海南島於12月18日正式封關，立時啟動了一線開放二線管住（圖一），並在海南島上設了8個出入口點，這個海南封關會不搶去香港的生計？

先瞭解基本情況（圖二是央視畫的圖解）：

12月16日，據「海南發布」微信公眾號消息，《關於海南自由貿易港正式啟動全島封關的通告》正式發布。

海南自貿港全島封關，有那些政策紅利？對普通人來說，又將產生怎樣的影響？一起來聽聽海南自由貿易港研究院院長遲福林（圖三）的解讀。遲福林身份特殊，他的解讀是最權威的。

問題1：封關後的海南有啥不一樣？對你我有何影響？

封關運作後，「零關稅、低稅率、簡稅制」會逐步創造條件全面實施。對企業而言，意味著其享惠範圍更廣、門檻更低。

海南自由貿易港封關運作、簡並稅制後，「零關稅」等稅收優惠政策力度會更大，享受政策也將更便利。「零關稅」商品數量將顯著增加，覆蓋約74%的商品稅目，惠及醫藥、高端食品加工等重點產業。享惠主體範圍也全面擴大，基本覆蓋全島有實際進口需求的各類企事業單位。此外，海南實施「雙15%」稅收優惠政策，即符合條件的企業與核心人才均可享受15%的所得稅優惠。這些稅收優惠也是海南自由貿易港政策的核心吸引力之一。

其次，封關運作後，對於在海南擴大旅遊，拉動旅遊消費，也是極大的利好消息。按照現階段的封關制度設計，除部分貨物從海南自貿港進入內地需要接受查驗外，大多數貨物以及所有的人員、物品、交通運輸工具等進出海南島，仍按現行規定管理，封關前後沒有變化。大家到海南島出差、旅行都和現在一樣，也不需要辦理額外的證件。

因此，無論是對於國內遊客、投資者還是廣大居民來說，都將享受到更好的體驗和更好的服務。

問題2：封關運作的核心目的是甚麼？做甚麼，怎麼做？

封關運作的核心目的，是發揮海南地緣優勢，發揮海南在目前百年變局加速演進背景下的獨特作用，使海南成為面向東盟為主體的重要開放門戶。

「十五五」時期，如果海南能夠在重要開放門戶上打下基礎，那就有決定性影響。怎麼來真正發揮作用？有幾件事很重要。

第一，海南要成為中國與東盟經貿合作的戰略樞紐。海南的優勢不僅在於其獨特的高水平開放政策，更重要的是海南又採取了具體措施，有「兩個總部基地」政策，即東盟到中國投資的企業能在海南設立總部基地，然後到中國大陸去投資；中國大陸的企業能在海南設立總部基地，然後到東盟去投資。

第二，要加快落地核心政策，要推動辦事效率，完善法治環境。

第三，海南的產業發展主要依靠現代高科技產業、旅遊產業和各類服務業為主導的產業。「十五五」規劃建議在部署擴大高水平對外開放時，明確提出「以服務業為重點擴大市場准入和開放領域」。對海南來說，要完善跨境服務貿易負面清單管理制度。未來幾年，如果海南自貿港跨境服務貿易負面清單繼續縮減，就能增加海南投資吸引力，所以這個負面清單很重要。

12月18日第一天開張如何？

2025年12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關運作。據海口海關統計，封關首日，海關監管「一線」進口「零關稅」享惠貨物貨值達3.6億元，主要為原油、航空器材、醫療設備等。同時，監管進口放寬貿易管理措施貨物34.7萬元人民幣，主要為「兩頭在外」保稅維修醫療設備。

此次封關運作標誌著海南全島3萬多平方公里正式成為海關監管特殊區域，全島8個對外開放口岸及10個「二線口岸」監管設施已全部啟用。

封關首日，多項業務在海南各口岸順利落實。在洋浦港，一艘裝載17.9萬噸石化原輔料的船舶完成通關，貨值近4億元人民幣，預計為企業節省成本近千萬元人民幣。在海口美蘭國際機場，首批享受「加工增值免關稅」政策的貨物快速完成查驗並出島。此外，海南國際船舶登記管理局在封關當日為「德浮1200」輪等三艘國際船舶頒發了「中國洋浦港」船籍證書。

隨著封關運作，海南自貿港「零關稅」商品範圍已由封關前的1900多個稅目擴大至6600多個稅目，佔全部商品稅目的比例從21%上升至74%。海口海關方面表示，封關首日各口岸通關流程順暢，貨物查驗實現了高效與安全的有機統一。

