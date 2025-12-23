WhatsApp帳戶騎劫騙案新招：複製親友語音紀錄，再盜用頭像及暱稱新增「假冒」聯絡人，令受害人放下戒心

過去一星期，警方共接獲超過40宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾500萬港元！以往騙徒騎劫WhatsApp帳戶，受害人主要都是被騎劫者的WhatsApp聯絡人，但最近騙徒有新招，就是瞄準被騎劫者，假冒親友作行騙，大家要提高警覺！

近日有受害人收到假冒「女兒」的WhatsApp訊息，聲稱急需20萬周轉。事主到銀行辦理轉賬時，經職員提醒致電女兒本人核實，才驚覺受騙，並發現原來自己的WhatsApp帳戶已被騎劫。幸好在銀行協助下停止轉賬，未有金錢損失。

經調查後，騙徒作案的步驟如下：

第一步：

受害人收到「假冒WhatsApp」發送的釣魚訊息，訛稱受害人須點擊連結以進行WhatsApp帳戶驗證，否則其帳戶將被禁用。受害人點擊釣魚短訊內的超連結後，被轉至假冒WhatsApp的頁面，並依指示輸入騙徒所提供的「八字代碼」，導致其WhatsApp帳戶被騎劫。

第二步：

複製受害人女兒早前發送的語音短訊。

第三步：

刪除受害人與其女兒所有對話記錄。

第四步：

在受害人WhatsApp中新增假冒「女兒」為聯絡人，盜用其頭像及暱稱。

第五步：

以假冒「女兒」的WhatsApp帳戶向受害人提出轉賬要求。

不想WhatsApp被人騎劫，提提大家：

● 定期登出「已連結裝置」，更不應輸入不明來歷的「代碼」

● 啟用雙重認證功能

● 不要盡信搜尋器的結果，建議將常用網頁加入書籤

● 避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號

● 切勿隨便透露密碼、驗證碼、掃描二維碼及輸入不明來歷的代碼

● 如親友經WhatsApp借貸，記得打電話向對方核實

● 匯款前，使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險