中心的大面積土地變得愈加稀缺。

 

　　在遠離地面的太空，不但幾乎沒有空間限制，更有接近絕對零度的低溫環境，看似能以低成本方式讓AI晶片保持低溫運作，但實際上冷卻在太空中卻是一大難題。理論上太空背向太陽的一面溫度極低，惟在真空環境下熱量無法透過空氣對流散熱，只能依靠熱輻射釋放到周遭環境，而輻射散熱效率遠低於地面對流。

 

　　根據熱輻射定律，AI晶片的運算熱量必需先透過導熱管輸送到散熱板，再由散熱板向外輻射出去。這樣可能需要面積達數百平方公尺的大型散熱板，方能達到足夠的熱通量，但如此巨大的散熱板卻會佔用大量衛星空間，並顯著增加發射負載與成本，其實是得不償失。

 

軌道數據中心成本比地面貴3倍

 

　　除此以外，太空工程師安德魯·麥卡利普（Andrew McCalip）更指出，軌道數據中心方案的成本比地面方案高出3倍以上，關鍵在於高昂的發射成本：無論是AI晶片、伺服器、電力系統、散熱模組，還是通訊設備，只要送入軌道，就必須承擔高額的火箭發射費用，而這部分成本至今仍難以大幅壓低。

 

　　再者，衛星本體的設計與製造就遠比地面設施昂貴，必須符合太空環境對輻射、防震、溫差與可靠性的嚴格要求，研發週期長、單位成本高，後續若需升級或汰換，也無法像地面設備般快速、低成本地進行維護。

 

　　相較之下，地面數據中心充分受惠於數十年累積的成熟供應鏈，包括標準化的建築工程、穩定且可控的電力來源、以及高度模組化的冷卻與護運體系。這些條件使地面方案在規模化部署、成本控制與設備更新方面均具有明顯優勢。麥卡利普認為，除非火箭發射與在軌維修成本出現結構性調降，否則從經濟角度來看，軌道數據中心無法在短期內與地面方案競爭。

 

軌道數據中心成本比地面貴3倍

 

　　目前把每公斤貨物送入軌道的成本仍處於數千至上萬美元的水平。Google的研究顯示，除非發射成本下降至每公斤200美元以下，否則軌道數據中心的建造與營運成本就難以跟地面方案看齊。伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX近年持續試射星艦（Starship），正是朝著這目標進發。

 

AI運算搬上太空？軌道數據中心是AI供電、散熱的完美解決方案，還是假大空的工程幻想？

星艦是實現軌道數據中心的技術關鍵。馬斯克聲稱，未來星艦每年可將太陽能發電能力達300至500百萬瓩（GW）的AI衛星送入軌道。（圖片來源：SpaceX官網）

 

　　SpaceX獵鷹重型火箭現時發射成本約每公斤1,400至1,500美元，如日後載運量更大的Starship投入服務，運送成本可望大幅下降到每公斤100至200美元或以下。故此麥卡利普認為，當今之世唯有SpaceX具備嘗試部署軌道數據中心的能力。

 

　　有消息指，SpaceX可能會在2026年中到下半年進行IPO上市，募資規模超過300億美元（約2,340億港元）。近日馬斯克開始提出將星鏈（Starlink）衛星改造成AI數據中心的構想，試圖說服潛在投資者，該公司擁有整合AI、太空科技與再生能源的優勢，能夠在AI產業建立話語權，為日後上市集資鋪路。

 

藉軌道運算催生外太空產業雛形

 

　　從短期財務回報衡量，把 AI 運算搬上軌道稱不上是理想的資本配置，但歷史上的大型基建往往如此：初期直接收益有限，真正改寫格局的是隨之擴散的「二階效應」（Second-order Effects）。一旦人類能在軌道上穩定做到能源供給與工業化生產，所能釋放的價值可能遠超數據中心本身的營運利潤。

 

AI運算搬上太空？軌道數據中心是AI供電、散熱的完美解決方案，還是假大空的工程幻想？

馬斯克表示，計劃利用星鏈衛星在太空部署AI數據中心，並表示下一代Starlink V3具備高速雷射連結技術，可以組成軌道數據中心的基礎架構。預計相關衛星可望於2026年開始發射。（圖片來源：維基百科）

 

　　因此，軌道數據中心更像是一種「外太空產業底座」的前置工程，等於替人類文明搭起走出地球的跳板。軌道上取之不盡的太陽能，若能以足夠低廉的成本被收集、轉換與輸送，將成為新的生產要素，其用途不會侷限於AI模型的推論與訓練，而是可能外溢到太空製造、太空採礦、甚至太空旅遊等全新產業。從這個角度看，軌道數據中心的構想並非單純追求運算力，而是以滿足AI運算力需求作為商業藉口，推動面向太空擴張的基建投資。

 

Tags:#AI#軌道數據中心#伊隆·馬斯克#Google#數碼創科#SpaceX#星鏈#Project Suncatcher
Add a comment ...Add a comment ...
大型語言模型走到盡頭？AI教母、教父同時押注世界模型，引爆AI產業新一輪技術競賽！
更多智城物語文章
大型語言模型走到盡頭？AI教母、教父同時押注世界模型，引爆AI產業新一輪技術競賽！

投票區

普京：中俄關係是世界穩定的極重要因素
131
|
2

你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？

可以
86%
不可以
13%
無意見
1%
投票期：2025-12-22 ~ 2026-01-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處