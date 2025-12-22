歡迎回來

假冒中電職員誘騙投資環保廢料！中電：絕不透過社交媒體聯絡客戶推廣投資
理財智慧

假冒中電職員誘騙投資環保廢料！中電：絕不透過社交媒體聯絡客戶推廣投資

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty Wu

　　警方指最近有騙徒假冒中電職員，透過微信等社交平台接觸市民，並展示偽造職員證件，誘導他們在偽冒的國家電網有限公司（國家電網）網站註冊帳戶，並將資金轉至指定銀行戶口，用作投資所謂的「環保廢料」項目。

 

　　過程中，騙徒會偽造交易平台的盈利記錄，以吸引受害人投入更多資金。然而，當受害人試圖提取資金時，所謂的客戶服務人員會以各種藉口拖延付款，甚至要求支付高額手續費。最終，受害人無法取回任何資金。

 

警方呼籲：

●    中電員工絕不會透過社交媒體聯絡客戶推廣投資項目或索取個人資料及款項

●    如需核實中電員工身份，請致電中電客戶服務熱線 2678 2678查詢

●    中電官方網站為 www.clp.com.hk，國家電網官方網站為 www.sgcc.com.cn，切勿相信其他網站域名

●    中電以及國家電網並不會推廣任何有關買賣「環保廢料」的投資項目

●    切勿輕信陌生人身份，應先向有關機構查證

●    市民應通過已註冊投資機構投資，可於證券及期貨事務監察委員會（證監會）網頁查閱持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊

●    切勿隨意點擊超連結、下載手機應用程式、登入任何可疑網站或下載附件

●    除了向有關機構查證外，市民亦可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號

●    如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」查詢

 

 

假冒中電職員誘騙投資環保廢料！中電：絕不透過社交媒體聯絡客戶推廣投資

（圖片來源：反詐騙協調中心）

（圖片來源：反詐騙協調中心）

 