北京為甚麼要搞個海南特別區？

海南自貿港的建設目標是在本世紀中葉將其打造為具有全球影響力的貿易中心。北京方面對海南的期待往往被解讀為試圖再造一個「深圳特區」，甚至有觀點認為其長遠目標是取代香港，成為中國通往東南亞的出口樞紐。

然而，也有分析指出，考慮到目前中國對外匯監管的需求，香港作為國際金融中心的地位短期內仍難以被取代。同時，海南目前作為「社會主義前提下的特殊監管區」，其國際化進程仍面臨一些實際挑戰。

據包括《風傳媒》在內的媒體報道，雖然海南已為島內企業開放了國際網路接入服務，但部分初創企業反映，目前仍存在「費用高昂、流程複雜、訪問受限」等問題，實際體驗尚待改善。

特殊日期與區域競爭

值得注意的是，封關日期12月18日恰逢1978年中國開啟改革開放路線的周年紀念日。

海南曾是中國最早的特區之一，如今則在醫療、教育等服務領域進一步放寬了外資准入。官方數據顯示，自2020年總體方案發布以來，已有超過9600家外資企業在海南落戶。

在南海局勢不斷升溫的背景下，海南的戰略地位也愈發凸顯。將海南打造為免稅區域，也被視為中國通過經濟手段維護地區局勢穩定、與鄰國越南等東南亞國家進行貿易博弈的重要策略。

海南、香港，核心功能定位有異

這對香港有何不利影響？

香港兩大隱憂：客源分流與版圖重繪

(1)中產客源分流：海南主打「度假+免稅」，加上內地客赴海南島無需辦證，勢必分薄香港的中產家庭客源，單純「購物遊」吸引力大減。

(2)代購產業鏈轉移：巨大的價格利差可能驅動代購及水貨產業鏈由深港轉移至海南，重塑灰色貿易版圖。

香港三大優勢：難以複製的體制壁壘

1. 體制軟實力：香港擁有資金自由兌換、資訊流通及普通法制度，這是海南作為內地管轄區難以複製的根本壁壘。

2. 「正品」信譽：數十年累積的全球供應鏈與「正貨」金漆招牌，消費者信心難以在短期內被取代。

3. 國際化定位：香港具備中西匯聚的國際都會魅力，面向全球客群，有別於海南主要定位為內地居民的消費中心。

「海南替代香港，又或海南和香港相互競爭等說法，在制度設計上不存在。」海南省財政廳廳長蔡強今年9月到香港舉辦自貿港推介會大型活動時多次強調。

海南大學「一帶一路」研究院客座教授劉暢對《中通社》記者指出，海南與香港並非簡單替代或競爭關係，而是錯位發展、優勢互補的戰略夥伴。通過協同聯動，兩地正共同做大區域經濟蛋糕，形成金融服務與實體產業的梯度互補，助力國家構建雙循環新發展格局。

外界最關注的點是，海南與香港的「零關稅」有何不同。

內地目前共有8960個稅目，海南12月18日起實行零關稅時的商品涉約6600個稅目。香港除了煙、酒、油進口要徵稅外，其他商品都不需徵稅。可以說，海南「零關稅」主要面向生產類企業所要用到的設備或原材料等商品。

在此基礎上，業界分析瓊港下一步合作核心在於機制對接與產業互補。

『兩地核心功能定位是「金融樞紐vs產業試驗田」，這種定位差異決定兩者不是在同一條賽道上內捲。』

劉暢認為，香港是「錢與規則」的輸出者，海南是「地與項目」的承載者。香港擅長解決「錢從哪裏來」，海南致力解決「錢投到哪裏去」。兩者在功能上形成天然虛實結合，通過深度協同共同把區域經濟「蛋糕」做大。

海南自由貿易需要流量，粵港澳大灣區流量又需要很多出口，無論是貨物貿易、規則規制，還是人才，如果能讓更多流量跟海南對接，對彼此將是雙贏。

劉暢認為，香港鞏固其國際金融與專業服務優勢，海南探索實體經濟開放新路徑，粵港澳大灣區則強化科技製造支撐--三者共同構成「金融+實體」、「服務+市場」、「規範+創新」的黃金三角。

生存永遠是靠自己拼，而不是食老本。香港，或者應說是香港人的考驗來了。

