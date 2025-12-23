歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
商台再有DJ離開！58歲阮兆祥任職11年封咪，感觸眼濕濕盼Work Life Balance
娛樂新聞

商台再有DJ離開！58歲阮兆祥任職11年封咪，感觸眼濕濕盼Work Life Balance

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　商台再有DJ離開！繼早前阮小儀在10月宣布辭職轉新軌道後，在該電台開咪11年主持881台《1圈圈》直播節目的阮兆祥也相繼離開。昨日（22日）主持最後一天節目，向來搞笑的他也突然感觸，因不捨聽眾而一度眼濕濕。早於10月時，商業二台節目《早霸王》因兩位主持阮小儀和梁嘉琪離開，播出16年終停播。

 

Read more：周潤發低調於酒樓大排筳席，與百位昔日電視台工作人員敍舊 

 

　　資深演員阮兆祥早年接受商台邀請開咪做節目主持人，最初主力與拍檔樂樂主持節目《1圈圈》，在節目內訪問過不少圈中藝人。11年來風雨不改返電台開咪，不過昨日（22日）在節目中透露，將會是他主持的最後一集，暫時「封咪」離開商台。

 

商台再有DJ離開！58歲阮兆祥任職11年封咪，感觸眼濕濕：希望將來做到Work Life Balance

 

　　節目內最後環節，一班跟阮兆祥合作過的DJ拍檔樂樂、天欣和朱菁等人，還有一班支持者、同事們，也特別入到直播室送禮物道別。阮兆祥的家姐和一班粉絲，很有心思地製作了精美相冊送給他，而其他DJ拍檔送上其愛隊利物浦球衣，令他十分感動，更當場被踢爆感觸到眼濕濕，他答謝粉絲多年來細心地愛護自己，與大家一起成長。

 

商台再有DJ離開！58歲阮兆祥任職11年封咪，感觸眼濕濕：希望將來做到Work Life Balance

商台高層與拍檔一起歡送阮兆祥。（大會發相）

 

　　另外，高層陳志雲和其他DJ同事亦有錄音歡送，陳志雲感激對方多年來付出：「邀請祥仔加入商台時，酬金一蚊都冇講，多謝佢多年來帶咗咁多歡樂畀我哋。」阮兆祥提到在商台開咪11年，回憶滿多。他透露之後的日子，將會有較多時間在內地工作，並打算推出新歌。而58歲的他更稱會多享受生活：「希望做到work life balance，出年想抽多啲時間休息吓，想去利物浦主場睇波。」阮兆祥表示過去日子，見拍檔同事比見家人的時間更多，同事亦大爆他一直羨慕別人可以去旅行，而他則一直未有長假期放鬆一下。

 

商台再有DJ離開！58歲阮兆祥任職11年封咪，感觸眼濕濕：希望將來做到Work Life Balance

阮兆祥在電視台工作，多數扮鬼扮馬扮演別人。（資料圖片）

 

　　參加歌唱比賽出身的阮兆祥，唱歌夢多年未退，2023年他在訪問中曾表示：「我一直都有一個歌手夢，以前我很內向，只會讀書，媽媽看我好像對甚麼都不感興趣，她就讓我去學唱歌，雖然唱歌未必會成為我一份很主要的工作，但我不會放棄唱歌。」

 

商台再有DJ離開！58歲阮兆祥任職11年封咪，感觸眼濕濕：希望將來做到Work Life Balance

阮小儀較早前離開商台，尋找新路向。（資料圖片）

 

　　10月時，效力商台逾30年的阮小儀決定離開電台往外闖，轉出新軌道發展網上平台工作，同時跟一起主持《早霸王》的梁嘉琪亦宣布離職，只餘下森美一人，現聯同後輩DJ黃正宜（阿正）及呂珮琳（Elsie）主持全新節目《Bad Girl大過佬》。 

Tags:#阮兆祥#商台#影視娛樂#娛樂新聞
Add a comment ...Add a comment ...
61歲關詠荷現身見面會，凍齡仙氣，守20年承諾與粉絲擁抱
更多娛樂文章
61歲關詠荷現身見面會，凍齡仙氣，守20年承諾與粉絲擁抱

投票區

普京：中俄關係是世界穩定的極重要因素
115
|
2

你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？

可以
85%
不可以
14%
無意見
1%
投票期：2025-12-22 ~ 2026-01-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處