KK星期二｜快手遭黑灰產攻擊 股價跌點部署？｜電力股受惠國家推動光熱發電？｜三花智控解禁 呢批股份亦要留意…
股市動向
理財智慧

KK星期二｜快手遭黑灰產攻擊 股價跌點部署？｜電力股受惠國家推動光熱發電？｜三花智控解禁 呢批股份亦要留意…

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　快手昨晚（22日）多個直播間突然出現大量色情內容，包括播放淫穢影片、低俗表演等，快手回應稱遭到了黑灰產攻擊，目前已緊急處理修復中，股價向下點部署？ 三花智控(02050)今日解禁，股價插水，短期內亦有多隻股份解禁，有貨要速逃？

 

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/7sDB9XpsgE4?si=fyz0PW_jE16p7Fhk

 

►把時間軸拉到01:00開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#林嘉麒　#元宇證券#港股#香港股票#恒生指數#恒指#分析 #02050#三花智控#快手科技#01024#電力股#華潤電力#潤電#小米#01810#00836#威高股份#01066#國泰航空#00293#騰訊控股#00700#03393#同道獵聘#06100#中國宏橋集團#01378#中廣核電力#01816
GLOBAL Wednesday｜後市望實美國CPI數據加日本議息！Tesla創新高可部署？港股難逃窄幅上落格局？
GLOBAL Wednesday｜後市望實美國CPI數據加日本議息！Tesla創新高可部署？港股難逃窄幅上落格局？

