歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
13
十二月
銅鑼灣維多利亞公園｜工展會 2025 入場必讀！美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、$50紅酒盲盒 銅鑼灣維多利亞公園｜工展會 2025 入場必讀！美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、$50紅酒盲盒
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜工展會 2025 入場必讀！美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、...
推介度：
13/12/2025 - 05/01/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介
美食情報
Jetso
著數優惠

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:IKEA

　　Shopping好去處！位於MegaBox 的IKEA九龍灣分店已完成翻新，增設全港首間IKEA Swedish Café，獨家供應薄餅最平$39，大大份好飽肚！分店同時增設辦公室專區及增加即場提取的產品種類，想新一年為家居及辦公室轉一轉風格更方便。即日至1月21日，IKEA 全線舉行年終大減價低至三折！

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

九龍灣分店增加即場提取的產品種類。

 

全港唯一IKEA Swedish Café

 

　　全港首間 IKEA Swedish Café除了供應多款特色飲品外，用餐區以充滿北歐色彩的 IKEA家具布置。來到IKEA Swedish Café除了歎招牌肉丸，更可享用獨家推出多款薄餅，包括蘑菇火腿薄餅、伊比利亞火腿薄餅配火箭菜及松露油、辣肉腸薄餅、蕃茄芝士薄餅和四式芝士蜜糖薄餅，只需 $39至$59. 9便可享用熱騰騰的薄餅。

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

蘑菇火腿薄餅、伊比利亞火腿薄餅配火箭菜及松露油 $59.9

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

四式芝士蜜糖薄餅 $43

 

　　除了薄餅，餐廳亦準備了充滿節日特式美食，如燒澳洲肩胛肉眼扒及紅酒燉手撕和牛闊條麵、平食聖誕節大餐，CP值高！另外，IKEA Swedish Café亦獨家供應多款特色蛋糕，如開心果巴斯克蛋糕、伯爵茶巴斯克蛋糕和斑蘭椰子芒果蛋糕等。

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

IKEA瑞典餐廳新推出燒澳洲肩胛肉眼扒$69，供應期至12月31日 

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

紅酒燉手撕和牛闊條麵$53，限定供應至12月31日 供應點︰IKEA餐廳 

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

12月31日前一嘗限定雞肉洋蔥圈配煙肉味芝士醬 $13/5件！供應點︰IKEA美食站

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

瑞典美食廊空間大增

 

全新IKEA for Business專區

 

九龍灣分店現設全港首個IKEA for Business辦公室專區，展示靈活多變的辦公空間設計及產品，為企業提供實用的佈置靈感。

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

 

賣點三  全新陳列室

 

　　九龍灣分店重新裝修後，設有不同類型和規模的家居陳列室作示範，包括綠置居項目啟鑽苑的間隔和尺寸全屋示範單位。

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

 

 年終大減價低至 3 折

 

IKEA 年終大減價現已開始，即日起至1月21日全線分店過千件精選貨品低至 3 折， yuu 會員更可享專屬優惠！凡惠顧滿HKD/ MOP $1,000，即可賺取 3 倍 yuu 積分！

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

KALASBRA碗, 花朵, 21 厘米$29.9 特價 $14.9

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

SVALKA酒杯, 透明玻璃, 60 厘升 $54.9/4件裝 特價$39.9/4件裝

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

LUGNARE香味乾花, 茉莉花味/粉紅色, 90 克$12.9特價$4.9

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

SMÅSPORRE和暖被, 150x200 厘米 $169.9特價$99.9

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

BJÖRKÅSEN摺檯, 黑色, 59x35 厘米$579.9 特價$149.9

 

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介

VICKLEBY座地燈, 白色/手製, 136 厘米 $129.9特價$49.9

 

　　優惠期間，yuu會員可額外享驚喜優惠。

• 即日至 1 月 21 日yuu會員於IKEA分店（愉景灣及奧運Close to you除外）或網上消費滿HKD/MOP $1,000 元，即可賺取3倍積分。

• 12 月 22 日至 1 月 4 日以10,000 yuu積分換購 IKEA HKD/ MOP $55現金券（原價：11,000 yuu積分）；以14,000 yuu積分換購 IKEA HKD/ MOP $80現金券（原價：16,000 yuu積分）

 

IKEA九龍灣分店

地址︰九龍灣MegaBox L4

網站 https://www.ikea.com.hk/zh

Tags:#Shopping#jetso#Hotdeals#IKEA#IKEA Swedish Café#美食優惠#美食情報#著數優惠
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力
更多搵食地圖文章
聖誕甜品2025｜法國名牌Dalloyau 新推節日甜品：可愛薑餅人、聖誕樹薄荷朱古力蛋糕、手工朱古力

投票區

普京：中俄關係是世界穩定的極重要因素
74
|
2

你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？

可以
80%
不可以
19%
無意見
1%
投票期：2025-12-22 ~ 2026-01-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處