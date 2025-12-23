商台再有DJ離開！58歲阮兆祥任職11年封咪，感觸眼濕濕盼Work Life Balance

商台再有DJ離開！繼早前阮小儀在10月宣布辭職轉新軌道後，在該電台開咪11年主持881台《1圈圈》直播節目的阮兆祥也相繼離開。昨日（22日）主持最後一天節目，向來搞笑的他也突然感觸，因不捨聽眾而一度眼濕濕。早於10月時，商業二台節目《早霸王》因兩位主持阮小儀和梁嘉琪離開，播出16年終停播。

資深演員阮兆祥早年接受商台邀請開咪做節目主持人，最初主力與拍檔樂樂主持節目《1圈圈》，在節目內訪問過不少圈中藝人。11年來風雨不改返電台開咪，不過昨日（22日）在節目中透露，將會是他主持的最後一集，暫時「封咪」離開商台。

節目內最後環節，一班跟阮兆祥合作過的DJ拍檔樂樂、天欣和朱菁等人，還有一班支持者、同事們，也特別入到直播室送禮物道別。阮兆祥的家姐和一班粉絲，很有心思地製作了精美相冊送給他，而其他DJ拍檔送上其愛隊利物浦球衣，令他十分感動，更當場被踢爆感觸到眼濕濕，他答謝粉絲多年來細心地愛護自己，與大家一起成長。

商台高層與拍檔一起歡送阮兆祥。（大會發相）

另外，高層陳志雲和其他DJ同事亦有錄音歡送，陳志雲感激對方多年來付出：「邀請祥仔加入商台時，酬金一蚊都冇講，多謝佢多年來帶咗咁多歡樂畀我哋。」阮兆祥提到在商台開咪11年，回憶滿多。他透露之後的日子，將會有較多時間在內地工作，並打算推出新歌。而58歲的他更稱會多享受生活：「希望做到work life balance，出年想抽多啲時間休息吓，想去利物浦主場睇波。」阮兆祥表示過去日子，見拍檔同事比見家人的時間更多，同事亦大爆他一直羨慕別人可以去旅行，而他則一直未有長假期放鬆一下。

阮兆祥在電視台工作，多數扮鬼扮馬扮演別人。（資料圖片）

參加歌唱比賽出身的阮兆祥，唱歌夢多年未退，2023年他在訪問中曾表示：「我一直都有一個歌手夢，以前我很內向，只會讀書，媽媽看我好像對甚麼都不感興趣，她就讓我去學唱歌，雖然唱歌未必會成為我一份很主要的工作，但我不會放棄唱歌。」

阮小儀較早前離開商台，尋找新路向。（資料圖片）

10月時，效力商台逾30年的阮小儀決定離開電台往外闖，轉出新軌道發展網上平台工作，同時跟一起主持《早霸王》的梁嘉琪亦宣布離職，只餘下森美一人，現聯同後輩DJ黃正宜（阿正）及呂珮琳（Elsie）主持全新節目《Bad Girl大過佬》。