桃花妝容教學︱光影修容提升人緣＋立體鼻樑顯自信＋卧蠶妝吸引異性

聖誕新年是亮麗的節日，人也應該亮麗起來。

參加佳節派對或公司慶典，怎樣呈現最漂亮又最吸引桃花的自己呢？

就著這有關節日美好的題目，我請教專業化妝師Deborah如何準備精緻的宴會妝容。她曾連續4年入選Wedding Magazine年度十大星級化妝師。

她說化妝首重突出輪廓，關鍵工具是陰影筆，這支筆一頭是米白色，用來提高亮度；一頭是深啡，用來打陰影。我覺得這筆真好用，可以補救美學及相學上的瑕疵。在面相而言，可以修飾三停的比例：臉孔分上、中、下三停，上停自髮線起，止於雙眉；中停止於鼻端；下停止於下巴，若比例勻稱，一來看得順眼，二來運勢較平均安穩。當然，化妝改不了事實，但「門面功夫」有助美顏。

緊貼美顏新浪潮的她指出，傳統提亮是「露三點」，就是強調：

1. T-zone，即額頭延伸到鼻子的T型位置。

2. 眼部C位，即由眼頭繞半個圈至眼尾再回歸眼頭這區域。

3. 下巴

現在則露4點，加上鼻頭。在相學而言，這就打通了人臉的中線，像亮了燈一樣吸睛。

又Deborah提示：

一. 不要整個額頭提亮，這樣會炮製「壽星公額」，令上庭太過突出。我覺得除了不好看之外，女子突額還表示早出來社會工作，因此做事比較有主意，容易予人固執、不好親近的感覺，這不就「趕客」！

二. 在兩眉之上輕輕打橫劃一筆，就可以建構T型的頂部了。

三. 印堂（兩眉之間）到鼻頭拉一筆直的。若人中較短，可適量塗上。再加下巴底部一抹，一個三停勻稱、比例優美的T-shape便亮起燈了。人中短影響人的健康，化妝「補吓飛」都好。但人中長的切忌加亮。

四. 打陰影在

a. 鼻樑兩邊，尤其是增加山根（兩眼之間）的立體感，這位置看來較高挺會予人精緻的感覺，在相學上則是自信的特徵。

五. 無論是提亮或造影，不須用掃，應以手指捽開，輕手就可以，效果一定要自然，否則似面譜。

六. 唇輪廓分明、上唇有個「小山」的女士，可在上唇中間的凹位塗點亮膏，以突出美妙唇型，增加可愛感。

另一個可以增加kawaii感覺的貼士，是化個卧蠶妝（卧蠶在下眼臉睫毛下)，有些男生覺得很性感，在相學上是桃花特徵，很能吸引異性，而且喻示早拍拖，但有黑眼圈或眼肚者千萬勿試，否則假卧蠶與真眼肚溶為一體，便成了擬似熊貓。

Deborah用了一深一淺啡色眼影，在下眼臉緊貼睫毛處輕輕掃了兩下，兩個彷彿滿載笑意的卧蠶便成型了。

除了時尚亮麗的妝容外，微笑也會為你的節日造型添上動人光采！