45歲張栢芝傳身家10億，豁達立遺囑並準備遺照壽衣

45歲張栢芝出名是愛家之人，現時已為三子之母，要照顧的人可不少。已在內地發展的她，有傳身家已有10億人民幣，她日前在內地節目《一路繁花2》中，自爆為免將來離世後出現任何狀況，所以一早找律師立遺囑，甚至身後事也想好。

張栢芝在圈中出名愛錫家人，現時45歲的她已為三子之母，除了工作之外，最愛陪伴兒子。她在內地節目《一路繁花2》中，坦言已經一早找律師寫好遺囑，甚至身後事已經一早預備好。在節目中無所不談的張栢芝，語出驚人表示：「我已經找律師寫好（遺囑），我不想因為我離開，大家為了錢而有一些不好看的（爭執）。」在旁的劉嘉玲與劉曉慶同樣表現驚訝。她看生死很豁達，就連身後事也準備好：「自己的照片（遺照）和衣服（壽衣）也挑好了。」她認為人總會死去，她在生前跟兒子們好好的生活，並不會留下遺憾，而兒子們之後就有自己的生活繼續成長。

（張栢芝在節目內，語出驚人。《一路繁花2》截圖）

曾有傳張栢芝阻止兒子跟嫲嫲狄波拉見面。（資料圖片）

張栢芝當年入行只得18歲，但有傳為了幫父親張仁勇還數百萬元債務，她成為了家中經濟支柱，照顧母親及細佬等人，甚至打本給細佬做生意，是一個貼心支持家人的好家姐。

張栢芝經常在社交平台分享與兒子相處日常。（張栢芝微博）

2006年張栢芝與謝霆鋒結婚，共同育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），二人於2011年離婚後，一對兒子跟張栢芝生活並得到悉心照顧；她在2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但兒子生父成謎。

張栢芝出名是孝順女，愛惜父母。（資料圖片）

以往張栢芝在社交平台經常做直播，展示跟兒子們的生活日常。在《一路繁花2》節目中，另有一集她跟劉嘉玲談論湊仔經，張栢芝表示願意陪孩子嘗試任何種類的運動，甚至會一起購物及配搭服裝，反而甚少以打罵方法管教，她會直接提出自己的想法，但抉擇權仍然留給兒子，只會叮囑一句：「你自己決定，自己承擔後果。」而劉嘉玲透露張栢芝的前奶奶狄波拉，曾大讚新抱教兒有方，把兩個孫子教得很好。