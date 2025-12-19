歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

致癌物警示|世衛列手機為2B致癌物，醫生揭睡前壞習慣恐增腦癌...
醫學通識 健康解「迷」

致癌物警示|世衛列手機為2B致癌物，醫生揭睡前壞習慣恐增腦癌...
中環五星酒店扒房翻新在即！鮮香魚子醬薄撻、烤紅鯔魚配紫蘇蓉、...
Travel & Dining Yan Can Taste

中環五星酒店扒房翻新在即！鮮香魚子醬薄撻、烤紅鯔魚配紫蘇蓉、...
冬至禁忌迷思大拆解:冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？...
影視娛樂 風水蔣知識

冬至禁忌迷思大拆解:冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
防詐騙公告：提防冒認本台節目之Facebook假專頁及AI偽造影片
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯
美食情報

譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty Wu

　　又踏入打邊爐的季節，不少連鎖店都推出抵食的邊爐套餐，譚仔、譚仔三哥當然齊齊加入戰圈，火鍋湯底跟主食、精選食材及飲品，都只是$59，平過叫碗米線加飲品，好「抵打」！

 

　　三哥好「抵打」邊爐套餐，有兩款湯底可以揀，包括皇牌水煮湯及超人氣蝦湯，前者預設配鴨血及滑牛肉，後者則配蝦及藍青口。兩款套餐都包括精選食材、菜籃、主食各一份及1杯凍飲，都只是$59。但留意只限堂食，亦可免費轉配其他湯底，詳情請參考店內餐牌。

 

譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯

（圖片來源：Facebook@譚仔三哥米線）

 

譚仔三哥米線

Facebook：https://www.facebook.com/tamsnoodle

 

　　至於譚仔的「抵食火鍋」，同樣有兩款口味可以選擇，分別為香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇、魚蛋鍋，以及港式咖喱湯配蘿蔔、牛腩、雞件鍋；每鍋$59，包括蔬菜籃、主食各一份，以煲仔飯豉酒及熱飲／凍飲一杯。供應時間為晚上6時後，留意非所有分店供應。

 

譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯

譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯

 

譚仔雲南米線

Facebook：https://www.facebook.com/Jointedheart

 

Tags:#譚仔#三哥#譚仔三哥#打邊爐#一人火鍋#美食情報
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區
更多搵食地圖文章
聖誕自助餐2025︱逸東酒店普慶餐廳早鳥八折＋送龍蝦美食＋聖誕市集遊戲區

投票區

普京：中俄關係是世界穩定的極重要因素
13
|
1

你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？

可以
54%
不可以
46%
無意見
0%
投票期：2025-12-22 ~ 2026-01-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處