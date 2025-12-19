歡迎回來

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1
美食情報
美食優惠

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty Wu

　　別以為「皇玥」只得中秋月餅及賀年食品，今年同樣推出一系列的聖誕禮盒，每盒都包包含以日本頂級「藪北茶葉」製作的「聖誕綠茶曲奇」，聖誕樹的造型十分可愛，非常適合打卡，於網店購買更可享高達65折優惠，買來送禮或自己食都不錯！

 

　　聖誕限定登場的「聖誕綠茶曲奇」，以日本代表性「藪北茶葉」製成，香氣清雅，帶有淡淡綠茶清香與回甘甜韻，茶味醇厚而不澀。聖誕樹造型的曲奇以全人手製作，用上法國天然牛油，經低溫烘焗後口感鬆脆，綠茶幽香與牛油乳香層次交融，每一片均蘊含匠人手工溫度，為佳節添上濃濃茶意與暖意。

 

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1

以日本「藪北茶葉」製成的「聖誕綠茶曲奇」。

 

　　皇玥今年5款聖誕禮盒，全部都包含了期間限定的「聖誕綠茶曲奇」，3款雜錦禮盒更集合多款皇玥人氣餅食，如米芝蓮星級蝴蝶酥、古法蜂巢蛋卷與鬆脆曲奇等，如果於網店購買，最高可享65折優惠！如果只想要「聖誕綠茶曲奇」，就要買現貨，有3件裝及12件裝兩款禮盒可選擇。

 

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1

聖誕曲奇精裝禮盒（12件裝） 原價$138／優惠價$108（只限現貨）

 

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1

聖誕幸運小禮盒（3件裝） 原價$48（只限現貨）

 

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1

聖誕特級精選禮盒（47件裝） 原價$398／優惠價$260（禮券）

 

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1

聖誕品味精選禮盒 （22件裝） 原價$268／優惠價$180（禮券）

 

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1

聖誕經典精選禮盒（12件裝） 原價$168／優惠價$120（禮券）


　　於皇玥網上商店選購任何3盒聖誕、新年及節日限定產品，可獲贈1盒「新年品味精選禮盒」（23件裝），價值$268。

 

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1

 

皇玥

網址：https://shop.ipastry.com.hk/

 

