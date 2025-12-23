懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋

在台式民主制度下，有一種奇特又百搭好用的現象叫做「甩鍋文化」，尤其綠營執政遇到任何重大天然或社會災禍時，膝蓋式反應就會推給對岸或者前朝的領導人馬英九。

上星期台北市發生令人震驚的無差別斬人案，造成4死11傷。事發不到24小時，綠營學者便在網路上散播另類觀點，認為不是隨機殺人，比較像中共「第五縱隊(Fifth Column)」的手法。「第五縱隊」指的是大陸潛伏在島內，在戰爭或衝突發生時裏應外合、進行破壞與間諜活動的組織或個人。綠營學者的理由是，自殺身亡的疑犯張文，丟煙霧彈的手法不像是一般沒有訓練的人，很有專業度；拿來斬人的工具接近劍，有護手，是雙刃，殺傷力強；而且兇徒是先行多處縱火，再前往台北車站擲煙霧彈，再返回旅館補充煙霧彈，最後再去捷運中山站殺人，這些分散警力的作為，目的就是要製造混亂，並不是一時隨機亂斬。

這件事件讓人感到悲哀，疑犯張文犯案動機還不清楚，綠營的大學教授卻率先將執政當局可能要負的責任和指摘甩鍋，側翼「青鳥」紛紛附和發言，輕鬆地推給對岸。然而，綠營點出疑犯手法很專業，其實他就是逃兵，而且被通緝了半年，軍方、警方和檢察機關對通緝犯毫無作為，也成為間接的幫兇。

台北發生隨機斬人事件後，警方在全台各車站加強戒備。（高雄市長陳其邁fb圖片）

多年前大陸在街道的閉路電視攝影機，增加了人臉辨識系統，外國記者測試從酒店出門到車站，不到20分鐘就被找到，認為可有效監察治安死角。消息傳到島內，馬上被綠營學者和台獨人士引用為不重視人權、人民毫無隱私的例子，自詡在民主制度下，台灣不管誰執政，都不可能採用人臉辨識系統監視人民。後來香港街道加裝閉路電視攝影機，又被綠營拿同樣理由來批評一番。不過，發生這次事件後，馬上有學者和輿論認為，增加閉路電視攝影機和引進人臉辨識系統，的確能防止類似事件再發生。

這種甩鍋文化無所不在，例如，2022年因民進黨的廢核政策，導致全台發生多次區域停電，當局卻將原因多次歸咎於「小動物」（如松鼠、鳥類）誤觸高壓電纜，甚至推給基層工作人員操作失誤。藍營及民眾黨批評這是基礎建設未做好卻甩鍋給動物和基層。

馬英九雖然卸任近10年，從繼任的蔡英文到現在的賴清德，遇到挫折或問題時，如無法甩給對岸，馬英九便成為最好用稱手的甩鍋對象。因此，馬英九被網友與媒體戲稱為「馬維拉」（比喻如棒球比賽中的救援投手般，在現任政府出事時被拉出來救援），意指執政黨不管三七二十一，隨手就可將施政失誤或爭議歸咎於前朝馬政府的失誤。

馬英九在臉書發文諷刺被綠營甩鍋近10年（馬英九fb圖片）

例如，2019年發生國安局特勤人員走私香煙案，時任總統府發言人黃重諺表示，這類行為在「馬政府時期」已存在，稱之為「長久以來的陋習」。2021年元旦，蔡英文開放含萊克多巴胺（Ractopamine，亦稱瘦肉精）的美國豬進口，引起輿論反對，她當時表示，這是因「過去政府作出開放承諾卻無法落實」，暗示馬政府時期已答應美方。馬英九辦公室對此回擊，任內堅持「牛豬分離」，反對萊豬進口，批評蔡政府信口開河。

這次悲劇還有許多疑點待釐清，社會也需要療傷止痛。看到有許多人政治思考大於人性，忙著貼標籤和胡亂甩鍋，實在令人痛心。