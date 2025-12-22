日本真正的國家危機：127萬企業無繼承，軟銀孫正義四大板塊迎AI時代

日本正面臨一場席捲全國的家族企業接班危機。

日本企業多為家族經營，如今卻陷入嚴重的傳承危機！至2025年末，有高達127萬名70歲以上的中小企業主沒有接班人，相當於全日本1/3企業面臨後繼無人的傳承危機。

此外，日本許多企業還陷入中層高管斷層、以及接班人短缺等困境，不少企業被迫尋找出售，日本著名私募基金日本產業推進機構的CEO在一次受訪時提到，曾有一名61歲日本企業主請他協助賣掉公司。此位老闆對他說：我賣力工作大半輩子，但孩子完全不想接手這門生意。

世界經濟論壇提供的一個資料顯示，到2025年底為止，將有127萬名70歲以上的日本中小企業主沒有接班人，相當於全日本三分之一企業面臨傳承危機。

對這些創業者來說，其困境往往不是因為企業經營不善，而是其子女不願意接班。值得一提的是，日本中小企業既找不到接班人，也難以聘到中層高管。

前不久，日本首富孫正義創立的軟銀集團（SoftBank），宣佈花8187億日圓，從瑞士重電巨頭ABB手裡買下它的機器人業務——全世界產業機器人老二。

為甚麼孫正義這麼急？因為日本正面臨老齡化危機，勞動力短缺，機器人不是玩具，而是要成為救命稻草。

他能夠連續多年成為日本首富，的確有幾把獨到的板斧。

孫正義收購ABB的機器人業務時說：下一個前沿陣地是物理AI，AI和機器人抱團取暖，能讓製造行業翻天覆地。

軟銀的投資地圖，其實早畫好了四大板塊，孫正義在2025年1月的董事會上就定調：四駕馬車並駕齊驅，去創造人類未來的新生活。

孫正義投資的未來四大板塊，具體是哪些板塊？

第一，半導體

今年3月，軟銀65億美金吞下Ampere Computing（Nvidia老對手），8月又投20億給Intel。孫正義的算盤打得精：晶片不強，AI再聰明也飛不起來。日本雖不是晶片霸主，但軟銀這波操作，像在借船出海——用美國設計，全球造。

第二，機器人

這次ABB就是重頭戲。孫正義不滿足於Cute的人形機器人，他要能進工廠、災區、自動駕駛車裡。軟銀和Nvidia、安川電機、富士通的聯手，正好補AI學習工廠數據的短板。

其實，孫正義對機器人的癡迷不是一天兩天。2012年他推出人形機器人Pepper，現在升級到物理AI，強調機器人不只動，還得懂事。

第三，數據中心

軟銀在1月宣佈的Stargate項目，砸5000億美金，在全美建AI超級數據中心。孫正義說，這是為超級人工智慧（ASI）鋪路——算力不夠，夢想再大也白搭。日本地震多、土地貴，數據中心建在美國，既避險，又輻射全球。

第四，電力

AI訓練一小時，電費頂普通人一年開銷。不夠用怎麼辦？投核電、可再生能源，順帶幫日本脫碳。孫正義早年就投太陽能，2011年福島核災後，他成立自然能源財團，推光伏。現在AI時代，電力需求爆棚，一個大模型訓練，電量夠東京用一天。軟銀可能投美國核電站，或日本海上風電。

四大板塊環環相扣，像個AI生態圈——半導體、數據中心練腦、機器人、電力續航。

在今年11月公佈的2025年上半財年（4-9月）的決算報告中，我們可以看到這樣一組數據：軟銀集團在過去半年中，銷售加投資收益，純利潤比2024年同期猛增2.9倍，達到2.9萬億日圓。

目前手頭現金保有量為4.2萬億日圓，軟銀股價也創下歷史最高紀錄，達到39.9萬億日圓。

這一數據說明甚麼？孫正義也有足夠的錢，燃燒自己的夢想。