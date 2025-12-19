譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯

又踏入打邊爐的季節，不少連鎖店都推出抵食的邊爐套餐，譚仔、譚仔三哥當然齊齊加入戰圈，火鍋湯底跟主食、精選食材及飲品，都只是$59，平過叫碗米線加飲品，好「抵打」！

三哥好「抵打」邊爐套餐，有兩款湯底可以揀，包括皇牌水煮湯及超人氣蝦湯，前者預設配鴨血及滑牛肉，後者則配蝦及藍青口。兩款套餐都包括精選食材、菜籃、主食各一份及1杯凍飲，都只是$59。但留意只限堂食，亦可免費轉配其他湯底，詳情請參考店內餐牌。

至於譚仔的「抵食火鍋」，同樣有兩款口味可以選擇，分別為香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇、魚蛋鍋，以及港式咖喱湯配蘿蔔、牛腩、雞件鍋；每鍋$59，包括蔬菜籃、主食各一份，以煲仔飯豉酒及熱飲／凍飲一杯。供應時間為晚上6時後，留意非所有分店供應。

