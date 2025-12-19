歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
防詐騙公告：提防冒認本台節目之Facebook假專頁及AI偽造影片
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯
美食情報

譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty Wu

　　又踏入打邊爐的季節，不少連鎖店都推出抵食的邊爐套餐，譚仔、譚仔三哥當然齊齊加入戰圈，火鍋湯底跟主食、精選食材及飲品，都只是$59，平過叫碗米線加飲品，好「抵打」！

 

　　三哥好「抵打」邊爐套餐，有兩款湯底可以揀，包括皇牌水煮湯及超人氣蝦湯，前者預設配鴨血及滑牛肉，後者則配蝦及藍青口。兩款套餐都包括精選食材、菜籃、主食各一份及1杯凍飲，都只是$59。但留意只限堂食，亦可免費轉配其他湯底，詳情請參考店內餐牌。

 

譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯

（圖片來源：Facebook@譚仔三哥米線）

 

譚仔三哥米線

Facebook：https://www.facebook.com/tamsnoodle

 

　　至於譚仔的「抵食火鍋」，同樣有兩款口味可以選擇，分別為香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇、魚蛋鍋，以及港式咖喱湯配蘿蔔、牛腩、雞件鍋；每鍋$59，包括蔬菜籃、主食各一份，以煲仔飯豉酒及熱飲／凍飲一杯。供應時間為晚上6時後，留意非所有分店供應。

 

譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯

譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯

 

譚仔雲南米線

Facebook：https://www.facebook.com/Jointedheart

 

Tags:#譚仔#三哥#譚仔三哥#打邊爐#一人火鍋#美食情報
Add a comment ...Add a comment ...
旺角糖水放題︱$38一小時任食芝麻糊＋杏仁露＋合桃露
更多搵食地圖文章
旺角糖水放題︱$38一小時任食芝麻糊＋杏仁露＋合桃露

投票區

美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
115
|
3

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

12%
不會
87%
無意見
1%
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處