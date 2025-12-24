倫敦過冬至：此心安處是吾家，異鄉人的安心與歸屬

倫敦的冬至很不一樣，下午三時多就開始天黑，未煮晚餐，窗外早已全黑，天氣很冷，家人又不在身邊，總會有種孤單的感覺。過往媽媽總會做一枱食物，然後大家圍在一起，即使在忙，回家便能跟家人好好食一頓飯。

自從移民英國後，我未曾刻意過冬至。最多煮一包湯圓應節，但那種團圓的氣氛，與我似乎無關。後來認識了新搬來的鄰居，一對年輕的尼泊爾夫婦，便邀請了對方來家裡「做冬」。大家談起家鄉、近況，都不約而同地感覺到「異鄉人」的難處，同時亦夾雜著對未來的期盼。大家都帶著不同原因離開自己的家，對仍在適應異地生活的人來說，「家」往往是一個尚未抵達的狀態。

那天晚上，我的廚房很忙碌，煮的是熟悉的亞洲味道——烤肉、拌飯、簡單的青菜，香氣慢慢散開，我向鄰居解釋了食材和烹飪方式，也向他們解釋了「冬至」對我們的意義。他們說，在尼泊爾過排燈節，也會一家人聚在一起，雖然方式不同，但那份心裡踏實的感覺是一樣的。

「異鄉人」聚在一起，談的卻不只是生活瑣事，而是彼此的文化與身份認同。無論是尼泊爾的香料、節日習俗，還是對家鄉故事的細節描述，都不因身處倫敦而被淡化。大家很清楚，融入新環境不代表要摒棄原有的文化與價值觀，也不意味著放棄那些讓自己感到踏實的生活方式。S 在英國已五年，他會入鄉隨俗，過聖誕節、看足球賽，但心底裡最重要的，仍是印度教的價值與傳統文化。在這裡，保留原本的文化根基，同時慢慢理解與適應新的環境，才是異鄉生活的一種平衡。

此心安處是吾家，家可以是流動的，不在於地理位置，也不必是血緣或成長的延續，而在於心裡有一個地方，可以讓自己安心地存在；而在陌生的城市裡，這種踏實需要用心去找、去建立。可以是一頓熱飯、一杯熱茶、一段簡單的對話，甚至是一個安靜的角落。找到自己能夠「圍爐」的圈子，互相理解和接納，即使身在異地，也能感到安心和歸屬。

晚餐後，望向窗外黑暗街道，倫敦寒冷，但屋內的燈光、食物香氣，讓家不必固定在某個房子，也不必等親人圍坐，只要心能安放，哪裡都是家。