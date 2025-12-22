歡迎回來

好一段時間沒有回覆止凡信箱了（將會靜悄悄地關門大吉），今天來一道有關投資的題目。本想私下回應此提問便算，但感覺這個題材頗有趣，於是寫文分享。
股市動向
理財智慧

長達80年的投資策略

財識兼收
止凡
財識兼收

　　好一段時間沒有回覆止凡信箱了（將會靜悄悄地關門大吉），今天來一道有關投資的題目。本想私下回應此提問便算，但感覺這個題材頗有趣，於是寫文分享。

 

網友提問：

 

　　止凡您好，冒昧請教您一個問題。若有一位有紀律的投資者選擇執行「平均成本法(DCA)指數化投資於全球資產」這一種跨時段、跨地域和跨資產類別的配置策略，投資80年或更久，是否會遇到某些盲點？在甚麼情況下這策略可能會無法有效運作（例如長期80年跑輸本地通脹）呢？十分感謝您的指導。

 

　　小弟過去閱讀了不少投資書籍，如《耶魯操盤手：非典型成功》、《The Elements of Investing》、《投資金律》、《All About Asset Allocation》、《The Intelligent Asset Allocator》、《The Little Book of Common Sense Investing》及《How to Think About Money》等，大多數書籍似乎都推薦這類策略。當然，他們亦提到每位投資者應該根據自身性格、背景、風險承受能力和投資目標調整股債比重及地區分配，以找到最合適、最舒適的資產配置。

 

　　雖然書中有提及一些重大風險，如戰爭、通縮、通脹、政府徵收資產、無法長期執行紀律等，但似乎未有深入探討何種情況下，當投資年期拉到80年或更久，指數化投資全球卻未必奏效，而必需選擇個股才有可能成功。希望藉此拋磚引玉，讓大家一起思考如何打造最適合自己的投資組合，謝謝您耐心閱讀並提供寶貴意見。

 

長達80年的投資策略

從邏輯上看，現實中不會有長達80年不用理會而有理想回報的投資方法。(Shutterstock)

 

止凡回應：

 

　　網友這個是一個假設性的問題，拿來思考一下也不錯，但若化做實際操作，未必有太大意義。提問中提到80年或更長的時間，網友希望有一個甚麼都不用理會的投資方法。從邏輯上看，如果有此方法，充滿高手的金融世界，加上現今的AI，應該早就找到，根本不用投資從業員工作了，坊間亦不用出版太多投資著作吧。

 

　　可以想一想，80年前我們在哪裏？相信大部分讀者還未出世吧。那80年前的香港是甚麼模樣呢？1945年，香港剛經歷完3年零8個月時期，美國向日本投下原子彈，日本投降，二戰結束，香港的人口與發展離一個小漁村不太遠。再數前40年，中國還在清朝呢。當時開始，實行平均成本投資法去買指數一直投資至今，可行不可行？你覺得呢？

 

　　若站在80年前去看今天，剛經歷完二戰的香港人，能預視到2025年的世界將會變成甚麼樣子嗎？其實今天科技日新月異，單單感受最近10年的變化，看著iPhone、晶片、AI、電動車、不同國家與世界局勢等發展，足以令人目瞪口呆。還記得30多年前，香港人還在買家電運回內地鄉下，今天中國已成為世界第二大經濟體，連年和美國「互毆」。

 

　　有哪些投資方法可以80年來亦能有效及回報理想？我並沒有能力回答這個假設性問題，因為我沒有水晶球去預視80年後的世界會是怎樣。網友提到閱讀過很多投資書籍，大部分都是我喜歡的著作。看書最重要是吸納書本中的知識，再化為自己的智慧，便能就不同市場情況作出合適分析、判斷及行動，並不是為了找一個80年不會錯的投資操作方法，共勉之。

本多終勝？兩個有趣情境題
本多終勝？兩個有趣情境題
本多終勝？兩個有趣情境題

