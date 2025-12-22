歡迎回來

21
十一月
旺角MOKO 新世紀廣場｜POP MART星星人首度登陸香港　於MOKO打造「滋味冬日派對」 全新甜點造型亮相烘焙滋味國度　200倍巨大化餅乾屋星星人坐鎮　置身夢幻鏡影焗爐 旺角MOKO 新世紀廣場｜POP MART星星人首度登陸香港　於MOKO打造「滋味冬日派對」 全新甜點造型亮相烘焙滋味國度　200倍巨大化餅乾屋星星人坐鎮　置身夢幻鏡影焗爐
大型盛事 節慶活動
旺角MOKO 新世紀廣場｜POP MART星星人首度登陸香港　於MOKO打造「滋味冬日派對」 全新甜...
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
23
十二月
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章 紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章
推介度：
23/12/2025 - 03/01/2026
香港機場重現「70年代香港首間麥當勞」！完美復刻舊百德新街：藥房、電器鋪、霓虹燈招牌
香港周圍遊

香港機場重現「70年代香港首間麥當勞」！完美復刻舊百德新街：藥房、電器鋪、霓虹燈招牌

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:IG@hongkongairport

　　早前在西九舉辦的「香港麥當勞50週年展」，最具話題性絕對是把香港首間麥當勞完美復刻出來，而且更連同1975年的百德新街重現，可惜一票難求，很多人都未能進場打卡。不過，這些出自金像獎美術指導文念中之手的「舊街景」，沒有隨展覽結束而消失，最近更於香港機場重新展出，而且更是免費任睇任影！聖誕新年準備去旅行的朋友，不妨提早一點去機場打個卡！

 

　　香港國際機場聯乘麥當勞合作推出以「城市縮影．見證變遷」為主題的懷舊街道展，重現舊式大藥房、電器鋪、時裝店、霓虹燈招牌林立的街頭光景，更將當年全港首間麥當勞餐廳帶到眼前，每個場景都是香港人的集體回憶，處處都是打卡位！

 

香港機場重現「70年代香港首間麥當勞」！完美復刻舊百德新街：藥房、電器鋪、霓虹燈招牌

展覽將70年代位於銅鑼灣百德新街的香港首間麥當勞重現。

 

香港機場重現「70年代香港首間麥當勞」！完美復刻舊百德新街：藥房、電器鋪、霓虹燈招牌

店內發現舊餐牌及收銀機。

 

香港機場重現「70年代香港首間麥當勞」！完美復刻舊百德新街：藥房、電器鋪、霓虹燈招牌

70年代香港最具代表性就是霓虹燈街景，最有趣當然是滑嘟嘟、小飛飛及漢堡新偷的招牌。

 

香港機場重現「70年代香港首間麥當勞」！完美復刻舊百德新街：藥房、電器鋪、霓虹燈招牌

舊式電器鋪凡櫥窗放滿懷舊電視機、收音機、電風扇１，走近一點，你會發現自己「上電視」，絕對是重點打卡位！

 

香港機場重現「70年代香港首間麥當勞」！完美復刻舊百德新街：藥房、電器鋪、霓虹燈招牌

舊式大藥房的布置非常仔細。

 

香港機場重現「70年代香港首間麥當勞」！完美復刻舊百德新街：藥房、電器鋪、霓虹燈招牌

展覽設於接機大堂A。

 

「城市縮影．見證變遷」懷舊街道風貌展 

日期：即日起至2026年3月29日

地點：香港國際機場一號客運大樓抵港層（L5）接機大堂A 

 

Tags:#香港周圍遊#打卡#熱話#香港國際機場#香港機場#麥當勞#香港麥當勞50週年
2026跨年倒數︱中環遮打道巨型時鐘光影匯演＋Air Supply、馮允謙、雲浩影獻唱
