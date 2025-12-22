聖誕好去處2025︱7大親子放電熱點︰西九Balloon Park充氣樂園＋荃灣廣場 飄雪溜冰場＋西沙GO PARK旋轉木馬

聖誕節又係親子時間，趁著假期同小朋友瘋狂放電玩到夠！Balloon Park巨型夢幻充氣樂園已登陸西九藝術公園大草坪，西沙GO PARK戶外機動5.9米闊旋轉木馬有feel，荃灣廣場更有戶外光影飄雪溜冰場，大玩碰碰車或溜冰。即睇聖誕親子放電熱點推介！

1 西九Balloon Park充氣樂園

「Merry Balloon Hong Kong」的Balloon Park巨型夢幻充氣樂園已經開始啦！ 即日起至2026年1月11日登陸西九藝術公園大草坪！「巨型跳彈區」設反轉波波池，另設80米闊巨型跳彈區、7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，而「互動打卡區」則以7米高巨型充氣許願樹為亮點，周邊設有色彩繽紛的幻彩充氣迷宮，還有多達15個人氣IP角色大型打卡位。

活動設有「日夜雙場」時段：日間場次適合小朋友和家人在陽光下享受跳躍樂趣；晚間場次「黑夜彈跳派對」則配合燈光效果與音樂節奏，「Balloon Park」更特設「幼童專場」，專為高度 120cm或以下小朋友及其家長而設。

Merry Balloon Hong Kong｜大型IP角色輕氣球巡遊延期明年1月＋充氣樂園12.16舉行＋商品收益捐災民

「Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：2025年12月16日至2026年1月11日

時間：9:30am-10:40pm

地點：西九文化區藝術公園大草坪

門票：現已公開發售 - https://s.klook.com/merryballoonpark

2 西沙GO PARK 機動旋轉木馬

聖誕節玩旋轉木馬最有浪漫歐式冬日feel！西沙GO PARK重磅打造全港首個商場戶外機動5.9米闊「炫夢旋轉木馬」，大家除可坐上木馬上迴旋360度細看迷人美景外，更可仰望欣賞炫亮閃爍燈海！毛孩更可於「冬日萌寵滑冰派對」坐上雪橇，享受冬季滑冰的樂趣，場地亦有寵物友善聖誕打卡位，適合一家大人及毛孩過聖誕！

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》聖誕冬日主題活動

日期：即日至2026年1月4日

時間：10am – 10pm

地點：地面中央廣場

炫夢旋轉木馬

日期：2025年12月20 – 31日；2026年1月1、3 – 4、10 – 11、17 – 18、24 – 25、31日

時間：1pm – 8pm (24-26, 31/12 延長至9pm)

地點：地面中央廣場

參加方法：The Point會員憑指定消費及積分即可換領入場門票一張

3 荃灣廣場 飄雪溜冰場

今個聖誕，荃灣廣場於L5 PLAY GARDEN空中樂園場打造戶外光影飄雪溜冰場，大人及小朋友大玩碰碰車或是溜冰，場內更有多個冬日打卡位。商場舉行聖誕暖心美食烘焙市集，雲集超過30間場內商戶與本地人氣甜品烘焙品牌，同時LOG-ON「JOY & GIFTING」限定店隆重登場，大家可搜尋多款人氣聖誕禮物送上心意。





聖誕好去處2025︱荃灣廣場親子雪地碰碰車＋飄雪溜冰場＋聖誕甜品市集

4 MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華

迪士尼經典動畫電影《小飛象》（Dumbo）相信係唔少人的童年回憶，將軍澳 MCP CENTRAL 新都城中心2期於聖誕設3,000呎Dumbo 主題聖誕嘉年華，fans可以於馬戲大舞台五大打卡位影相，更可挑戰聖誕嘉年華大攤位遊戲，贏取會場限定小飛象主題精品。



聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區

5 奧海城 LINE FRIENDS、Panda Friends主題冬日樂園

奧海城與IPX及香港海洋公園，打造LINE FRIENDS與香港海洋公園Panda Friends期間限定冬日樂園，場內嘉年華特設4個體驗區，成功挑戰指定遊戲後，更可獲得印章，而憑指定數量印章即可換領豐富冬日節慶禮品，包括LINE FRIENDS x Panda Friends 甜蜜馬卡龍、海洋公園門票、大熊貓公仔等。

LINE FRIENDS x Panda Friends 冬日樂園 @ 奧海城

日期：即日起至 2026 年 1 月 4 日

時間：12nn – 8pm

地點：奧海城 2 期地下主題中庭

6 將軍澳中心 魔法禮物工場遊戲區

源自英國的治癒系人氣角色「UNDERBOBO」即日起至 2026 年 1 月 4 日於將軍澳中心化身為聖誕老人，帶領暢遊大家魔法禮物工場 7 大打卡場景。入場的小朋友更可換上禮物小精靈裝束，到訪5 大親子遊戲區，成功完成所有挑戰的小精靈，更可以帶走限量版 UNDERBOBO 聖誕樹掛飾。

將軍澳中心 x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland 裝置

日期： 2025 年 11 月 8 日至 2026 年 1 月 4 日

時間： 1pm-6pm(平日)、1pm-8pm (假日及節日前夕)

地點： 將軍澳中心 G/F 中庭

詳情： The Point 會員於將軍澳中心、PopDeli 或 PopFood「即賺分」商戶即日

以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領遊戲證兼賺取積分。完成遊戲後，

可換得「UNDERBOBO 聖誕樹掛飾」一份。

「將軍澳中心 x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland 遊戲證」換領

平日時段 – 消費滿$600

假日及節日前夕 – 消費滿$800

7 灣仔合和 攤位遊戲及充氣滑梯

灣仔合和商場與歡樂天地攜手呈獻的「冬日飄雪嘉年華」，商場設經典遊戲，如擲彩虹、飛環、滾球、射擊遊戲等，更有充氣滑梯、攀登架及彈床。

合和商場 X 歡樂天地冬日飄雪嘉年華

日期：即日起至2026年1月5日

時間：1pm-8pm

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口