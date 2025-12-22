歡迎回來

周潤發低調於酒樓大排筳席，與百位昔日電視台工作人員敍舊
娛樂新聞

周潤發低調於酒樓大排筳席，與百位昔日電視台工作人員敍舊

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　70歲周潤發貴為國際巨星、早前出席韓國MAMA頒獎禮做嘉賓，他一直親民毫無明星架子，極受大眾歡迎。發哥為人念舊，不時跟老朋友聚會，近日周潤發低調地在酒樓宴請近百位昔日在無綫一起打拼的台前幕後人員食飯。

 

Read more：MAMA 2025香港站｜周潤發親自頒獎場面震撼 朴寶劍主持開場先默哀 ，GD權志龍橫掃三大獎成最大贏家 

 

　　香港不同年代的香港人也很喜歡周潤發，他除了演技精湛，更毫無明星架子。不少巿民在香港不同地方遇見他時，他也會展現親民一面與市民合照，所以深得大家歡迎。

 

周潤發低調於酒樓大排延席，與百位昔日電視台工作人員敍舊

 

　　心繫香港的周潤發，早前便出席在香港舉行的韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》，原本因大埔福宏苑火災而打算缺席，竟在第二場頒獎禮驚喜現身，還帶領全場人士為火災死難者默哀，期間一度哽咽，場面感人。

 

周潤發低調於酒樓大排延席，與百位昔日電視台工作人員敍舊

周潤發低調於酒樓大排延席，與百位昔日電視台工作人員敍舊

發哥與幕後工作人員合照。

 

　　同時，發哥亦是一位重情義念舊的人，日前他低調宴請昔日無綫外景組近百名同事於酒樓聚餐，現場其中一位幕後人員洪一鳴於社交平台分享當晚的照片，周潤發與一班舊拍檔聚首大合照，同場還見到陳敏兒，以及金牌監製潘嘉德。洪一鳴寫道，「在場大部分人起碼都認識35年以上，非常難得聚會，多謝發哥請客。」

 

周潤發低調於酒樓大排延席，與百位昔日電視台工作人員敍舊

洪一鳴表示當晚聚會，大家也十分愉快。

 

　　眾所周知，周潤發熱愛跑步，更為了身邊人健康還樂意教一班朋友跑步，並經常約會一大班人跑山。之前發哥便教盧海鵬跑步做運動，跑步後更貼心為他按摩放鬆，現已重拾健康體魄。2017年颱風天鴿襲港期間，有巿民見到周潤發途經九龍窩打老道一帶，見到折斷的樹枝阻礙路面交通，令經過的車輛要繞道行駛十分危險，於是獨自一人搬走阻路樹枝，認真唔話得。

 

Tags:#周潤發#陳敏兒#TVB#影視娛樂#娛樂新聞
安祖蓮娜祖莉登《時代雜誌》法國版，首度公開雙乳切除疤痕，揭母親乳癌遺傳風險
安祖蓮娜祖莉登《時代雜誌》法國版，首度公開雙乳切除疤痕，揭母親乳癌遺傳風險

