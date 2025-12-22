IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

Shopping好去處！位於MegaBox 的IKEA九龍灣分店已完成翻新，增設全港首間IKEA Swedish Café，獨家供應薄餅最平$39，大大份好飽肚！分店同時增設辦公室專區及增加即場提取的產品種類，想新一年為家居及辦公室轉一轉風格更方便。即日至1月21日，IKEA 全線舉行年終大減價低至三折！

九龍灣分店增加即場提取的產品種類。

全港唯一IKEA Swedish Café

全港首間 IKEA Swedish Café除了供應多款特色飲品外，用餐區以充滿北歐色彩的 IKEA家具布置。來到IKEA Swedish Café除了歎招牌肉丸，更可享用獨家推出多款薄餅，包括蘑菇火腿薄餅、伊比利亞火腿薄餅配火箭菜及松露油、辣肉腸薄餅、蕃茄芝士薄餅和四式芝士蜜糖薄餅，只需 $39至$59. 9便可享用熱騰騰的薄餅。

蘑菇火腿薄餅、伊比利亞火腿薄餅配火箭菜及松露油 $59.9

四式芝士蜜糖薄餅 $43

除了薄餅，餐廳亦準備了充滿節日特式美食，如燒澳洲肩胛肉眼扒及紅酒燉手撕和牛闊條麵、平食聖誕節大餐，CP值高！另外，IKEA Swedish Café亦獨家供應多款特色蛋糕，如開心果巴斯克蛋糕、伯爵茶巴斯克蛋糕和斑蘭椰子芒果蛋糕等。

IKEA瑞典餐廳新推出燒澳洲肩胛肉眼扒$69，供應期至12月31日

紅酒燉手撕和牛闊條麵$53，限定供應至12月31日 供應點︰IKEA餐廳

12月31日前一嘗限定雞肉洋蔥圈配煙肉味芝士醬 $13/5件！供應點︰IKEA美食站

瑞典美食廊空間大增

全新IKEA for Business專區

九龍灣分店現設全港首個IKEA for Business辦公室專區，展示靈活多變的辦公空間設計及產品，為企業提供實用的佈置靈感。

賣點三 全新陳列室

九龍灣分店重新裝修後，設有不同類型和規模的家居陳列室作示範，包括綠置居項目啟鑽苑的間隔和尺寸全屋示範單位。

年終大減價低至 3 折

IKEA 年終大減價現已開始，即日起至1月21日全線分店過千件精選貨品低至 3 折， yuu 會員更可享專屬優惠！凡惠顧滿HKD/ MOP $1,000，即可賺取 3 倍 yuu 積分！

KALASBRA碗, 花朵, 21 厘米$29.9 特價 $14.9

SVALKA酒杯, 透明玻璃, 60 厘升 $54.9/4件裝 特價$39.9/4件裝

LUGNARE香味乾花, 茉莉花味/粉紅色, 90 克$12.9特價$4.9

SMÅSPORRE和暖被, 150x200 厘米 $169.9特價$99.9

BJÖRKÅSEN摺檯, 黑色, 59x35 厘米$579.9 特價$149.9

VICKLEBY座地燈, 白色/手製, 136 厘米 $129.9特價$49.9

優惠期間，yuu會員可額外享驚喜優惠。

• 即日至 1 月 21 日yuu會員於IKEA分店（愉景灣及奧運Close to you除外）或網上消費滿HKD/MOP $1,000 元，即可賺取3倍積分。

• 12 月 22 日至 1 月 4 日以10,000 yuu積分換購 IKEA HKD/ MOP $55現金券（原價：11,000 yuu積分）；以14,000 yuu積分換購 IKEA HKD/ MOP $80現金券（原價：16,000 yuu積分）

IKEA九龍灣分店

地址︰九龍灣MegaBox L4

網站 https://www.ikea.com.hk/zh