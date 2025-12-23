一人有一個夢想——郭志一

江湖盛傳，某大富豪多次揚言，唔想累個仔，也唔想累家族，所以自己的商業王國，不會傳畀下一代，只鼓勵佢哋「遊手好閒」收租過活，又或者專注自己的專業（醫生、律師、藝人⋯⋯），千祈咪入商場，因十之七八會敗晒成副身家。

真唔真？你話呢？

事實，大家有眼見，拖住明星老婆不時遊埠睇騷入馬場的公子哥兒，真的一世無憂；反之，學人炒地產、創意「無限」胡亂投資的第二代，這幾年的慘況，路人皆見，累死埋小股東。

究竟，豪門第二代，應否有夢想、有理想，並積極追尋呢？我認為要！人無理想，同鹹魚有乜分別？尤其是，當你的理想與社會大利益有關，而又能力所及的，為乜唔瞓身？

無論是否富二代，都應該對社會有價值，當然，能有崇高夢想/理想更好。

但瞓身，不代表成副身家或將家族所有財產瞓下去，而只是有限度投資，最重要是將個人的種種能力天賦包括管理、智慧、人脈、創作及時間，毫無保留付出。

今日小弟講的，正是一位追求夢想幾十年、年屆71歲仍不言休的永安百貨集團後人郭志一。

郭先生自幼愛上海洋，少年時已經常潛水。早年香港水深沙幼，尤其東沙群島一帶，魚種豐富，生態繁茂。

郭志一自幼與海洋為伴，決志要為保育海洋生態而終生努力，71歲了，仍在天天奮鬥。

只可惜，一般漁民並無保護海洋的意識，政府也沒有政策禁止破壞，基於中國人飲宴應酬無石斑不歡，在大量需求下，漁民蜂湧捕撈，很快，已將海洋生態系統破壞。

幸運地，中國政府早有見地，每年推出休漁期，作出平衡。

國內有休漁期，保護海魚生長，但並沒有系統性的科技養殖。

這就引爆郭志一「一人有一個夢想」大計了——憑一人之力及投資，成立亞洲水產科技中心，游說得香港大學嘉道理農產研究中心合作，在香港首創海魚人工培殖場。我參觀過這個位於流浮山的大型中心，真的似劉姥姥入大觀園，內有超過20個巨型水池，滿是自澳洲引入的無污染石斑，由細小魚苗至重十數斤的大龍躉及花尾躉等品種皆有。

流浮山亞洲水產魚池比泳池更大，讓數萬海魚在無污染的水中暢泳。

這個夢，本來單打獨鬥，但正正是郭志一有所堅持，養出的本土無污染優質魚逐漸得到會展中心、高檔會所及五星級酒店採用。

政府有見及此，也意識到科技養魚業可以發展成香港一項獨有產業（遠遠比內地及亞洲國家先進），於是決定扶郭先生一把，在東龍島對出撥出一個優質的水域圈，搭上桁架，供亞洲水產負責管理及發展無病毒海魚養殖。

有了政府助力，郭志一開始在東龍島對出更自然的生態環境中培育海魚。

至此，郭志一的夢想，已不單是夢想那麼簡單，雖然距離香港有足夠無污染海魚供全部港人享用仍有大段路要行，但多年的奮鬥，已見彩虹。

基於環境得以全面控制，魚的死亡率大大降低，質素則大大提高。

香港，每一個行業都需要一個「郭志一」，若如此，就真真正正百花齊放，競爭力澎湃湧現，正如俗語所講——邊有得輸呀？